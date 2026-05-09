Tin mới nhất bóng đá tối 9/5: Barcelona không định gia hạn với Lewandowski

Barcelona không định gia hạn với Lewandowski

Theo đài Cadena SER, Barcelona vẫn chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cho tiền đạo Robert Lewandowski về việc gia hạn hợp đồng. Mặc dù trước đó có những báo cáo về lời đề nghị ngắn hạn của Barca với mức lương giảm đáng kể và các cuộc gặp với người đại diện Pini Zahavi, Lewandowski vẫn chưa nhận được một đề xuất cụ thể nào. Tín hiệu này cho thấy Barcelona không muốn giữ Lewandowski ở lại.

PSG nhắm sao trẻ của Monaco

Theo báo chí Pháp, PSG đang nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ Maghnes Akliouche từ Monaco. Tài năng trẻ này có mùa giải khá tốt với 6 bàn và 11 kiến tạo cho Monaco. PSG nhiều khả năng sẽ để Barcola ra đi để dọn chỗ cho Akliouche.

Real được khuyên mời lại Alonso thay vì Mourinho

Tại một sự kiện của Movistar+, huyền thoại Real Madrid, Iker Casillas tuyên bố ông sẽ đưa HLV Xabi Alonso trở lại dẫn dắt đội bóng cũ nếu có thể. Bất chấp bị Real sa thải vào giữa mùa, Casillas tin rằng Alonso vẫn là "sự lựa chọn hoàn hảo" cho Real nhờ triết lí bóng đá ấn tượng.

Mặt khác, Casillas đã lảng tránh các câu hỏi về khả năng Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real. Cựu thủ thành 44 tuổi thừa nhận đã "có khoảng thời gian khó khăn" dưới thời nhà cầm quân 63 tuổi này trong giai đoạn ông nắm quyền ở sân Bernabeu (2010-2013).

FIFA tổ chức 3 lễ khai mạc World Cup, mời toàn nghệ sĩ "khủng" biểu diễn

1 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, FIFA xác nhận sẽ tổ chức 3 lễ khai mạc ở 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada. Cụ thể, sân khấu sẽ được chuẩn bị 90 phút trước trận đấu mở màn.

Katy Perry và Lisa biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup tại Mỹ

Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ danh tiếng góp mặt tại các buổi lễ khai mạc cũng được công bố. Đáng chú ý, nữ ca sĩ Lisa - thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK sẽ xuất hiện lễ khai mạc ở Mỹ vào ngày 12/6 cùng Katy Perry, Future, Anitta, Rema và Tyla.

Lễ trao giải tại Mexico City sẽ được tổ chức vào ngày 11/6 với các màn trình diễn của Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azule , Mana và Tyla. Lễ khai mạc tại Toronto, Canada tổ chức vào ngày 12/6, với sự góp mặt của Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince.

MU đón tin xấu về Sesko

Trả lời truyền thông trước trận MU gặp Sunderland ở vòng 36 Ngoại hạng Anh (21h, 9/5), HLV Michael Carrick thừa nhận Benjamin Sesko bỏ ngỏ khả năng thi đấu do gặp vấn đề thể lực. Tuyển thủ Slovenia gần đây đang gặp vấn đề về ống chân và bỏ lỡ buổi tập hôm thứ Năm.

"Sesko đã phải rời sân vì chấn thương ở ống chân, vì vậy chúng ta sẽ chờ xem. Hiện tại, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục để tập luyện cùng toàn đội, nhưng chúng ta sẽ phải xem xét", Carrick cho hay.

Kroos vừa khen PSG vừa “đá xoáy” Real Madrid

Toni Kroos trong tập podcast mới đây nhất của mình đã lên tiếng khen ngợi văn hóa ứng xử tại PSG. “Luis Enrique thay cầu thủ hay nhất thế giới ra khỏi sân ở phút 65, Dembele bắt tay ông ấy và sau đó cổ vũ các đồng đội. Chúng ta có thể thấy cậu ấy hò hét động viên từ ghế dự bị. Nhưng hiển nhiên cũng có nhiều ví dụ ngược lại, từ những kẻ cứ nghĩ mình là ngôi sao độc nhất của đội bóng”, Kroos nói đầy hàm ý.

Glasner xác nhận sẽ xoay vòng đội hình Crystal Palace khi gặp Arsenal

Trong cuộc họp báo trước thềm vòng đấu cuối tuần này ở Premier League, HLV Oliver Glasner cho biết ông sẽ xoay vòng đội hình Crystal Palace ở những vòng cuối khi gặp cả 2 ứng viên vô địch Man City và Arsenal. “Tôi không có trách nhiệm với Arsenal hay Man City, trách nhiệm của tôi là với Crystal Palace và tôi được trả lương để làm điều tốt nhất cho Crystal Palace”, ông nói.

Aubameyang và một số cầu thủ Marseille bị tố phá phách

Báo chí Pháp cho biết một số cầu thủ Marseille đã bị tố có hành vi phá phách khi họ rời sân tập của CLB vào thứ Năm vừa qua. Nguồn tin cho biết họ đã dự một buổi tiệc để kết thúc quãng 4 ngày tập trung tại sân tập để chấn chỉnh lại phong độ đội bóng, nhưng các cầu thủ tỏ thái độ nổi loạn và Pierre-Emerick Aubameyang cùng nhiều cầu thủ đã có những hành động phá hoại, thậm chí lấy cả bình cứu hỏa.

Casillas nói về Mourinho

Trước việc Jose Mourinho có thể trở lại Real Madrid, cựu thủ môn Iker Casillas đã được hỏi về cảm nghĩ của anh với tình hình Real hiện tại. Casillas nói: “Không, tôi không hứng thú nói về Mourinho nữa. Tôi và ông ấy đúng là có khó khăn với nhau nhưng đó chỉ là chuyện bình thường. Nếu có thể tôi sẽ đưa Xabi Alonso trở lại Madrid, cậu ấy là một HLV hoàn hảo”.

Iraola có thể đến Crystal Palace

Nhiều nguồn tin cho hay HLV Andoni Iraola đang bị hấp dẫn bởi dự án mà ông có thể tạo ra tại Crystal Palace. Iraola đã công bố quyết định rời Bournemouth sau mùa này trong khi Palace sẽ chia tay Oliver Glasner, và theo các nguồn tin, Palace dù đang đứng nửa dưới BXH nhưng có ngân sách hoạt động khá cao và sẽ tăng lương gấp 3 cho Iraola so với mức thu nhập ở Bournemouth.