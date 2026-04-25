Tin mới nhất bóng đá sáng 25/4: Sesko tự tin có thể giành cúp cùng Man United

Sesko tự tin có thể giành cúp cùng Man United

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Benjamin Sesko bày tỏ sự tự tin về khả năng kiếm được cúp cùng Man United. "Chúng tôi đã làm rất tốt trong mùa giải này. Mọi người cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời và tôi học hỏi được rất nhiều từ đồng đội. Mọi thứ đều tuyệt vời từ ban huấn luyện tới các cầu thủ. Tôi thực sự muốn giành danh hiệu cùng đội bóng. Tôi tin chúng tôi sẽ làm được điều đó".

HLV Thomas Tuchel nhận tin không vui

HLV Thomas Tuchel vừa nhận tin không vui khi một trong những ứng viên cho vị trí hậu vệ cánh trái, Tino Livramento vừa dính chấn thương đùi và phải nghỉ phần còn lại của mùa giải. HLV Eddie Howe thừa nhận không biết bao giờ cầu thủ 21 tuổi mới có thể trở lại. Nhiều khả năng giấc mơ World Cup của Livramento đã kết thúc.

Saliba khuyên đồng đội bình tĩnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, trung vệ William Saliba lên tiếng khuyên các đồng đội bình tĩnh trong cuộc đua vô địch. "Tôi nghĩ chúng tôi cần phải thật bình tĩnh nhưng cũng cần cống hiến hết mình trên sân. Đây là lúc chúng tôi phải thể hiện được sức mạnh và chúng tôi cần mọi người từ CĐV tới những thành viên trong đội tập trung tối đa. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn".

Cựu sao Nigeria đột tử

Bi kịch vừa ập đến với gia đình của cựu tiền đạo của ĐT Nigeria, Michael Eneramo khi cầu thủ này bất ngờ đột tử ngay trên sân vì lên cơn đau tim. Đó là một trận đấu giao hữu ở địa phương và tình huống diễn ra sau khi hiệp hai bắt đầu được vài phút. Eneramo năm 40 tuổi và từng là nhân tố quan trọng của ĐT Nigeria trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

Conte tiết lộ về mối quan hệ với Lukaku

Trước lùm xùm mâu thuẫn với Lukaku, HLV Antonio Conte đã tiết lộ. "Tôi chưa có dịp nói chuyện với cậu ta. Tôi biết một thành viên trong ban giám đốc đã làm chuyện đó và Lukaku tới trung tâm tập luyện. Phòng làm việc của tôi ở đó nhưng chưa thấy ai gõ cửa lần nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất thất vọng".