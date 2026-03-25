Tin mới nhất bóng đá sáng 25/3: Griezmann chính thức ra mắt đội bóng mới

Griezmann chính thức ra mắt đội bóng mới

Antoine Griezmann, tiền đạo nổi tiếng người Pháp vừa chính thức ra mắt CLB mới, Orlando City. Tuy nhiên, Griezmann sẽ chỉ thi đấu cho đội bóng mới từ tháng 7 sau khi hoàn tất mùa giải 2025/26 cùng Atletico Madrid. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ nổi tiếng thứ ba gia nhập Orlando City sau Kaka (2015-17) và Nani (2019-21).

Barcelona không định mua lại Cancelo

Theo Mundo Deportivo, Barcelona không có ý định mua lại Cancelo với giá 15 triệu euro từ Al Hilal. Cầu thủ người Bồ Đào Nha còn một năm hợp đồng với đại gia của Saudi Arabia và không có ý định trở lại CLB. Một số nguồn tin cho rằng đây là động thái ép giá của đội chủ sân Nou Camp khi họ sẵn sàng chờ 1 năm để ký miễn phí với Cancelo.

Italia không đá play-off tại San Siro

Theo HLV Gattuso tiết lộ, ĐT Italia không chọn sân San Siro để thi đấu trận play-off tranh vé dự World Cup 2026 sắp tới. Ông thầy này giải thích rằng số lượng CĐV quá lớn trên sân có thể ảnh hưởng tới sự tập trung của các cầu thủ. Sân đấu được lựa chọn là New Balance Arena của Atalanta với chỉ 25.000 chỗ ngồi, chưa bằng 1/3 sức chứa của sân San Siro.

Atletico Madrid "chơi chiêu" với Juventus

Theo báo chí Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Atletico Madrid và HLV Diego Simeone đã thống nhất không dùng Nico Gonzalez tới ngưỡng thỏa thuận trong hợp đồng để kích hoạt điều khoản mua đứt 32 triệu euro. Atletico Madrid muốn giữ cầu thủ người Argentina nhưng với giá thấp hơn.