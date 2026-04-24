Tin mới nhất bóng đá sáng 24/4: Chủ của Coventry nói về tin đồn Lampard - Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Oviedo vs Villarreal 24/04/26 - Trực tiếp
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Logo Villarreal - VIL Villarreal
1
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Napoli vs Cremonese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Brest vs Lens
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Manchester City vs Southampton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Toulouse vs Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Paris FC vs Lille
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 24/4: Chủ của Coventry nói về tin đồn Lampard - Chelsea

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Ông chủ của CLB Coventry City lên tiếng trước tin đồn Lampard có thể trở lại Chelsea.

Chủ của Coventry nói về tin đồn Lampard - Chelsea

Sau khi Coventry City đoạt chức vô địch Championship và thăng hạng lên Premier League mùa sau, đã có một số tin đồn về việc Frank Lampard trở lại dẫn dắt Chelsea mùa sau. Tuy nhiên doanh nhân Doug King nói CLB của ông là nơi mang lại cho Lampard niềm hạnh phúc, ông nói: “Tôi đã nói với Frank rằng đừng đánh giá thấp thành tựu mà cậu vừa có được. Dù tôi biết cậu ấy sẽ được rất nhiều CLB lớn, và tôi không thể làm gì được về điều đó, nhưng Frank đã tìm được nụ cười ở Coventry”.

HLV Frank Lampard

HLV Frank Lampard

Athletic Bilbao chọn Edin Terzic làm HLV tiếp theo

Báo giới TBN cho hay HLV Edin Terzic đã được Athletic Bilbao chọn làm HLV tiếp theo của CLB sau mùa giải này, thay thế Ernesto Valverde sắp ra đi. Đây là một quyết định có phần ngạc nhiên bởi Bilbao đã không săn đón Andoni Iraola, người sắp rời Bournemouth, khi Iraola là cầu thủ lâu năm của Bilbao. Terzic đã không làm công việc huấn luyện nào từ khi rời Dortmund năm 2024, cũng là năm ông đưa Dortmund vào chung kết Champions League.

Bayern Munich lãi to nhờ Luis Diaz

Báo chí Đức cho biết thành công của Luis Diaz tại Bayern Munich đã biến Bayern trở thành CLB nước ngoài được ưa chuộng nhất tại Colombia. Số đơn hàng đặt mua áo của Bayern ở nước này đã tăng vọt 400%, và số khách ghé thăm website của CLB từ Colombia đã tăng 200%. Diaz như vậy đang nằm trong top 5 cầu thủ Bayern mùa này có doanh số bán áo toàn cầu cao nhất.

Harry Wilson chuẩn bị gia nhập Aston Villa

Aston Villa dự kiến sẽ chào đón Harry Wilson gia nhập vào hè năm nay dưới dạng chuyển nhượng tự do. Wilson sắp hết hợp đồng với Fulham và anh đã được chú ý bởi phong độ cao mùa này. Dự kiến Wilson sẽ được tăng lương gấp đôi ở Villa Park lên 100.000 bảng/tuần.

Atletico mời chào Julian Brandt

Tờ Marca cho biết Atletico Madrid đang mời Julian Brandt gia nhập để tăng cường sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Brandt sẽ rời Dortmund dưới dạng tự do trong mùa hè này nhưng vẫn còn được các CLB hạng khá ở châu Âu để mắt.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/4: John Stones rời Man City, Goretzka vào tầm ngắm Milan
Tin mới nhất bóng đá tối 23/4: John Stones rời Man City, Goretzka vào tầm ngắm Milan

Trung vệ John Stones dự kiến chia tay Manchester City theo dạng tự do và thu hút nhiều ông lớn châu Âu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/04/2026 00:48 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN