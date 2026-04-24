Tin mới nhất bóng đá sáng 24/4: Chủ của Coventry nói về tin đồn Lampard - Chelsea

Chủ của Coventry nói về tin đồn Lampard - Chelsea

Sau khi Coventry City đoạt chức vô địch Championship và thăng hạng lên Premier League mùa sau, đã có một số tin đồn về việc Frank Lampard trở lại dẫn dắt Chelsea mùa sau. Tuy nhiên doanh nhân Doug King nói CLB của ông là nơi mang lại cho Lampard niềm hạnh phúc, ông nói: “Tôi đã nói với Frank rằng đừng đánh giá thấp thành tựu mà cậu vừa có được. Dù tôi biết cậu ấy sẽ được rất nhiều CLB lớn, và tôi không thể làm gì được về điều đó, nhưng Frank đã tìm được nụ cười ở Coventry”.

HLV Frank Lampard

Athletic Bilbao chọn Edin Terzic làm HLV tiếp theo

Báo giới TBN cho hay HLV Edin Terzic đã được Athletic Bilbao chọn làm HLV tiếp theo của CLB sau mùa giải này, thay thế Ernesto Valverde sắp ra đi. Đây là một quyết định có phần ngạc nhiên bởi Bilbao đã không săn đón Andoni Iraola, người sắp rời Bournemouth, khi Iraola là cầu thủ lâu năm của Bilbao. Terzic đã không làm công việc huấn luyện nào từ khi rời Dortmund năm 2024, cũng là năm ông đưa Dortmund vào chung kết Champions League.

Bayern Munich lãi to nhờ Luis Diaz

Báo chí Đức cho biết thành công của Luis Diaz tại Bayern Munich đã biến Bayern trở thành CLB nước ngoài được ưa chuộng nhất tại Colombia. Số đơn hàng đặt mua áo của Bayern ở nước này đã tăng vọt 400%, và số khách ghé thăm website của CLB từ Colombia đã tăng 200%. Diaz như vậy đang nằm trong top 5 cầu thủ Bayern mùa này có doanh số bán áo toàn cầu cao nhất.

Harry Wilson chuẩn bị gia nhập Aston Villa

Aston Villa dự kiến sẽ chào đón Harry Wilson gia nhập vào hè năm nay dưới dạng chuyển nhượng tự do. Wilson sắp hết hợp đồng với Fulham và anh đã được chú ý bởi phong độ cao mùa này. Dự kiến Wilson sẽ được tăng lương gấp đôi ở Villa Park lên 100.000 bảng/tuần.

Atletico mời chào Julian Brandt

Tờ Marca cho biết Atletico Madrid đang mời Julian Brandt gia nhập để tăng cường sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Brandt sẽ rời Dortmund dưới dạng tự do trong mùa hè này nhưng vẫn còn được các CLB hạng khá ở châu Âu để mắt.