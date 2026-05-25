Cremonese vs Como 25/05/26 - Trực tiếp
Lecce vs Genoa 25/05/26 - Trực tiếp
Milan vs Cagliari 25/05/26 - Trực tiếp
Hellas Verona vs Roma 25/05/26 - Trực tiếp
Villarreal vs Atlético de Madrid 25/05/26 - Trực tiếp
Torino vs Juventus
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ngoại hạng Anh hạ màn: Fernandes phá kỷ lục của De Bruyne, Salah & Pep bật khóc nức nở

Premier League 2025-26 Bruno Fernandes Manchester United

Bruno Fernandes xác lập kỷ lục đầy ấn tượng trong trận hạ màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong khi đó, Salah bật khóc khi đá trận cuối cho Liverpool.

   

Fernandes phá kỷ lục của De Bruyne

Fernandes thi đấu thăng hoa trong ngày MU đại thắng Brighton với tỷ số 3-0 tại vòng 38. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, qua đấy khép lại mùa giải 2025/26 với 21 kiến tạo để phá kỷ lục kiến tạo trong 1 mùa của De Bruyne và Henry. 

Fernandes ghi dấu cột mốc lịch sử

Đẳng cấp của Fernandes khiến tất cả phải nể phục. Anh từng bị nghi ngờ về trình độ, nhưng cuối cùng vẫn gánh MU vào top 3, qua đó có vé dự Cúp C1 mùa tới. Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn được ban tổ chức Ngoại hạng Anh bầu chọn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa. 

Sau trận, Fernandes cho hay: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Phá kỷ lục của De Bruyne và Henry không phải điều tôi từng mơ tới cho đến khi tiến gần cột mốc đó. 

Từ trước tới nay tôi vẫn chơi bóng như vậy. Khả năng sáng tạo của tôi chưa bao giờ thay đổi quá nhiều hay bỗng nhiên cải thiện vượt bậc. Quan trọng là các đồng đội của tôi đã tận dụng cơ hội tốt hơn trước".

Salah bật khóc nước nở

Salah đã rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt đầy xúc động với Liverpool trong trận đấu cuối cùng của anh. Tiền đạo người Ai Cập rời đi bởi hết hợp đồng với đội chủ sân Anfield. 

Khi Arne Slot quyết định thay Salah ra, toàn bộ khán đài đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng ngôi sao sinh năm 1992. Tất cả cảm ơn vì những gì Salah đóng góp cho Liverpool trong nhiều năm qua.

Sự xúc động của Salah

Salah quỳ xuống cúi chào các khán giả để thể hiện sự biết ơn lớn lao. Trong khi đó, các đồng đội của tiền đạo này xếp hàng rào danh dự khi Salah rời sân để tiến tới băng ghế dự bị.

Ở trận cuối chơi cho Liverpool, Salah có 1 kiến tạo. Nhưng anh vẫn không thể giúp đội nhà thắng trận khi Liverpool hòa 1-1 Brentford.

Pep Guardiola khép lại kỷ nguyên thống trị

HLV Pep Guardiola có trận cuối cùng dẫn dắt Man City không thực sự trọn vẹn, khi họ thua Aston Villa với tỷ số 1-2. Ông chia tay sân Etihad sau 1 thập kỷ gặt hái muôn vàn thành công trong màu áo nửa xanh thành Manchester.

Ông thầy sinh năm 1971 biến Man City trở thành thế lực số một nước Anh trong kỷ nguyên của mình. Cụ thể, Pep Guardiola giành tới 20 danh hiệu sau 9 mùa dẫn dắt đội bóng này. 

Pep Guardiola rơi nước mắt

Trên khán đài, các fan Man City giăng biểu ngữ với nội dung đầy xúc động để tri ân nhà cầm quân người Tây Ban Nha như "người thay đổi cuộc chơi" hay "người tạo nên lịch sử". Ngoài ra, các CĐV còn có một số biểu ngữ nhỏ để tri ân John Stones và Bernardo Silva, những người có mùa giải cuối chơi cho "The Citizens".

Pep Guardiola cũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi ngày chia tay đã đến. Trong khi đó, Bernardo Silva còn khóc trước khi trận đấu bắt đầu. 

Video bóng đá Liverpool - Brentford: Salah ghi dấu ấn ngày chia tay (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 38 Ngoại hạng Anh) Liverpool không có được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của Salah tại sân Anfield.

-25/05/2026 01:10 AM (GMT+7)
