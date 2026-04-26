U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

Bologna vs Roma 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Logo Roma - ROM Roma
2
Manchester City vs Southampton 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Logo Southampton - SOU Southampton
1
Arsenal vs Newcastle United 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Angers SCO vs Paris Saint-Germain 26/04/26 - Trực tiếp
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
0
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
2
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam

VCK U17 châu Á 2026 có thay đổi lớn khi U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng rút lui. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia dự kiến với sự tham dự của 16 đội, được chia thành 4 bảng. Giải đấu này cũng được FIFA và AFC xét suất tham dự VCK U17 World Cup 2026

U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC).&nbsp;

U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC). 

Ở thời điểm chưa đầy 10 ngày nữa giải sẽ khởi tranh, AFC vừa nhận thông tin U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng sẽ rút lui, không tham dự. Phía AFC chưa chính thức đưa ra thông báo nhưng phần lịch thi đấu của giải trên trang chủ đã không còn sự xuất hiện của U17 Triều Tiên. 

U17 Triều Tiên giành quyền tham dự giải đấu năm nay mà không cần đá vòng loại sau khi đã vào đến bán kết giải năm ngoái và có mặt ở U17 World Cup 2025. 

U17 Triều Tiên được chia vào bảng D của giải năm nay cùng Australia, Ấn Độ và Uzbekistan. Trong trường hợp U17 Triều Tiên chính thức rút lui, bảng này sẽ chỉ còn 3 đội do thời gian thi đấu đã cận kề và AFC không thể tìm được đội thay thế. 

Việc rút lui của U17 Triều Tiên trước mắt chưa ảnh hưởng trực tiếp đến U17 Việt Nam khi thầy trò HLV Cristiano thi đấu ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. 

Tuy nhiên theo điều lệ giải, nếu Qatar vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026. Khi ấy, việc Triều Tiên rút lui sẽ khiến tiêu chí xét đội thứ ba xuất sắc nhất bị xáo trộn và thành tích của các đội xếp thứ ba của các bảng A,B,C thời điểm này sẽ không tính kết quả với đội cuối bảng tương ứng. 

Vì vậy, trong trường hợp Qatar vượt qua vòng bảng và U17 Việt Nam xếp thứ ba bảng C, cơ hội dự World Cup của thầy trò HLV Cristiano sẽ bị ảnh hưởng do yếu tố Triều Tiên rút lui. 

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. 

25/04/2026 15:12 PM (GMT+7)
