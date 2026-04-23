Tin mới nhất bóng đá sáng 23/4: Cherki được đánh giá trình cao hơn Yamal

Cherki được đánh giá trình hơn Yamal

Trong khi Yamal đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Tây Ban Nha sau khi có nhiều màn trình diễn đầy bùng nổ, Mikautadze lại cho rằng Cherki mới là cầu thủ xuất sắc hơn:

"Cherki chơi tốt bằng cả hai chân, còn Yamal thì chưa thực sự có điều đó dù vẫn dùng chân phải. Cherki thuận 2 chân, có nhãn quan chiến thuật, ghi bàn, kiến tạo, đá phạt tốt. Anh ấy làm được mọi thứ. Nếu là cầu thủ bóng đá, bạn sẽ thích Cherki hơn. Tất nhiên Cherki giỏi hơn Yamal".

MU khẳng định không muốn mất Fernandes

MU từng có thời điểm muốn bán Fernandes. Nhưng hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã đặt trọn niềm tin vào tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tờ The Sun tiết lộ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" khẳng định rằng họ muốn anh trở thành trung tâm trong tập thể có cơ hội thành công trong tương lai. Fernandes còn hợp đồng đến năm sau, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm từ phía CLB.

Guardiola hài lòng dù Man City chỉ thắng tối thiểu

Dù chỉ giành chiến thắng với cách biệt mong manh trước Burnley, HLV Pep Guardiola vẫn hài lòng với màn trình diễn của Man City: “Chúng tôi trải qua trận cầu khắc nghiệt trước Arsenal. Sau đó 3 ngày, mọi chuyện không hề dễ dàng, nhưng tại Ngoại hạng Anh bạn phải thích nghi. Chúng tôi đã quen với điều đó. Toàn đội cạnh tranh rất tốt, chơi trận đấu chất lượng, chỉ tiếc là chưa tận dụng hết các cơ hội tạo ra".

Neuer khen ngợi sao Leverkusen

Sau chiến thắng 2-0 của Bayern Munich trước Bayer Leverkusen ở bán kết Cúp Quốc gia Đức, thủ môn Neuer đã dành những lời khen đặc biệt cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Mark Flekken: "Chúng tôi dẫn Leverkusen 1-0 trong thời gian dài. Thành thật mà nói, thủ môn Mark Flekken đã chơi xuất sắc trong khung gỗ. Chúng tôi lẽ ra phải tận dụng thêm 1 hoặc 2 cơ hội từ sớm, nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống ngon ăn".