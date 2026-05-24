Trận đấu nổi bật

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Tin mới nhất bóng đá sáng 24/5: Simeone đồng cảm với áp lực của Guardiola

HLV Diego Simeone thừa nhận ông hoàn toàn đồng cảm với quyết định chia tay Man City của HLV Pep Guardiola, đồng thời tiết lộ những áp lực khủng khiếp mà lịch thi đấu bóng đá hiện đại mang lại cho các nhà cầm quân hàng đầu.

HLV Simeone cho biết mùa giải 2025/26 là một trong những giai đoạn mệt mỏi nhất trong sự nghiệp dẫn dắt đội bóng thủ đô Madrid của ông. Nhà cầm quân người Argentina đặc biệt bị ám ảnh bởi những chia sẻ gần đây của Guardiola về sự kiệt sức tinh thần sau nhiều năm làm việc tại Manchester City.

“Ngày hôm qua tôi có đọc những gì Guardiola nói trong buổi họp báo. Nếu thay tên ông ấy bằng tên tôi, dù rõ ràng tôi chưa giành được số danh hiệu như ông ấy, thì tôi vẫn thấy mình trong chính câu chuyện đó”, Simeone chia sẻ.

Theo Simeone, bóng đá đỉnh cao hiện tại giống như một “quả cầu tuyết không bao giờ dừng lại”, nơi các HLV liên tục bị cuốn vào vòng xoáy áp lực, quản lý phòng thay đồ, truyền thông và thành tích, khiến họ gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi hay cân bằng tinh thần.

Deeney đòi sa thải Tuchel nếu tuyển Anh trắng tay ở World Cup 2026

Cựu tiền đạo Troy Deeney đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ HLV Thomas Tuchel sau những quyết định nhân sự gây tranh cãi tại tuyển Anh. Theo Deeney, chiến lược gia người Đức đang quá ưu ái “đội hình B” thay vì trao cơ hội cho những ngôi sao hàng đầu của "Tam sư".

Cựu chân sút Watford cho rằng nếu không thể giúp tuyển Anh vô địch World Cup 2026, Tuchel cần bị sa thải ngay lập tức. Deeney nhấn mạnh áp lực dành cho tuyển Anh luôn rất lớn và mọi thử nghiệm đều phải mang lại thành công thực tế.

Hoeness phản đối Nagelsmann kéo Kimmich đá hậu vệ phải

Chủ tịch danh dự Bayern Munich - ông Uli Hoeness, đã công khai phản đối quyết định của HLV Julian Nagelsmann khi sử dụng Joshua Kimmich ở vị trí hậu vệ phải tại tuyển Đức. Theo Hoeness, Kimmich phát huy giá trị lớn nhất khi chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi anh có thể điều tiết lối chơi và tạo ảnh hưởng toàn diện.

Ông Hoeness đồng thời kêu gọi "Die Mannschaft" xây dựng “khối Bayern” nơi tuyến giữa với bộ đôi Kimmich và Aleksandar Pavlovic nhằm tạo sự ổn định cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Wirtz dũng cảm bảo vệ Salah

Tiền vệ Florian Wirtz đã lên tiếng bảo vệ đồng đội Mohamed Salah sau bài đăng mạng xã hội gây nhiều tranh cãi, vốn bị cho là nhắm trực tiếp vào HLV Arne Slot. Ngôi sao người Đức khẳng định không hề tồn tại cuộc nổi loạn nào trong phòng thay đồ Liverpool, đồng thời cho rằng Salah chỉ đang bày tỏ cảm xúc chân thành sau một mùa giải nhiều biến động. Wirtz nhấn mạnh toàn đội vẫn duy trì sự đoàn kết và tập trung, bất chấp những tin đồn xuất hiện thời gian gần đây quanh nội bộ sân Anfield.

Bruno Fernandes giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Tiền vệ Bruno Fernandes được các chuyên gia cũng như người hâm mộ Ngoại hạng Anh bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

-24/05/2026 04:06 AM (GMT+7)
