Tin mới nhất bóng đá sáng 28/4: Italia có "hơn 50% cơ hội" thay Iran dự World Cup

Italia có “hơn 50% cơ hội” thay Iran dự World Cup

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Paolo Zampolli, cho biết với truyền thông Italia rằng có “hơn 50% khả năng” đoàn quân thiên thanh sẽ thay thế Iran tham dự World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Italia không vượt qua được vòng play-off World Cup 2026

Trên kênh RAI GR Parlamento của Italia, Zampolli nói: “Tôi cho rằng có hơn 50% khả năng Italia sẽ góp mặt tại World Cup. Tôi sẽ gặp Gianni Infantino (chủ tịch FIFA) tại Miami nhân dịp chặng đua F1 cuối tuần này. World Cup không nên thiếu Italia, và quyết định cuối cùng nằm trong tay Infantino cùng Tổng thống Trump”.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran hiện đang vướng vào căng thẳng, vẫn còn bỏ ngỏ việc đội tuyển Iran có cảm thấy an toàn để tham dự World Cup hay thậm chí có được phép nhập cảnh vào Mỹ hay không. Tuy nhiên, Zampolli gần như “đơn độc” trong nỗ lực này, khi nhiều nhân vật trong làng bóng đá Italia đã lên tiếng cho biết họ sẽ từ chối nếu được đề nghị thay thế Iran tham dự World Cup.

Xabi Alonso lọt vào danh sách rút gọn HLV của Chelsea

Theo football.london, Chelsea đang tiến hành đánh giá ba ứng viên gồm Andoni Iraola, Marco Silva và Xabi Alonso cho vị trí HLV trưởng lâu dài. Nguồn tin cho biết “The Blues” đã có những liên hệ ban đầu với đại diện của Iraola để tìm hiểu kế hoạch của ông trong mùa hè, khi chiến lược gia này chuẩn bị rời Bournemouth sau khi hợp đồng kết thúc.

Marco Silva cũng là cái tên được ban lãnh đạo Chelsea đánh giá cao. Trong khi đó, Xabi Alonso cũng nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Cựu tiền vệ Liverpool vừa rời Real Madrid hồi tháng 1 sau chưa đầy 8 tháng cầm quân, nhưng vẫn giữ được danh tiếng lớn trên khắp châu Âu.

Cơn bão chấn thương tàn phá Real Madrid

Theo Defensa Central, Real Madrid đã ghi nhận tới 51 ca chấn thương ở mùa giải năm nay, nhiều hơn 1 trường hợp so với con số 50 ở mùa cuối cùng của HLV Carlo Ancelotti, vốn đã bị xem là đáng báo động. Cái tên mới nhất gia nhập “danh sách đen” là Kylian Mbappe, người dính chấn thương cơ ở chân trái.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng nỗ lực khắc phục tình hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 bằng việc đưa Niko Mihic trở lại bộ phận y tế và bổ nhiệm Antonio Pintus làm HLV thể lực. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa thể cải thiện tình hình.

Chỉ có 4 cầu thủ “miễn nhiễm” với chấn thương từ đầu mùa, gồm Vinicius, Gonzalo Garcia, Fran Garcia và Brahim Diaz. Phần còn lại của đội hình đều ít nhất một lần phải ngồi ngoài vì các vấn đề thể trạng.

Rashford không muốn trở lại MU

Nguồn tin từ Mundo Deportivo cho biết Marcus Rashford “không có kế hoạch nào khác” ngoài việc tiếp tục gắn bó với Barcelona, bất chấp khả năng chuyển nhượng chính thức vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo người Anh được cho là “tự tin” sẽ ở lại đội bóng xứ Catalunya sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn từ MU.

Theo tờ báo Tây Ban Nha, Rashford cảm thấy “ổn định và được coi trọng trong một tập thể mà anh xem là tốt nhất thế giới”. Theo thỏa thuận mượn, Barcelona có quyền mua đứt Rashford với mức phí khoảng 26 triệu bảng. Tuy nhiên, vấn đề lương bổng đang trở thành rào cản lớn khi đội chủ sân Camp Nou vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng các cam kết tài chính. Dù sẵn sàng giảm gần một nửa thu nhập, Rashford vẫn chưa thể đảm bảo bản hợp đồng dài hạn.

Goncalo Ramos được mời chào cho AC Milan

Nhiều nguồn tin uy tín như Sport Mediaset, Calciomercato cùng chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đều khẳng định Goncalo Ramos là cái tên mới nhất lọt vào danh sách mục tiêu của AC Milan. “Siêu cò” Jorge Mendes, người đại diện của Ramos, được cho là đã chủ động giới thiệu tiền đạo người Bồ Đào Nha tới đội chủ sân San Siro. Tuy nhiên, ngay cả khi có sự “hậu thuẫn” từ Mendes, AC Milan vẫn tỏ ra dè dặt trước mức giá 30-35 triệu euro mà PSG yêu cầu.