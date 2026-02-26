Tin mới nhất bóng đá tối 26/2: Salah cam kết tương lai với Liverpool

Salah cam kết tương lai với Liverpool

Tương lai của Mohamed Salah tại Liverpool từng là chủ đề gây nhiều đồn đoán trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Football Insider, ngôi sao người Ai Cập hoàn toàn sẵn sàng ở lại Anfield và thực hiện trọn vẹn hợp đồng hiện tại.

Salah bày tỏ mong muốn gắn bó với Liverpool

Bản giao kèo của Salah với Liverpool có thời hạn đến mùa hè năm 2027. Điều đó đồng nghĩa anh có thể tiếp tục cống hiến cho “Lữ đoàn đỏ” thêm vài mùa giải nữa, miễn là không có thỏa thuận chuyển nhượng nào với các CLB tại Saudi Pro League được ký kết vào cuối mùa giải năm nay.

Arbeloa phản ứng trước khả năng tái ngộ Man City ở vòng 1/8 Cúp C1

Sau khi vượt qua Benfica đầy căng thẳng, Real Madrid sẽ chạm trán một trong hai đối thủ là Man City hoặc Sporting Lisbon ở vòng 1/8 Champions League. HLV Alvaro Arbeloa chia sẻ: “Mọi người dường như đã quá quen với việc đối đầu Man City, bởi điều đó đã lặp lại suốt sáu hoặc bảy năm qua. Con số ấy là rất nhiều, và tôi tin chúng tôi rồi sẽ lại gặp họ. Đối thủ là ai cũng vậy, bởi đó chắc chắn sẽ là cặp đấu cực kỳ khó khăn, đặc biệt khi chúng tôi phải đá lượt về trên sân khách. Cả hai cái tên đều không dễ bị đánh bại”.

Arsenal, Liverpool và Man City theo sát sao trẻ 22 tuổi

Theo tiết lộ từ TEAMtalk, trung vệ 22 tuổi Nnamdi Collins của Frankfurt đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn Premier League. Nguồn tin này cho biết Arsenal, Liverpool, Man City, Newcastle, Brighton và Brentford đều dành sự quan tâm tới tài năng trẻ người Đức. Collins được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu đa năng nơi hàng phòng ngự, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở tuyến dưới.

Barcelona “trói chân” Casado

Theo nguồn tin độc quyền của nhà báo Nicolo Schira, tiền vệ trẻ Marc Casado đang tiến rất gần tới việc gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2030. Casado đã nhận được những lời tiếp cận từ nhiều CLB ngoài Tây Ban Nha, trong đó các đội bóng Anh tỏ ra đặc biệt sốt sắng. Tuy nhiên, phía Barcelona xác định rõ quan điểm giữ chân tiền vệ trẻ này như một phần trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Osasuna mở cuộc điều tra sau hỗn loạn ở trận thắng Real Madrid

Osasuna đã chính thức triển khai các bước điều tra nhằm làm rõ những sự cố nghiêm trọng xảy ra sau trận thắng Real Madrid trên sân nhà El Sadar tại La Liga hôm 22/2. Trận đấu khép lại trong bầu không khí ăn mừng của các CĐV Osasuna. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, tình hình bên ngoài sân đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thông tin từ Mundo Deportivo cho biết lực lượng cảnh sát đã phải can thiệp, dẫn tới 2 vụ bắt giữ và 4 người phải nhập viện để điều trị. Bên cạnh đó, Osasuna cũng nhận được khoảng 20 đơn khiếu nại chính thức từ ban tổ chức La Liga liên quan đến các hành vi bạo lực diễn ra trong buổi tối hôm đó.

Rice tiết lộ được Beckham nhắn tin sau cú đúp trước Real Madrid

Declan Rice cho biết sau cú đúp đá phạt tung lưới Real Madrid ở tứ kết Champions League mùa trước, anh đã được David Beckham nhắn tin chúc mừng trên Instagram. “Thật điên rồ, vì David có những khoảnh khắc nổi tiếng từ các quả đá phạt và ông ấy với chúng tôi không khác gì một vị thần. Lần đầu tiên tôi gặp Beck là tại Qatar và tất cả chúng tôi đều đổ đến chỉ được nói chuyện cùng Beck”, Rice chia sẻ.

Costacurta so sánh Pasalic với Baresi

Sau màn ngược dòng kỳ vĩ của Atalanta trước Dortmund để lọt vào vòng 1/8 Cúp C1, trung vệ huyền thoại Alessandro Costacurta đã bày tỏ sự thán phục trên sóng truyền hình và thậm chí so sánh Mario Pasalic với người đồng đội huyền thoại của ông, Franco Baresi. “Pasalic, tôi phải nêu bật cậu ấy vì đây là một màn trình diễn tôi ít được thấy kể từ khi Baresi thi đấu cho Italia ở World Cup 1994. Trong giờ phút đội bóng cần nhất, cậu ấy đã nắm tay mọi người và dắt họ tới chiến thắng”, Costacurta nói.

Osimhen muốn né Liverpool

Sau khi vượt qua Juventus ở hiệp phụ, Galatasaray có thể gặp Liverpool hoặc Tottenham ở vòng 1/8 Champions League và người hùng Victor Osimhen đã thẳng thắn nói rằng anh không muốn gặp lại Liverpool, dù anh cùng các đồng đội đã thắng Liverpool ở vòng bảng. “Nếu gặp lại chúng tôi thì đó chẳng khác gì sứ mệnh trả thù cho bọn họ. Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu nếu điều đó xảy ra nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng”, Osimhen nói.

Người của MU theo dõi Pape Gueye

Báo chí Tây Ban Nha cho biết người của MU đang theo dõi tiền vệ Pape Gueye trong màu áo Villarreal. MU đang xếp Gueye vào danh sách những cầu thủ họ có thể tiếp cận nhằm thay thế Casemiro, nhưng Gueye chơi thiên về bao sân hơn khi cũng có khả năng tham gia tấn công. Gueye đã ghi 3 bàn & 1 kiến tạo mùa này và vừa có bàn thắng quyết định giúp Senegal vô địch CAN.

CĐV Benfica đụng độ cảnh sát tại Madrid

Theo báo chí Tây Ban Nha, một bộ phận CĐV Benfica đã đụng độ với cảnh sát Madrid trên đường tới sân Bernabeu. Cuộc hỗn chiến xảy ra trước khi trận đấu bắt đầu vài giờ. Nguồn tin cho biết một số người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất trong khi CĐV Benfica tỏ ra bất bình vì bị tấn công mà không hề có lý do.

Declan Rice quyết giành chức vô địch League Cup

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Declan Rice bày tỏ sự quyết tâm giành chức vô địch League Cup 2025/26, dù đối thủ trong trận chung kết là Man City. "Đây là cơ hội đầu tiên để chúng tôi có danh hiệu trong mùa giải này. Đây có thể là bệ phóng để chúng tôi tiếp tục đăng quang tại Ngoại hạng Anh. Trận đấu này rất quan trọng và chúng tôi sẽ quyết giành chiến thắng".

Elliot Anderson nói về tương lai

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ Elliot Anderson đã thẳng thắn nói về tương lai trước những tin đồn liên quan đến MU và Man City. "Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung chơi bóng và nỗ lực hết sức để giúp Nottingham Forest. Đó là tất cả những gì trong đầu tôi vào lúc này. Tôi không quan tâm tới báo chí nói gì".

Real Madrid trừng phạt fan quá khích

Trước khi trận đấu với Benfica bắt đầu, một số CĐV Real Madrid đã có hành động quá khích khi thực hiện động tác ủng hộ phát xít. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng đưa ra thông cáo sẽ xác định danh tính của những CĐV này và đưa ra hình phạt cực nặng.

Spaletti giải thích vì sao thay thủ môn

Trong cuộc đối đầu với Galatasaray, HLV Spaletti đã quyết định dùng thủ môn Perin thay vì Di Gregorio. Ông thầy người Italia chia sẻ sau đó. "Đó là kết quả của quá trình đánh giá chi tiết và thận trọng. Tất nhiên, tôi phải tham khảo ý kiến của cầu thủ trước khi đưa ra quyết định. Phản ứng của họ rất quan trọng. Đôi khi bạn cần phải nghỉ ngơi 1-2 trận để lấy lại phong độ".