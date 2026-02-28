Họp báo MU - Crystal Palace: Carrick tiết lộ bí quyết chiến thắng, tán dương Maguire

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Họp báo MU - Crystal Palace: Carrick tiết lộ bí quyết chiến thắng, tán dương Maguire

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Michael Carrick chia sẻ bí quyết thành công tại Man United chỉ sau một vài

   

Carrick tiết lộ về tình hình lực lượng

Man United chuẩn bị tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà vào ngày đầu tiên của tháng 3 (21h, 1/3) trong khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Michael Carrick đang chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có thể vươn lên vị trí thứ 3 nếu giành trọn 3 điểm trước đội khách tới từ London.

HLV Michael Carrick

HLV Michael Carrick

Trả lời phỏng vấn về tình hình lực lượng, Carrick cho biết không có gì mới. "Mason Mount đã rất gần với việc trở lại. Cậu ấy đã có thể tập luyện ngoài trời nhưng chúng tôi vẫn cần phải kiên nhẫn với trường hợp này.

Matthijs vẫn bị đau lưng và đang phải điều trị nhưng mọi chuyện đang đi đúng hướng. Tôi không thể nói chính xác thời điểm De Ligt trở lại bởi tính chất của vết đau nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tình hình đang cải thiện theo thời gian".

Tầm quan trọng của Maguire với Man United

Chấn thương của trung vệ người Hà Lan làm nổi bật lên tầm quan trọng của Harry Maguire và Carrick không phủ nhận điều này. "Harry là tấm gương điển hình của sự nỗ lực. Cậu ấy đã làm rất tốt trong suốt sự nghiệp của mình và tôi hy vọng Maguire có thể tiếp tục giữ được điều đó. Kinh nghiệm của cậu ấy là điều quý báu với chúng tôi.

Chúng tôi đều biết tài năng của Maguire và những gì cậu ấy có thể làm được, kinh nghiệm, tinh thần, sự nghiêm túc của cậu ấy đều rất cần thiết. Maguire là cầu thủ quan trọng của chúng tôi".

Khi được hỏi thêm về cách giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn hẳn so với thời Amorim, Carrick khiêm tốn trả lời. "Vấn đề này tốn rất nhiều thời gian. Tôi có thể nói về cách chúng tôi muốn chơi, điều tôi muốn các cầu thủ làm....

Tôi đã nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi. Khi bạn có trong tay một đội hình, bạn cần làm giao nhiệm vụ rõ ràng nhất có thể. Đó là điều quan trọng, đôi khi tôi cần truyền đạt rất nhiều chi tiết.

Có thể mọi người thấy trên sân các cầu thủ thi đấu rất đơn giản nhưng thực tế, chúng tôi cần làm rất nhiều công việc xung quanh. Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Các cầu thủ của tôi thực sự rất tuyệt vời. Họ tiếp thu được hết những gì tôi truyền đạt".

Carrick muốn các học trò tập trung cao độ

Về việc không thay đổi nhiều đội hình xuất phát và mục tiêu dự Champions League, Carrick thẳng thắn chia sẻ. "Tôi có thể giữ đội hình xuất phát bởi lịch thi đấu thuận lợi, các trận đấu cách khá xa nhau. Khi có nhiều trận hơn, tôi sẽ phải xoay tua. Kết quả hiện tại của đội tốt nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xoay tua.

Thực ra, ngay ở trên sân, các cầu thủ đã phải đảm nhận vai trò khác nhau trong từng trận đấu. Ví dụ rõ ràng nhất là Luke Shaw, cậu ấy thi đấu rất khác khi có bóng và khi không có bóng. Tôi vẫn phải điều chỉnh liên tục để cố gắng duy trì mạch thắng.

Còn về Champions League, đó là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Hiện tại toàn đội vẫn phải tập trung và nỗ lực để chứng tỏ thực lực. Chúng tôi biết bản thân đang đứng ở đâu và muốn tiến đến đâu và phải làm gì để thực hiện được mục tiêu ấy. Tôi không quan tâm lắm đến Champions League năm nay bởi điều đó chẳng giúp gì cho chúng tôi cả. Champions League mùa tới mới là mục tiêu của tôi".

Barcelona bỏ xa Real Madrid về doanh thu, MU đứng hạng mấy?
Barcelona bỏ xa Real Madrid về doanh thu, MU đứng hạng mấy?

Báo cáo tài chính mới nhất của UEFA cho thấy Barcelona đang dẫn đầu châu Âu về tăng trưởng doanh thu bán áo đấu và hàng hóa, bỏ xa nhiều ông lớn như...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 22:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN