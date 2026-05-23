Tin mới nhất bóng đá sáng 23/5: ĐT Congo phải cách ly 21 ngày mới được đá World Cup

ĐT Congo phải cách ly 21 ngày mới được đá World Cup

Theo thông báo mới nhất từ Chính phủ Mỹ, các thành viên của ĐTQG Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ phải hoàn thành việc cách ly 21 ngày. Nếu không, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ do dịch ebola đang bùng phát tại khu vực này. Hiện tại, ĐT Congo đã có mặt ở Bỉ để tập huấn nên việc cách ly không quá khó khăn.

HLV Rafa Benitez lại bị sa thải

HLV kỳ cựu người Tây Ban Nha, Rafael Benitez lại rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi bị Panathinaikos thanh lý hợp đồng chỉ sau 7 tháng. Nguyên nhân chính cho sự chia tay sớm này là phong độ yếu kém của đội bóng này trong thời gian qua. Panathinaikos không thắng một trận nào trong 6 trận ở vòng tranh vô địch của giải VĐQG Hy Lạp.

Chủ tịch UEFA chỉ trích thẳng mặt FIFA

Chủ tịch của UEFA, Aleksander Ceferin chỉ trích thẳng mặt FIFA về giá vé tại World Cup 2026. “Tôi nghĩ ở Mỹ người ta đủ giàu nên mới chấp nhận mức giá đó và lấp đầy khán đài như vậy. Tuy nhiên, tiền có phải là bản chất của bóng đá hay không? Tôi không nghĩ vậy. Đó là lý do UEFA không tăng giá vé tại các VCK EURO”.

De Zerbi giải thích về trường hợp của Romero

Trước thông tin Cristian Romero rời Tottenham để về Argentina trong khi đội bóng chưa trụ hạng, HLV De Zerbi đã đưa ra lời giải thích. “Romero đang dính chấn thương nhưng vẫn phải chuẩn bị cho World Cup. Cậu ấy đã nói chuyện với tôi và đội ngũ y tế. Chúng tôi đã quyết định rằng cậu ấy nên hồi phục với đội ngũ y tế của Argentina. Romero muốn ở lại nhưng tôi muốn điều tốt nhất cho cậu ấy”.

Owen nói về mâu thuẫn tại Real Madrid

Cựu tiền đạo người Anh, Michael Owen đưa ra quan điểm về những mâu thuẫn nội bộ của Real Madrid. “Thực ra, những chuyện xảy ra trong phòng thay đồ của Real Madrid cũng giống mọi câu lạc bộ khác thôi. Ở đâu cũng có tranh cãi, xô xát thôi. Hồi tôi thi đấu ở MU hay Liverpool, mấy vụ xô xát diễn ra hàng tuần luôn ấy chứ. Mọi người tranh cãi là bởi ai cũng muốn chiến thắng. Điều đó mới giúp đội bóng tiến lên được”.