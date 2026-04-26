U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia dự kiến với sự tham dự của 16 đội, được chia thành 4 bảng. Giải đấu này cũng được FIFA và AFC xét suất tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC).

Ở thời điểm chưa đầy 10 ngày nữa giải sẽ khởi tranh, AFC vừa nhận thông tin U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng sẽ rút lui, không tham dự. Phía AFC chưa chính thức đưa ra thông báo nhưng phần lịch thi đấu của giải trên trang chủ đã không còn sự xuất hiện của U17 Triều Tiên.

U17 Triều Tiên giành quyền tham dự giải đấu năm nay mà không cần đá vòng loại sau khi đã vào đến bán kết giải năm ngoái và có mặt ở U17 World Cup 2025.

U17 Triều Tiên được chia vào bảng D của giải năm nay cùng Australia, Ấn Độ và Uzbekistan. Trong trường hợp U17 Triều Tiên chính thức rút lui, bảng này sẽ chỉ còn 3 đội do thời gian thi đấu đã cận kề và AFC không thể tìm được đội thay thế.

Việc rút lui của U17 Triều Tiên trước mắt chưa ảnh hưởng trực tiếp đến U17 Việt Nam khi thầy trò HLV Cristiano thi đấu ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Tuy nhiên theo điều lệ giải, nếu Qatar vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026. Khi ấy, việc Triều Tiên rút lui sẽ khiến tiêu chí xét đội thứ ba xuất sắc nhất bị xáo trộn và thành tích của các đội xếp thứ ba của các bảng A,B,C thời điểm này sẽ không tính kết quả với đội cuối bảng tương ứng.

Vì vậy, trong trường hợp Qatar vượt qua vòng bảng và U17 Việt Nam xếp thứ ba bảng C, cơ hội dự World Cup của thầy trò HLV Cristiano sẽ bị ảnh hưởng do yếu tố Triều Tiên rút lui.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar.