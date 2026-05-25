Tin mới nhất bóng đá sáng 25/5: Luke Shaw lần đầu đá chính đủ 38 trận Ngoại hạng Anh

Luke Shaw lần đầu đá chính đủ 38 trận Ngoại hạng Anh

Trong ngày được xếp đá chính ở trận MU thắng Brighton 3-0 thuộc vòng 38 Ngoại hạng Anh, hậu vệ Luke Shaw đã lập kỳ tích. Anh có mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp có mặt ở đội hình xuất phát trong mọi trận đấu ở sân chơi số một xứ sương mù.

Luke Shaw khỏe mạnh không ngờ

Trước đây, Shaw bị chấn thương hành hạ tới nỗi anh từng có mùa bóng chỉ đá chính 5 trận, cụ thể vào mùa 2015/16. Nhưng cuối cùng, hậu vệ sinh năm 1995 vẫn vượt qua tất cả để có mùa bóng thi đấu thăng hoa, góp công giúp MU có vé dự Cúp C1 mùa tới.

Rice buồn bã vì West Ham xuống hạng

Declan Rice đã tỏ thái độ buồn bã trong ngày Arsenal nâng cao cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Lý do bởi West Ham, đội bóng từng trở thành bệ phóng trong sự nghiệp của tiền vệ này chính thức xuống hạng. Trên mạng xã hội, không ít CĐV của "Búa tạ" tỏ ra xúc động trước tình cảm lớn lao mà Rice mang tới.

Salah khẳng định không bao giờ trở lại Liverpool

Trong ngày đá trận cuối cho Liverpool, Salah khẳng định anh sẽ không tìm cách để tái xuất "The Kop". Bởi điều đó khiến anh luôn rời vào trạng thái xúc động. Ngôi sao người Ai Cập chia sẻ: "Tôi sẽ không trở lại, bởi tôi sẽ rất xúc động mỗi khi quay lại đây. Thành thật mà nói, tôi yêu mọi thứ ở nơi này. Tôi hy vọng Liverpool sẽ tiếp tục đủ khả năng cạnh tranh mọi danh hiệu lớn".

Atletico Madrid không thể vọt lên vị trí thứ 3

Atletico Madrid khép lại mùa giải 2025/26 bằng việc để thua Villarreal với tỷ số 1-5. Kết quả này không ảnh hưởng tới vé dự Cúp C1 của họ, nhưng lại khiến đoàn quân Simeone đánh mất cơ hội vọt lên vị trí thứ 4 của chính Villarreal khi kém đối thủ đó 3 điểm.