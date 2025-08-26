MU manh nha khủng hoảng: Khi Amorim và Fernandes mới là vấn đề chính

Vấn đề thứ nhất mang tên Bruno Fernandes

Man United vẫn chưa tìm được chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Để thua 0-1 trước Arsenal ở vòng 1, họ lại đánh rơi chiến thắng ở vòng 2 khi để Fulham gỡ hòa 1-1. Chẳng cần phải là những người am hiểu tường tận về bóng đá để nhận ra "Quỷ đỏ" đang có vấn đề. Ngay cả người được coi là xuất sắc nhất của Man United trong vài năm qua là Bruno Fernandes cũng đang trở thành nỗi thất vọng.

Bruno Fernandes đang trở thành gánh nặng của MU

Cuộc đối đầu với Fulham vừa qua là lần hiếm hoi tiền vệ người Bồ Đào Nha sắm vai "cục tạ" của đội bóng. Số 8 của MU là người sút hỏng phạt đền trong hiệp một và không theo kèm Smith Rowe trong tình huống gỡ hòa của Fulham ở hiệp hai.

Trước đó, Bruno Fernandes nhiều lần sắm vai cứu tinh cho Man United với những bàn thắng hay kiến tạo. Hãy nhìn lại mùa giải trước, khi toàn bộ hàng công của "Quỷ đỏ" đều chơi tệ, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn sắm vai đầu tàu của đội bóng với 17 bàn thắng và 16 kiến tạo. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ này góp dấu giày trong 18 bàn thắng (8 bàn, 10 kiến tạo), chiếm tỉ lệ 40,9% số bàn thắng của MU.

Nhưng cũng không thể quên cách Bruno Fernandes bắt đầu mùa giải 2024/25 tệ hại như thế nào. Cho tới đợt tập trung ĐTQG tháng 10/2024, tiền vệ người Bồ Đào Nha mới có một kiến tạo. Bàn thắng đầu tiên của Bruno Fernandes cũng chỉ tới sau khi Ten Hag bị sa thải. Mùa giải năm nay, điều đó có vẻ như đang lặp lại. Liệu cầu thủ này có thể có màn trở lại như mùa giải trước? Đó là điều khó có thể dự báo trước.

Vấn đề của Bruno Fernandes còn gây hậu quả khác là tương lai của Kobbie Mainoo. Câu trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Fulham của Ruben Amorim vô tình xác nhận tài năng trẻ người Anh đang chơi trùng vị trí với đội trưởng MU.

Mainoo sẽ ra đi nếu cứ phải ngồi dự bị

Trong trận đấu với Fulham, Man United có 3 sự thay đổi ở tuyến giữa nhưng Bruno Fernandes được coi là "bất khả xâm phạm". Đầu tiên, số 8 của MU đá cặp với Casemiro, rồi Mason Mount và cuối cùng là Manuel Ugarte. Nếu như tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn có mặt trên sân, cơ hội ra sân của Mainoo sẽ bằng 0. Bởi vậy, cầu thủ này đòi ra đi trong thời gian tới cũng là điều dễ hiểu.

Kịch bản tồi tệ nhất với Man United trong mùa giải này là Mainoo ra đi trước cả "bộ tứ báo thủ" và Bruno Fernandes không tìm lại được phong độ. Khi ấy, Amorim khó lòng giữ nổi chiếc ghế của mình tại Old Trafford.

Vấn đề thứ hai chính là Ruben Amorim

Thực tế, phong độ thụt lùi của Bruno Fernandes có "công" không nhỏ của HLV Ruben Amorim. Thay vì cho cậu học trò đồng hương đá vị trí số 10 ưa thích, ông thầy người Bồ Đào Nha kéo số 8 của MU về đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Casemiro. Đây là vị trí Bruno Fernandes không thể chơi tốt vì không đủ thể lực và cũng chẳng đủ kỹ năng.

Ruben Amorim cũng đang trở thành vấn đề của Man United

Trong trận đấu với Fulham, số 8 của MU chỉ tạo ra một cơ hội dứt điểm duy nhất, cho Cunha ngay phút đầu tiên, mà lại từ ngoài vòng cấm. Nói cho đúng, Amorim đang bóp nghẹt hai nguồn cảm hứng sáng tạo của MU mùa trước. Ngoài Fernandes, Amad Diallo cũng được đẩy về đá hậu vệ cánh. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà thi đấu như "gà mắc tóc" trong suốt trận đấu với Fulham. Kết quả là suốt 90 phút, MU chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm từ đường phất bóng của Bayindir.

Không những vậy, sơ đồ 3 trung vệ của ông thầy người Bồ Đào Nha đang bộc lộ điểm yếu chí mạng. Đó là khu vực trung tuyến quá mỏng với 2 tiền vệ (trong đó có Bruno Fernandes). Tiền vệ Alex Iwobi của Fulham thẳng thắn chỉ ra điều này: “Chúng tôi biết rằng mình có thể vượt qua được hai tiền vệ trung tâm của họ và rằng các trung vệ của họ sẽ dâng cao. Chúng tôi đã chuẩn bị để khai thác điều đó hôm nay".

Các đội ở Ngoại hạng Anh thường chơi với 3 tiền vệ trung tâm nên về cơ bản, MU đã thua về số lượng. Chất lượng lại càng tệ khi một trong hai cầu thủ không đá đúng sở trường. Mất khu trung tuyến, hàng hậu vệ và đặc biệt là hàng tiền đạo của MU đá không tệ mới là lạ.

Man United đã bỏ ra hơn 200 triệu bảng để làm mới hoàn toàn hàng công trong mùa hè này. Tuy nhiên, Amorim chưa tìm được cách lắp ghép tối ưu đội hình. Sesko gần như vô hại trong cả hai lần vào sân. Mbeumo chơi còn kém hơn Amad Diallo mùa trước. Cunha là điểm sáng duy nhất nhưng duyên ghi bàn vẫn chưa tới với tiền đạo người Brazil.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu và 1 điểm/2 vòng chưa phải là điều quá đáng lo. Tuy nhiên, những vấn đề của MU cần được giải quyết sớm nếu như Amorim không muốn kết quả tệ hại mùa trước lặp lại.