Arsenal nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh, lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Arsenal chính thức đăng quang

Gabriel Jesus và Noni Madueke là những người ghi bàn giúp đoàn quân của Mikel Arteta khép lại mùa giải bằng một chiến thắng tại Selhurst Park, qua đó chính thức đưa “Pháo thủ” lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm. Theo Opta, Arsenal đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League khép lại cả mùa giải mà không phải chịu bất kỳ quả phạt đền nào và cũng không nhận một thẻ đỏ nào.

Đây là khoảnh khắc mà các CĐV Arsenal đã chờ đợi, khắc khoải và khao khát suốt 22 năm dài đằng đẵng

Kể từ đầu mùa giải 2022/23, Arsenal là đội giành nhiều điểm nhất tại Ngoại hạng Anh với 332 điểm, đồng thời cũng là CLB đứng đầu bảng lâu nhất với tổng cộng 562 ngày, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Những con số cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của thầy trò Arteta trong suốt 4 mùa giải đã qua, trước khi họ cuối cùng chạm tay vào chức vô địch Premier League mùa này.

Chưa hết, Arsenal đã giành tới 29 chiến thắng mà vẫn giữ sạch lưới trên mọi đấu trường mùa này. Kỷ lục của CLB hiện là 30 trận thắng kèm sạch lưới trong một mùa giải, được thiết lập từ mùa 1970/71. Và thầy trò Arteta sẽ còn một cơ hội cuối cùng để cân bằng cột mốc lịch sử ấy, nếu họ giữ sạch lưới trước PSG trong trận chung kết Champions League vào ngày 30/5 tới.

Declan Rice hôn vào chiếc cúp Ngoại hạng Anh

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Arsenal trở lại phòng thay đồ để thay sang trang phục sân nhà trước khi nhận huy chương và nâng cúp vô địch Premier League. Trong khi đó, các thành viên ban huấn luyện cũng thay sang mẫu áo đấu thứ ba của CLB để chuẩn bị cho lễ trao cúp.

Ban tổ chức Premier League bắt đầu dựng sân khấu trao cúp. Ông chủ của Arsenal là Stan Kroenke cùng con trai Josh Kroenke mang chiếc cúp bạc được gắn dải ruy băng đỏ ra sân và đặt lên bục danh dự.

Sau khi nhận huy chương, đội trưởng Martin Odegaard nâng cao chiếc cúp trước sự chứng kiến của các cổ động viên Arsenal có mặt trên sân Selhurst Park cùng những fan Crystal Palace còn nán lại trên khán đài. Trong khoảnh khắc tiền vệ người Na Uy giương cao danh hiệu Ngoại hạng Anh, Mikel Merino đã ôm chầm lấy người đồng đội trong niềm vui vỡ òa.

Mikel Arteta được các học trò tung lên không trung trong màn ăn mừng

Đáng chú ý, thủ môn David Raya dù không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vẫn xuất hiện với đôi găng tay quen thuộc. Trong khi đó, Ben White được nhìn thấy đeo nẹp đầu gối khi anh tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương.

Bầu không khí ăn mừng nhanh chóng bùng nổ khi một thành viên ban huấn luyện Arsenal khui champagne và xịt tung lên toàn đội. Sau đó, Mikel Arteta cũng được trao cơ hội mang cúp đến chia vui cùng các cổ động viên Arsenal trên khán đài, trước khi giơ cao danh hiệu trong tiếng reo hò không dứt.

Sau ba mùa giải liên tiếp về nhì, Arsenal giờ đây không còn bị gắn với cái mác “kẻ hụt hơi” nữa

Chỉ ít phút sau, chính chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành “nạn nhân” của màn ăn mừng đầy cảm xúc khi các cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện liên tục tung ông lên không trung giữa tiếng hát “ole, ole, ole” vang dội từ khán đài.

Các cầu thủ Arsenal sau đó lần lượt nâng cúp, chụp ảnh cùng đồng đội và gia đình ngay trên mặt cỏ Selhurst Park. Tuy nhiên, mùa giải của “Pháo thủ” vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 30/5 tới, Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận chung kết Champions League.

Sau khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên trên cương vị HLV Arsenal, Arteta chia sẻ: “Đã có những hoài nghi, nhưng tạ ơn Chúa vì cuối cùng chúng tôi đã làm được! Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cũng có chút nhẹ nhõm.

Có những điều bạn không thể kiểm soát, mọi thứ nằm ngoài khả năng của mình. Và trong những thời điểm như vậy, bạn cần những con người tuyệt vời bên cạnh để nói rằng: ‘Chúng ta sẽ làm được, và chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó’.

Bạn chỉ có thể nâng tầm bản thân khi phải đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp cao nhất. Và chúng tôi đã cạnh tranh với đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này, cùng HLV xuất sắc nhất thế giới theo quan điểm của tôi, Pep Guardiola.

Giờ đây, Arsenal đang có cơ hội để viết nên một trang sử mới cho CLB và tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó”.

Chùm ảnh Arsenal ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh:

Các cầu thủ Arsenal nắm tay nhau thực hiện màn ăn mừng sau trận thắng Crystal Palace

Arteta nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh

Rất nhiều nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các cầu thủ Arsenal

Bukayo Saka hân hoan nâng cao chiếc cúp

Bộ tứ Tây Ban Nha Cristhian Mosquera, Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga và David Raya của Arsenal chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh

Riccardo Calafiori hôn lên chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh

Gabriel ăn mừng cuồng nhiệt cùng chiếc cúp

Kai Havertz tận hưởng khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch

Arsenal chính thức trở thành nhà vô địch nước Anh lần thứ 14 trong lịch sử CLB