Tin mới nhất bóng đá sáng 21/3: MU "trói chân" Maguire - Mainoo

MU sắp gia hạn với Mainoo và Maguire

Theo nguồn tin từ The Athletic, MU đang tiến rất gần tới việc đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo và Harry Maguire, sau quãng thời gian dài tương lai của cả hai trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Maguire và Mainoo đều vừa được HLV Thomas Tuchel triệu tập trở lại đội tuyển Anh

Cụ thể, bản hợp đồng mới của Mainoo nhiều khả năng sẽ kéo dài đến mùa hè 2031, đồng thời giúp tiền vệ trẻ người Anh nhận mức đãi ngộ “tăng đáng kể”. Về phía Maguire, thỏa thuận mới được cho là gia hạn thêm 1 năm, kèm tùy chọn kéo dài thêm 12 tháng, đồng nghĩa anh có thể ở lại MU đến năm 2028 nếu điều khoản được kích hoạt.

HLV Tottenham chờ “cú hích” từ lực lượng

HLV Igor Tudor của Tottenham bày tỏ hy vọng đội ngũ y tế CLB có thể mang đến những “bất ngờ tích cực” trong vài tuần tới, khi ông chuẩn bị cho trận cầu mang tính sống còn với Nottingham Forest trong cuộc đua trụ hạng. Trong buổi họp báo hôm 20/3, chiến lược gia người Croatia cho biết: ““Maddison đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Cậu ấy đã tập với bóng, tăng tốc tốt. Tôi thấy cậu ấy rất lạc quan.

Sau trận Chủ nhật, chúng tôi sẽ có ba tuần rất quan trọng… cần theo dõi thêm nhưng Kudus đang hồi phục rất tốt, đã bắt đầu làm quen với bóng. Rodrigo Bentancur cũng vậy, Maddison cũng vậy. Chúng tôi hy vọng đội ngũ y tế sẽ mang đến vài ‘bất ngờ tích cực’ trong những tuần tới, điều đó sẽ cực kỳ quan trọng”.

Sao Arsenal lần đầu được gọi lên tuyển Tây Ban Nha

Trung vệ Cristhian Mosquera của Arsenal đã lần đầu tiên được gọi lên tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu với Serbia và Ai Cập. Gia nhập Arsenal từ Valencia vào mùa hè 2025 với mức phí khoảng 13 triệu bảng, Mosquera nhanh chóng tạo dấu ấn dưới thời HLV Mikel Arteta. Trung vệ trẻ 21 tuổi đã có 25 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành một phần quan trọng trong đội hình “Pháo thủ” đang tiến gần tới chức vô địch Premier League.

HLV Luis De La Fuente cũng điền tên thủ môn Joan Garcia của Barcelona vào danh sách, mở ra cơ hội ra mắt ĐTQG cho cầu thủ này. Bên cạnh đó, sự trở lại của Rodri và Lamine Yamal cũng là điểm nhấn đáng chú ý, khi Tây Ban Nha tăng tốc chuẩn bị cho World Cup 2026.

Chiesa trở lại tuyển Italia

Federico Chiesa đã chính thức trở lại danh sách triệu tập 28 cầu thủ của đội tuyển Italia sau hai năm vắng bóng, khi anh được HLV Gennaro Gattuso gọi chuẩn bị cho trận play-off World Cup 2026 gặp Bắc Ireland. Đội thắng sẽ tiếp tục chạm trán Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina sau đó 4 ngày để tranh vé dự vòng chung kết World Cup mùa hè này.

Đáng chú ý, thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham không được triệu tập, trong khi hậu vệ Marco Palestra (Cagliari) lần đầu tiên góp mặt. Bên cạnh đó, tiền vệ Niccolo Pisilli (Roma) và trung vệ Giorgio Scalvini (Atalanta) cũng trở lại đội tuyển Italia sau hai năm vắng bóng.

Sếp Bayern tiết lộ tương lai của Neuer

Giám đốc thể thao Bayern Munich, Christoph Freund, đã đưa ra cập nhật quan trọng về tương lai của đội trưởng Manuel Neuer, khẳng định “Hùm xám” không đặt bất kỳ thời hạn nào cho việc gia hạn hợp đồng với thủ thành kỳ cựu người Đức. Ông cho biết Neuer sẽ là người “chủ động tiếp cận CLB” khi sẵn sàng thảo luận về bản hợp đồng mới.

Mùa giải này, Neuer đã ra sân 29 trận trên mọi đấu trường, để thủng lưới 27 bàn và giữ sạch lưới 10 lần. Tuy nhiên, vấn đề thể lực vẫn là dấu hỏi lớn sau khi anh dính chấn thương rách sợi cơ hồi tháng 12 và tái phát vào tháng 2.