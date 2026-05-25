Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh: Arsenal lên đỉnh, Tottenham thoát hiểm

Arsenal mở hội

Tại Selhurst Park, bầu không khí lễ hội cũng bao trùm khi Arsenal thực hiện tới 9 sự thay đổi đội hình trước trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5. Về phía chủ nhà Crystal Palace, họ cũng tung ra đội hình mang tính thử nghiệm trong bối cảnh chuẩn bị đá chung kết Conference League vào ngày 28/5.

Arsenal nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh

Các cầu thủ Crystal Palace đã xếp hàng chào đón thầy trò HLV Mikel Arteta trước giờ bóng lăn nhằm tôn vinh chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal. “Pháo thủ” đã chính thức đăng quang lần đầu tiên kể từ năm 2004 hồi giữa tuần, sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa.

Arsenal ăn mừng chức vô địch bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1. Với các cổ động viên Arsenal có mặt trên sân, kết quả trận đấu gần như không còn quá quan trọng. Điều họ chờ đợi chỉ đơn giản là khoảnh khắc chứng kiến đội bóng con cưng nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Tottenham thoát hiểm

Sức ép nghẹt thở tại sân Tottenham Hotspur cuối cùng cũng được giải tỏa ngay trước giờ nghỉ. Joao Palhinha kịp thời lên tiếng với pha đá bồi cận thành sau khi cú đánh đầu của chính anh dội cột dọc bật ra. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức bị đồng đội vây quanh ăn mừng, trong khi HLV Roberto De Zerbi lao dọc đường biên trước khi quay về phía khán đài để chia vui cùng các cổ động viên “Gà trống” đang vỡ òa.

HLV De Zerbi chạy vào sân ăn mừng sau khi giúp Tottenham trụ hạng thành công

Bàn thắng đó khiến West Ham, khi ấy vẫn đang hòa 0-0 với Leeds United, buộc phải hy vọng Everton có thể giúp họ tạo nên cú lật ngược tình thế, kể cả khi “Búa tạ” thắng trận của mình.

Tại sân London, Valentin Castellanos, Jarrod Bowen và Callum Wilson lần lượt lập công giúp West Ham thắng 3-0. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của “Búa tạ” đều trở nên vô nghĩa khi Tottenham vẫn đứng vững trong những phút cuối đầy căng thẳng để giành trọn 3 điểm.

Như vậy, hành trình 14 năm liên tiếp của West Ham tại giải đấu cao nhất nước Anh đã chính thức khép lại. Họ sẽ cùng Burnley và Wolves xuống chơi tại Championship (Hạng 2 của Anh) mùa tới.

Lời chia tay của Pep Guardiola và Salah

HLV Pep Guardiola đã có lần cuối cùng bước ra sân Etihad trên cương vị thuyền trưởng Man City, khép lại một thập kỷ thành công gần như tuyệt đối cùng đội bóng nửa xanh thành Manchester. Đối thủ của Man City trong ngày đặc biệt ấy là tân vương Europa League Aston Villa.

Pep Guardiola xúc động trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt Man City

Trên khán đài Etihad, các CĐV Man City đã tạo nên màn tri ân hoành tráng với tấm biểu ngữ khổng lồ in hình Pep Guardiola cùng dòng chữ: “Game Changer (Người thay đổi cuộc chơi)” và “History Maker (Người tạo nên lịch sử)”.

Hai bên khán đài cũng xuất hiện những biểu ngữ nhỏ hơn nhằm tôn vinh trung vệ John Stones và tiền vệ Bernardo Silva, hai công thần cũng nói lời chia tay Man City.

Antoine Semenyo đưa Man City vượt lên dẫn trước, nhưng Ollie Watkins đã lập cú đúp giúp Aston Villa thắng ngược và chính thức cán đích trong top 4.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác trong ngày chia tay của nhiều biểu tượng Ngoại hạng Anh, Mohamed Salah và Andy Robertson tận hưởng bầu không khí lễ hội tại Anfield trong trận đấu cuối cùng của họ cho Liverpool.

Trên khán đài Anfield, nhiều biểu ngữ tri ân hai công thần xuất hiện. Một tấm băng rôn ghi: “Cảm ơn những huyền thoại”, trong khi biểu ngữ khác viết: “Chúng ta đã đi từ vĩ đại đến huy hoàng. Salah là vị vua của chúng ta”.

Trận hòa 1-1 khiến Liverpool chỉ cán đích ở vị trí thứ năm, một bước lùi đáng kể so với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Trong khi đó, Chelsea nhận thất bại 1-2 trước Sunderland dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu. Kết quả này đồng nghĩa tân HLV Xabi Alonso sẽ không được dẫn dắt “The Blues” tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Sunderland và Bournemouth giành vé dự Europa League, còn Brighton sẽ góp mặt tại Conference League.

Còn ở trận đấu diễn ra trên sân Brighton, đội trưởng Bruno Fernandes của MU lập kỷ lục mới với 21 pha kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh khi dọn cỗ cho Patrick Dorgu ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của “Quỷ đỏ”.

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/26: