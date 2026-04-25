Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Newcastle: Trở lại thế bám đuổi (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Arsenal

(23h30, 25/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh) Arsenal sẽ lần đầu tiên rơi vào thế bám đuổi trong cuộc đua vô địch kể từ tháng 9.

   

Premier League | 23h30, 25/4 | Emirates

Arsenal
0 - 0
Newcastle
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Timber, Zubimendi, Rice, Odegaard, Eze, Madueke, Havertz
Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Tonali, Guimaraes, Ramsey, Elanga, Barnes, Woltemade

Arsenal rơi vào thế rượt đuổi

Sau 200 ngày giữ ngôi vị số 1, Arsenal đã rơi xuống vị trí thứ 2 trên BXH Premier League, ngang điểm (70) và bằng hiệu số (+37) với Man City nhưng xếp sau vì kém số bàn thắng, bên cạnh đó họ cũng đã kém đối đầu. Phong độ của Arsenal sa sút đáng kể khi họ đã thua 4 trận trong nước liên tiếp, trong đó có 2 trận Premier League, trận chung kết League Cup và tứ kết FA Cup.

Thách thức cho Arsenal bây giờ là họ sẽ phải thắng các trận còn lại, không những thế phải thắng đậm để vượt lên hẳn Man City về các chỉ số phụ. Nhưng lần cuối Arsenal ghi được hơn 2 bàn đã là từ cuối tháng 2 trước Tottenham, và đã 6 trận liên tiếp hàng công Arsenal ghi không nổi quá 1 bàn.

Tháng 4 - tháng đuối sức

Tháng 4 dường như một lần nữa trở thành cơn ác mộng với Arsenal. Dưới thời HLV Mikel Arteta, tháng 4 là tháng đấu mà Arsenal giành số điểm trung bình thấp nhất ở Premier League và 18% số trận thua của Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ khi HLV người TBN lên nắm quyền diễn ra trong tháng này (9/51).

Vô định ở Tyneside

Newcastle đang thể hiện phong độ không tốt. Tính cả trận thua Bournemouth 1-2 ở vòng đấu trước, họ đã thua liên tiếp 4 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Premier League, thầy trò Eddie Howe chỉ thắng 3/12 vòng đấu gần nhất (thắng 3, hòa 1, thua 8). Việc đứng chơi vơi ở vị trí thứ 14 trên BXH khiến Newcastle khó xuống hạng nhưng cũng rất khó đoạt vé dự cúp châu Âu.

Tâm trạng tại St. James Park lúc này cũng khá ảm đạm. Một số cầu thủ đã bộc lộ ý định ra đi, từ Sandro Tonali cho tới Anthony Gordon, và HLV Eddie Howe cũng có thể bị thay thế sau mùa giải này. 

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Arsenal phải thắng Newcastle, Liverpool vất vả
(Nhận định bóng đá Liverpool - Crystal Palace, 21h, 25/4 và Arsenal - Newcastle, 23h30, 25/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh) Arsenal phải thắng Newcastle...

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-25/04/2026 15:48 PM (GMT+7)
