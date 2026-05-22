Tin mới nhất bóng đá sáng 22/5: HLV tuyển Bồ Đào Nha mê tín, nói lý do dễ vô địch World Cup

HLV tuyển Bồ Đào Nha mê tín, nói lý do năm nay dễ vô địch World Cup

HLV Roberto Martinez trong cuộc đối thoại trên kênh truyền hình RTP Portugal đã phát biểu rằng ông có cơ sở để đặt niềm tin vào năm nay Bồ Đào Nha thi đấu thành công ở World Cup. Martinez nói: “Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào thần số học. Tôi nghĩ số 6 có thể mang lại điều tốt đẹp. Năm 2016 Bồ Đào Nha đã vô địch EURO, 1966 là kết quả tốt nhất của đội tuyển ở World Cup và năm 2006 cũng vào được bán kết. Đây là lúc ĐT Bồ Đào Nha giành được vinh quang xứng đáng”.

Atletico Madrid sắp đạt thỏa thuận với Bernardo Silva

Theo tin từ báo chí Italia, Juventus đã thất thế với vụ đàm phán mời Bernardo Silva gia nhập do Atletico Madrid đang mời anh với mức đãi ngộ cao hơn. Silva cũng đang nói chuyện với Barcelona nhưng trong 3 CLB, Atletico là bên dư dả tài chính nhất và tiền vệ sắp rời Man City này đã đạt được đồng thuận ban đầu với đội bóng áo sọc Trắng – Đỏ.

Timber khó kịp bình phục cho chung kết Cúp C1

HLV Mikel Arteta mới đây cho biết dù Mikel Merino đã tập trở lại với toàn đội, hậu vệ Jurrien Timber vẫn đang vắng mặt và khó có thể kịp hồi phục thể lực cho trận chung kết Champions League gặp PSG. Cristhian Mosquera đang được chuẩn bị để đá chính nếu Timber và Ben White đều vắng mặt.

Fenerbahce mời Salah

Theo một số nguồn tin từ Anh, CLB Fenerbahce đã cử người đến nói chuyện với Mohamed Salah để thuyết phục anh gia nhập. Fenerbahce được cho là sẵn sàng trả lương 12 triệu euro/năm để Salah tiếp tục đá ở châu Âu, con số này sẽ không cao như khả năng tài chính của Saudi Arabia nhưng Salah vẫn thi đấu ở cúp châu Âu mùa tới nếu chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ.

4 sao trẻ học viện chuẩn bị đá vòng 38 Premier League cho MU

Theo nhà báo Simon Stone chuyên về tin MU, 4 cầu thủ trẻ dự kiến sẽ đá trận cuối cùng của Premier League mùa này cho “Quỷ Đỏ” sẽ là Shea Lacey, anh em song sinh Jack & Tyler Fletcher, cùng với cầu thủ 18 tuổi Jim Thwaites. Tuy nhiên HLV Michael Carrick có thể sẽ gọi thêm cầu thủ trẻ khác để đăng ký ghế dự bị nhằm giữ sức cho các trụ cột sắp đá World Cup, chỉ có Bruno Fernandes chắc chắn xuất phát.