Vì sao các tay vợt không mặn mà với Madrid Mở rộng?

Nếu một giải tennis lớn được tổ chức nhưng hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới cùng vắng mặt, liệu đó còn thực sự là một giải đấu lớn?

Đó là câu hỏi Madrid Mở rộng đang phải đối mặt. Câu chuyện của giải Masters 1000 tại thủ đô Tây Ban Nha tương tự những gì xảy ra ở Canada Mở rộng mùa hè năm ngoái, giải đấu mà Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic và Aryna Sabalenka đều quyết định không tham dự.

Trên ATP Tour, phần lớn các tay vợt hàng đầu không muốn bỏ Monte Carlo Masters. Lý do khá đơn giản: nhiều người trong số họ sống tại Monaco và tập luyện ngay ở Monte Carlo Country Club, nơi tổ chức giải. Với các tay vợt Mỹ, họ thường chọn US Clay Court Championships ở Houston bên nam và Charleston Mở rộng bên nữ, đều diễn ra một tuần trước Monte Carlo Masters.

Trong bối cảnh các tay vợt ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn giải tham dự, Madrid lại chính là một trong những địa điểm dễ trở thành nạn nhân nhất với những thách thức cố hữu từ lịch thi đấu hiện tại.

Sân đấu Manolo Santana ở tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha, nơi tổ chức các trận đấu quan trọng tại Madrid Mở rộng. Ảnh: Reuters

Giống Canada Mở rộng, Madrid Mở rộng diễn ra trước một Grand Slam trên cùng mặt sân, lần lượt trước bốn tuần thời điểm khởi tranh Mỹ Mở rộng và Roland Garros. Vấn đề nằm ở chỗ cả hai giải đều còn một sự kiện cấp độ 1000 khác chen giữa, đó là Cincinnati Mở rộng trên sân cứng và Italy Mở rộng ở sân đất nện.

Khi quần vợt ngày càng trở thành môn thể thao đòi hỏi thể lực khắc nghiệt, nhiều tay vợt bắt đầu tự hỏi liệu việc thi đấu liên tiếp hai, thậm chí ba giải lớn ngay trước Grand Slam, có thực sự hợp lý không. Tham dự liên tục những sự kiện quy mô này đồng nghĩa nguy cơ chấn thương tăng mạnh.

Theo những nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ, ATP và WTA đang lên kế hoạch xem xét lại thời điểm tổ chức các giải đấu, kiểu như Madrid hay Canada, như một phần của nỗ lực tinh gọn và tối ưu hóa lịch trình, tiền thưởng và điểm số cho mùa 2028. WTA cũng đã công bố thành lập một hội đồng chuyên trách việc sắp xếp lịch thi đấu hồi tháng Hai.

Một yếu tố quan trọng khác khiến Madrid Mở rộng kém hấp dẫn với các ngôi sao, đó là điều kiện thi đấu. Madrid nằm ở độ cao hơn khoảng 650 mét so với mực nước biển, thời tiết thường nóng và độ ẩm thấp. Không khí càng loãng và khô, bóng bay càng nhanh hơn. Vì thế, Madrid Mở rộng từ lâu được xem là một trong những giải đất nện có tốc độ nhanh nhất, thậm chí ngang ngửa so với nhiều sự kiện sân cứng khác.

Nếu mục tiêu chính là chuẩn bị cho Roland Garros, Madrid rõ ràng không thể vượt Rome. Thủ đô Italy tương đồng với Paris hơn rất nhiều, về độ cao lẫn điều kiện thời tiết. Chưa kể, chơi ở Rome cũng giúp các tay vợt tránh nguy cơ bị trống lịch tới ba tuần không có trận đấu đỉnh cao nào.

Sinner trong trận gặp Moller ở vòng ba Madrid Mở rộng, trên sân Manolo Santana, tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Madrid Mở rộng và Canada Mở rộng là hai trong số sáu giải đấu kết hợp nam - nữ lớn nhất của làng banh nỉ ngoài Grand Slam. Bốn giải còn lại gồm BNP Paribas Open tại Indian Wells, Miami Mở rộng, Italia Mở rộng và Cincinnati Mở rộng.

Không kể Grand Slam, đây là những giải đấu có mức thưởng và điểm xếp thứ bậc cao nhất, chỉ sau ATP Finals và WTA Finals, nơi dành cho tám tay vợt hay nhất năm. Ngoài ra, các sự kiện này cũng thu hút nguồn tiền lớn nhất từ tài trợ và bản quyền truyền hình.

Giấy phép tổ chức một giải Masters 1000 được định giá vào khoảng 500 triệu USD. Quần vợt chưa có thêm giải nào ở cấp độ này. Grand Slam thì không phải thứ có thể đem ra trao đổi mua bán. Vì thế, Masters 1000 gần như là "món hàng" giá trị bậc nhất của tennis nam, một sản phẩm mà bất cứ liên đoàn nào cũng khao khát.

Khán giả cũng sẵn sàng bỏ qua chênh lệch múi giờ, không ngại đường xá xa xôi tới sân chỉ để xem thần tượng thi đấu. Trong thời gian diễn ra một sự kiện ATP 1000 và WTA 1000 kết hợp, các giải đấu khác gần như tạm dừng nhằm nhường sân khấu. Những nhà điều hành muốn biến các sự kiện này trở thành tâm điểm khi giải diễn ra.

Những mùa gần đây, một sự kiện Masters 1000 thường kéo dài 12 ngày, vì thế ATP Challenger Tour và WTA 125, hệ thống giải cấp độ thấp hơn, thường có danh sách đăng ký tham dự dày đặc ở tuần thứ hai, phòng trường hợp các tay vợt bị loại sớm và cần tìm nơi thi đấu tiếp.

Tuy nhiên, trong khoảng 18 đến 24 tháng qua, những ngôi sao lớn nhất ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn về sự khắc nghiệt của mùa giải kéo dài tới 11 tháng. Họ cũng bắt đầu chọn lọc kỹ hơn giải nào sẽ chơi, sự kiện nào thì bỏ qua.

Madrid Mở rộng năm nay còn đen đủi hơn khi Alcaraz, một trong những gương mặt sáng nhất của cả môn thể thao này, phải rút lui vì chấn thương. Tay vợt Tây Ban Nha là một trong số 23 người bỏ giải ở cả hai nội dung đơn nam và nữ.

Cũng trong ngày Alcaraz rút lui, Djokovic thông báo anh sẽ không đến Madrid lần thứ ba trong bốn năm gần nhất. Tay vợt Serbia, sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng tới, giờ giống một tay vợt bán thời gian, đánh rất ít giải trong năm. Mặc dù vậy, Nole vẫn đứng số bốn thế giới. Điều đó cho thấy Djokovic vẫn rất mạnh so với số đông, và thực tế khi Nole xuất hiện ở các giải lớn và có đủ động lực, chỉ Alcaraz và Sinner mới là những người có thể đánh bại anh.

Việc Djokovic rút lui không quá bất ngờ, dù anh từng ba lần vô địch ở Madrid và còn có nhà riêng tại Tây Ban Nha. Phía ban tổ chức dĩ nhiên thất vọng, nhưng chưa đến mức hoảng loạn trước làn sóng rút tên khỏi giải lên đến mức kỷ lục.

Những cái tên đáng chú ý khác bỏ Madrid Mở rộng 2026 còn có Jack Draper - á quân năm ngoái - vì chấn thương đầu gối, cùng một loạt tay vợt Mỹ như Taylor Fritz, Frances Tiafoe và Sebastian Korda. Ở nội dung nữ, Amanda Anisimova - tay vợt từng hai lần vào chung kết Grand Slam, Karolina Muchova đang đạt phong độ cao, Emma Raducanu, Emma Navarro và Barbora Krejcikova cũng đều vắng mặt.

Top 5 thế giới nữ vẫn góp mặt đầy đủ, nhưng hai trong số đó có lẽ sẽ ước mình đừng đến Madrid thì hơn. Iga Swiatek bị ngộ độc vì món bánh taco tôm ở căng tin tại giải, dẫn đến việc phải bỏ cuộc ở vòng ba trước Ann Li. Coco Gauff, sau khi nôn mửa ở trận gặp Sorana Cirstea, cũng chỉ tiến thêm đến vòng bốn rồi thua Linda Noskova. Cũng ngộ độc vì món bánh đó còn có Madison Keys, Liudmila Samsonova cùng đồng nghiệp nam Marin Cilic, những người phải rút lui ngay trước khi trận đấu của họ diễn ra.

Swiatek khóc sau khi phải bỏ cuộc giữa trận gặp Ann Li, trên sân Arantxa Sanchez, tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha hôm 26/4. Ảnh: Reuters

Ngoài vấn đề về thời điểm diễn ra và điều kiện thi đấu, Madrid Mở rộng còn có tiếng là nơi khá khó để các tay vợt và HLV có được nhiều thời gian tập luyện trên sân. Ban tổ chức những năm gần đây đã phải "chạy đôn chạy đáo" để bổ sung sân khi giải chuyển sang thể thức kéo dài hai tuần, với 96 tay vợt ở mỗi nội dung đánh đơn, 48 người ở vòng loại và 32 cặp cho mỗi nội dung đôi.

Sân vận động Bernabeu nổi tiếng của CLB bóng đá Real Madrid thậm chí lắp riêng một sân tập để các ngôi sao lớn làm quen điều kiện thi đấu nhằm tránh xa những ánh mắt tò mò. Điều này cũng rất đúng với tinh thần "thích thử nghiệm" của Madrid Mở rộng.

Jannik Sinner, người đã vô địch bốn giải Masters 1000, dĩ nhiên không phải lo chuyện thiếu sân tập. Dù vậy, tay vợt số một thế giới chưa từng đi quá tứ kết tại Madrid, và đó là một nhiệm vụ cá nhân không hề dễ dàng.

Còn với ban tổ chức giải, trong bối cảnh hỗn loạn hiện tại, chỉ cần Sinner có mặt thôi đôi khi đã là đủ.