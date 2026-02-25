Tin mới nhất bóng đá tối 25/2: Ancelotti không triệu tập Neymar trong tháng 3

Ancelotti không triệu tập Neymar trong tháng 3

ĐT Brazil dự kiến ​​sẽ đến Hoa Kỳ để tham dự 2 trận đấu giao hữu quan trọng gặp Pháp và Croatia trong tháng 3. Đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng trước khi HLV Ancelotti chốt quân tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã quyết định rằng Neymar sẽ không nằm trong đợt tập trung này. Ông muốn để tiền đạo này tìm lại phong độ ở cấp câu lạc bộ sau khi bình phục chấn thương dài hạn.

Liverpool tính đổi Szoboszlai lấy Rodrygo

Liverpool có thể xem xét thương vụ trao đổi Dominik Szoboszlai với Rodrygo của Real Madrid, theo Fichajes. Đội chủ sân Anfield đang tìm kiếm phương án tăng cường hành lang cánh, nhất là khi tương lai Mohamed Salah còn bỏ ngỏ.

Liverpool muốn có Rodrygo

Rodrygo, ngôi sao Brazil tại Bernabeu, được xem là mục tiêu phù hợp nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Trong khi đó, Szoboszlai cũng nhận được sự quan tâm từ phía Real. Nếu xảy ra, đây sẽ là thương vụ hoán đổi đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè.

Nottingham Forest sẵn sàng bán Igor Jesus

Nottingham Forest có thể lắng nghe đề nghị dành cho tiền đạo Igor Jesus khi mùa giải khép lại, theo Football Insider. Chân sút người Brazil thi đấu nổi bật tại Europa League, góp công quan trọng cho hành trình của đội bóng.

Tuy nhiên, anh mới ghi hai bàn tại Premier League, thành tích chưa tương xứng kỳ vọng. Forest được cho là sẵn sàng cân nhắc phương án chuyển nhượng nếu nhận được mức giá hợp lý, trong bối cảnh đội bóng muốn tái cấu trúc hàng công nhằm nâng cao hiệu suất ghi bàn.

Marmoush vào tầm ngắm Barca

Barcelona đang cân nhắc phương án chiêu mộ Omar Marmoush từ Manchester City nếu không thể hoàn tất thương vụ Julian Alvarez của Atletico Madrid. Theo Sport, Alvarez vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Nou Camp nhờ sự toàn diện và kinh nghiệm đỉnh cao.

Marmoush được Barca nhắm đến

Tuy nhiên, trong trường hợp đàm phán bế tắc, Marmoush nổi lên như giải pháp thay thế khả dĩ. Tiền đạo người Ai Cập gây ấn tượng bởi tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và sự đa năng trên hàng công, phù hợp với định hướng trẻ hóa lực lượng của Barca.

Real Madrid nhắm sao trẻ Como

Real Madrid đang theo dõi sát sao trung vệ Jacobo Ramon của Como, cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo tại Bernabeu. Theo AS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem hậu vệ 21 tuổi là phương án dài hạn cho hàng thủ.

Dù để anh ra đi mùa trước, Real vẫn cài điều khoản mua lại trị giá 8 triệu euro. Ramon được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống và phát triển bóng từ tuyến dưới. Động thái này cho thấy "Los Blancos" tiếp tục ưu tiên chiến lược đầu tư vào những tài năng trẻ giàu tiềm năng.

Ba CLB tranh chữ ký Bernardo Silva

Chicago Fire, Benfica và Juventus đều quan tâm tới việc chiêu mộ Bernardo Silva khi hợp đồng của anh với Manchester City đáo hạn vào cuối mùa giải, theo Daily Mail. Tuyển thủ Bồ Đào Nha được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới sau nhiều năm chinh chiến tại Etihad.

Silva vẫn duy trì phong độ ổn định và kinh nghiệm dày dạn ở các đấu trường lớn. Sự đa năng cùng khả năng sáng tạo của anh hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội bóng theo đuổi chữ ký này.

Barcelona từ chối bán Yamal cho PSG

Yamal trở thành ưu tiên chiêu mộ hàng đầu của PSG trong hè 2024. Đội bóng nước Pháp đề nghị mức giá 250 triệu euro cho thương vụ này. Dẫu vậy, "Blaugrana" kiên quyết từ chối.

PSG không thể có được Yamal

Cựu chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã xác nhận thông tin ấy: "Khi PSG đề nghị 250 triệu euro cho Lamine Yamal và chúng tôi từ chối, đặc biệt ở thời điểm cậu ấy mới 17 tuổi, nhiều người nghĩ chúng tôi điên".

Neville tin MU có vé dự Cúp C1 mùa tới

MU đang duy trì sự ổn định trong cuộc đua ở top 4 Ngoại hạng Anh, từ đó đoạt vé dự Cúp C1 mùa tới. Cựu danh thủ Neville tin vào việc "Quỷ đỏ" hoàn thành mục tiêu ấy: "Họ có cơ hội tuyệt vời để lọt top 4. Tôi nghĩ họ sẽ làm được. Các đội khác bắt đầu đá Cúp châu Âu nên bị phân tâm. MU thì không. Tôi nghĩ họ có thể về thứ 3".

Juventus nhắm chiêu mộ Alisson

Juventus đang chuẩn bị cuộc cách mạng lớn nơi khung gỗ vào mùa hè này sau khi mất niềm tin vào Michele Di Gregorio. Đội bóng thành Turin được cho là đang tìm kiếm gương mặt thay thế đình đám từ Ngoại hạng Anh, với Alisson Becker của Liverpool nổi lên như mục tiêu gây sốc bên cạnh Guglielmo Vicario của Tottenham.

PSG quyết thắng Monaco

PSG thắng 3-2 Monaco ở trận lượt đi play-off Cúp C1. Chỉ cần không thua ở trận lượt về, PSG sẽ giành vé vào vòng 1/8. Nhưng HLV Enrique mong toàn đội thắng trận tới thay vì chỉ chờ hòa: "Trận đấu sẽ rất khó khăn vì Monaco sẽ bắt đầu với thế bị dẫn 1 bàn, vì vậy chúng ta cần phải hiểu rằng sẽ có những thời điểm nhiều thách thức. Chúng tôi sẽ chơi như bình thường, cố gắng giữ bóng và gây áp lực khi không có bóng. Mục tiêu của chúng tôi không phải là bảo vệ kết quả mà là giành chiến thắng trong trận đấu".