Đua xe F1, Canadian GP: Antonelli 19 tuổi thắng chặng thứ tư liên tiếp, Russell cay đắng

Russell thua đau Antonelli

Russell liên tục khẳng định anh không nghĩ đến chức vô địch thế giới. Tay đua người Anh nói điều đó với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng rõ ràng chẳng mấy ai tin. Tất cả được chứng minh khi sự cố điện khiến hành trình của Russell tại Canadian GP khép lại sớm. Anh ném mạnh phần tựa đầu xuống đường đua, liên tục đập tay vào chiếc xe trước khi bước đi đầy thất vọng, hai tay chống hông.

Kết cục ấy khiến Russell bị chính người đồng đội mới 19 tuổi Antonelli nới rộng khoảng cách lên thành 43 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân. Trong khi Russell bỏ cuộc, Antonelli thẳng tiến tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trong mùa giải. Lewis Hamilton về nhì cho Ferrari, còn Max Verstappen cán đích thứ ba cho Red Bull.

“Có cảm giác như số phận không muốn tôi góp mặt trong cuộc chiến này. Lúc này, chức vô địch nằm trong tay Antonelli. Tôi không muốn đứng đây và nói những điều như thế này. Tôi rất thất vọng. Tôi muốn được cạnh tranh sòng phẳng. Hy vọng vận may sẽ đổi chiều”, Russell cay đắng thừa nhận.

Thật khó để không cảm thấy tiếc cho Russell. Tại đường đua Gilles Villeneuve, nơi anh từng chiến thắng cách đây một năm và cũng là nơi anh đặt trọn hy vọng hồi sinh tham vọng vô địch, mọi thứ lại sụp đổ theo cách đau đớn nhất.

Russell đã thua Antonelli ở ba chặng gần nhất, trong đó có hai lần bị vận rủi đeo bám tại Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng ở Montreal, tay đua 28 tuổi cho thấy phong độ đỉnh cao. Dẫu vậy, Antonelli cũng xuất sắc không kém.

Màn so tài tay đôi nghẹt thở

Hai chiếc “Mũi tên bạc” tạo nên màn so tài nghẹt thở suốt 30 vòng đầu tiên, liên tục đấu bánh sát sườn trước khi chiếc Mercedes của Russell gặp sự cố và phải dừng cuộc chơi.

Nỗi thất vọng của Russell càng trở nên đau đớn bởi anh đã trải qua một cuối tuần gần như hoàn hảo. Tay đua người Anh giành pole ở sprint, có màn xuất phát sạch sẽ và phòng ngự đầy bản lĩnh trước sức ép từ Antonelli.

Khoảnh khắc nóng nhất diễn ra ở vòng 25 trên tổng số 68 vòng đua. Hai chiếc xe va chạm bánh, buộc Antonelli phải cắt cua. Đội đua yêu cầu tay đua trẻ trả lại vị trí.

Antonelli đáp lại qua radio: “Tại sao chứ? Anh ta ép tôi ra ngoài mà. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Dẫu vậy, Antonelli cuối cùng vẫn chấp hành chỉ đạo. Khi Russell đứng nhìn chiếc xe được đưa trở lại garage để kiểm tra nguyên nhân hỏng hóc, chiếc Mercedes còn lại đã dẫn trước tới 11 giây và thẳng tiến tới chiến thắng.

Đây cũng là ngày thi đấu thảm họa với đương kim vô địch thế giới Lando Norris và đội đua McLaren. Norris phải bỏ cuộc vì lỗi kỹ thuật. Nhưng khác với Russell, tay đua McLaren đã có cho mình 1 chức vô địch thế giới. Còn Russell thì chưa, và đó là lý do ngày đua đen tối này càng trở nên cay đắng hơn với anh.

Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng Canadian GP: