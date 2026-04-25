Trực tiếp bóng đá Arsenal - Newcastle: Trở lại thế bám đuổi (Ngoại hạng Anh)

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Timber, Zubimendi, Rice, Odegaard, Eze, Madueke, Havertz Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Tonali, Guimaraes, Ramsey, Elanga, Barnes, Woltemade

Arsenal rơi vào thế rượt đuổi

Sau 200 ngày giữ ngôi vị số 1, Arsenal đã rơi xuống vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, ngang điểm (70) và bằng hiệu số (+37) với Man City nhưng xếp sau vì kém số bàn thắng, bên cạnh đó họ cũng đã kém đối đầu. Phong độ của Arsenal sa sút đáng kể khi họ đã thua 4 trận trong nước liên tiếp, trong đó có 2 trận Premier League, trận chung kết League Cup và tứ kết FA Cup.

Thách thức cho Arsenal bây giờ là họ sẽ phải thắng các trận còn lại, không những thế phải thắng đậm để vượt lên hẳn Man City về các chỉ số phụ. Nhưng lần cuối Arsenal ghi được hơn 2 bàn đã là từ cuối tháng 2 trước Tottenham, và đã 6 trận liên tiếp hàng công Arsenal ghi không nổi quá 1 bàn.

Tháng 4 - tháng đuối sức

Tháng 4 dường như một lần nữa trở thành cơn ác mộng với Arsenal. Dưới thời HLV Mikel Arteta, tháng 4 là tháng đấu mà Arsenal giành số điểm trung bình thấp nhất ở Premier League và 18% số trận thua của Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ khi HLV người TBN lên nắm quyền diễn ra trong tháng này (9/51).

Vô định ở Tyneside

Newcastle đang thể hiện phong độ không tốt. Tính cả trận thua Bournemouth 1-2 ở vòng đấu trước, họ đã thua liên tiếp 4 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Premier League, thầy trò Eddie Howe chỉ thắng 3/12 vòng đấu gần nhất (thắng 3, hòa 1, thua 8). Việc đứng chơi vơi ở vị trí thứ 14 trên BXH khiến Newcastle khó xuống hạng nhưng cũng rất khó đoạt vé dự cúp châu Âu.

Tâm trạng tại St. James Park lúc này cũng khá ảm đạm. Một số cầu thủ đã bộc lộ ý định ra đi, từ Sandro Tonali cho tới Anthony Gordon, và HLV Eddie Howe cũng có thể bị thay thế sau mùa giải này.