Tin mới nhất bóng đá tối 25/2: Ancelotti không triệu tập Neymar trong tháng 3

Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá tối 25/2: Ancelotti không triệu tập Neymar trong tháng 3

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

ĐT Brazil dự kiến không có Neymar trong các trận giao hữu diễn ra trong tháng 3, khi HLV Ancelotti chưa muốn gọi cầu thủ này lên ĐTQG.

Ancelotti không triệu tập Neymar trong tháng 3

ĐT Brazil dự kiến ​​sẽ đến Hoa Kỳ để tham dự 2 trận đấu giao hữu quan trọng gặp Pháp và Croatia trong tháng 3. Đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng trước khi HLV Ancelotti chốt quân tham dự World Cup 2026

Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã quyết định rằng Neymar sẽ không nằm trong đợt tập trung này. Ông muốn để tiền đạo này tìm lại phong độ ở cấp câu lạc bộ sau khi bình phục chấn thương dài hạn.

Liverpool tính đổi Szoboszlai lấy Rodrygo

Liverpool có thể xem xét thương vụ trao đổi Dominik Szoboszlai với Rodrygo của Real Madrid, theo Fichajes. Đội chủ sân Anfield đang tìm kiếm phương án tăng cường hành lang cánh, nhất là khi tương lai Mohamed Salah còn bỏ ngỏ.

Liverpool muốn có Rodrygo

Liverpool muốn có Rodrygo

Rodrygo, ngôi sao Brazil tại Bernabeu, được xem là mục tiêu phù hợp nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Trong khi đó, Szoboszlai cũng nhận được sự quan tâm từ phía Real. Nếu xảy ra, đây sẽ là thương vụ hoán đổi đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè.

Nottingham Forest sẵn sàng bán Igor Jesus

Nottingham Forest có thể lắng nghe đề nghị dành cho tiền đạo Igor Jesus khi mùa giải khép lại, theo Football Insider. Chân sút người Brazil thi đấu nổi bật tại Europa League, góp công quan trọng cho hành trình của đội bóng.

Tuy nhiên, anh mới ghi hai bàn tại Premier League, thành tích chưa tương xứng kỳ vọng. Forest được cho là sẵn sàng cân nhắc phương án chuyển nhượng nếu nhận được mức giá hợp lý, trong bối cảnh đội bóng muốn tái cấu trúc hàng công nhằm nâng cao hiệu suất ghi bàn.

Marmoush vào tầm ngắm Barca

Barcelona đang cân nhắc phương án chiêu mộ Omar Marmoush từ Manchester City nếu không thể hoàn tất thương vụ Julian Alvarez của Atletico Madrid. Theo Sport, Alvarez vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Nou Camp nhờ sự toàn diện và kinh nghiệm đỉnh cao.

Marmoush được Barca nhắm đến

Marmoush được Barca nhắm đến

Tuy nhiên, trong trường hợp đàm phán bế tắc, Marmoush nổi lên như giải pháp thay thế khả dĩ. Tiền đạo người Ai Cập gây ấn tượng bởi tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và sự đa năng trên hàng công, phù hợp với định hướng trẻ hóa lực lượng của Barca.

Real Madrid nhắm sao trẻ Como

Real Madrid đang theo dõi sát sao trung vệ Jacobo Ramon của Como, cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo tại Bernabeu. Theo AS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem hậu vệ 21 tuổi là phương án dài hạn cho hàng thủ.

Dù để anh ra đi mùa trước, Real vẫn cài điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro. Ramon được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống và phát triển bóng từ tuyến dưới. Động thái này cho thấy "Los Blancos" tiếp tục ưu tiên chiến lược đầu tư vào những tài năng trẻ giàu tiềm năng.

Ba CLB tranh chữ ký Bernardo Silva

Chicago Fire, Benfica và Juventus đều quan tâm tới việc chiêu mộ Bernardo Silva khi hợp đồng của anh với Manchester City đáo hạn vào cuối mùa giải, theo Daily Mail. Tuyển thủ Bồ Đào Nha được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới sau nhiều năm chinh chiến tại Etihad.

Silva vẫn duy trì phong độ ổn định và kinh nghiệm dày dạn ở các đấu trường lớn. Sự đa năng cùng khả năng sáng tạo của anh hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội bóng theo đuổi chữ ký này.

Barcelona từ chối bán Yamal cho PSG

Yamal trở thành ưu tiên chiêu mộ hàng đầu của PSG trong hè 2024. Đội bóng nước Pháp đề nghị mức giá 250 triệu euro cho thương vụ này. Dẫu vậy, "Blaugrana" kiên quyết từ chối. 

PSG không thể có được&nbsp;Yamal&nbsp;

PSG không thể có được Yamal 

Cựu chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã xác nhận thông tin ấy: "Khi PSG đề nghị 250 triệu euro cho Lamine Yamal và chúng tôi từ chối, đặc biệt ở thời điểm cậu ấy mới 17 tuổi, nhiều người nghĩ chúng tôi điên".

Neville tin MU có vé dự Cúp C1 mùa tới

MU đang duy trì sự ổn định trong cuộc đua ở top 4 Ngoại hạng Anh, từ đó đoạt vé dự Cúp C1 mùa tới. Cựu danh thủ Neville tin vào việc "Quỷ đỏ" hoàn thành mục tiêu ấy: "Họ có cơ hội tuyệt vời để lọt top 4. Tôi nghĩ họ sẽ làm được. Các đội khác bắt đầu đá Cúp châu Âu nên bị phân tâm. MU thì không. Tôi nghĩ họ có thể về thứ 3".

Juventus nhắm chiêu mộ Alisson

Juventus đang chuẩn bị cuộc cách mạng lớn nơi khung gỗ vào mùa hè này sau khi mất niềm tin vào Michele Di Gregorio. Đội bóng thành Turin được cho là đang tìm kiếm gương mặt thay thế đình đám từ Ngoại hạng Anh, với Alisson Becker của Liverpool nổi lên như mục tiêu gây sốc bên cạnh Guglielmo Vicario của Tottenham.

PSG quyết thắng Monaco

PSG thắng 3-2 Monaco ở trận lượt đi play-off Cúp C1. Chỉ cần không thua ở trận lượt về, PSG sẽ giành vé vào vòng 1/8. Nhưng HLV Enrique mong toàn đội thắng trận tới thay vì chỉ chờ hòa: "Trận đấu sẽ rất khó khăn vì Monaco sẽ bắt đầu với thế bị dẫn 1 bàn, vì vậy chúng ta cần phải hiểu rằng sẽ có những thời điểm nhiều thách thức. Chúng tôi sẽ chơi như bình thường, cố gắng giữ bóng và gây áp lực khi không có bóng. Mục tiêu của chúng tôi không phải là bảo vệ kết quả mà là giành chiến thắng trong trận đấu".

Tottenham có thể xuống hạng & những tiền lệ đau đớn của Ngoại hạng Anh
Tottenham có thể xuống hạng & những tiền lệ đau đớn của Ngoại hạng Anh

Tottenham đối mặt với khả năng xuống hạng mà không ít tên tuổi lớn khác của bóng đá Anh từng phải trải qua.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 00:32 AM (GMT+7)
