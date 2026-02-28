Họp báo MU - Crystal Palace: Carrick tiết lộ bí quyết chiến thắng, tán dương Maguire

Carrick tiết lộ về tình hình lực lượng

Man United chuẩn bị tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà vào ngày đầu tiên của tháng 3 (21h, 1/3) trong khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Michael Carrick đang chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có thể vươn lên vị trí thứ 3 nếu giành trọn 3 điểm trước đội khách tới từ London.

HLV Michael Carrick

Trả lời phỏng vấn về tình hình lực lượng, Carrick cho biết không có gì mới. "Mason Mount đã rất gần với việc trở lại. Cậu ấy đã có thể tập luyện ngoài trời nhưng chúng tôi vẫn cần phải kiên nhẫn với trường hợp này.

Matthijs vẫn bị đau lưng và đang phải điều trị nhưng mọi chuyện đang đi đúng hướng. Tôi không thể nói chính xác thời điểm De Ligt trở lại bởi tính chất của vết đau nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tình hình đang cải thiện theo thời gian".

Tầm quan trọng của Maguire với Man United

Chấn thương của trung vệ người Hà Lan làm nổi bật lên tầm quan trọng của Harry Maguire và Carrick không phủ nhận điều này. "Harry là tấm gương điển hình của sự nỗ lực. Cậu ấy đã làm rất tốt trong suốt sự nghiệp của mình và tôi hy vọng Maguire có thể tiếp tục giữ được điều đó. Kinh nghiệm của cậu ấy là điều quý báu với chúng tôi.

Chúng tôi đều biết tài năng của Maguire và những gì cậu ấy có thể làm được, kinh nghiệm, tinh thần, sự nghiêm túc của cậu ấy đều rất cần thiết. Maguire là cầu thủ quan trọng của chúng tôi".

Khi được hỏi thêm về cách giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn hẳn so với thời Amorim, Carrick khiêm tốn trả lời. "Vấn đề này tốn rất nhiều thời gian. Tôi có thể nói về cách chúng tôi muốn chơi, điều tôi muốn các cầu thủ làm....

Tôi đã nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi. Khi bạn có trong tay một đội hình, bạn cần làm giao nhiệm vụ rõ ràng nhất có thể. Đó là điều quan trọng, đôi khi tôi cần truyền đạt rất nhiều chi tiết.

Có thể mọi người thấy trên sân các cầu thủ thi đấu rất đơn giản nhưng thực tế, chúng tôi cần làm rất nhiều công việc xung quanh. Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Các cầu thủ của tôi thực sự rất tuyệt vời. Họ tiếp thu được hết những gì tôi truyền đạt".

Carrick muốn các học trò tập trung cao độ

Về việc không thay đổi nhiều đội hình xuất phát và mục tiêu dự Champions League, Carrick thẳng thắn chia sẻ. "Tôi có thể giữ đội hình xuất phát bởi lịch thi đấu thuận lợi, các trận đấu cách khá xa nhau. Khi có nhiều trận hơn, tôi sẽ phải xoay tua. Kết quả hiện tại của đội tốt nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của việc xoay tua.

Thực ra, ngay ở trên sân, các cầu thủ đã phải đảm nhận vai trò khác nhau trong từng trận đấu. Ví dụ rõ ràng nhất là Luke Shaw, cậu ấy thi đấu rất khác khi có bóng và khi không có bóng. Tôi vẫn phải điều chỉnh liên tục để cố gắng duy trì mạch thắng.

Còn về Champions League, đó là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Hiện tại toàn đội vẫn phải tập trung và nỗ lực để chứng tỏ thực lực. Chúng tôi biết bản thân đang đứng ở đâu và muốn tiến đến đâu và phải làm gì để thực hiện được mục tiêu ấy. Tôi không quan tâm lắm đến Champions League năm nay bởi điều đó chẳng giúp gì cho chúng tôi cả. Champions League mùa tới mới là mục tiêu của tôi".