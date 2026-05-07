Tin mới nhất bóng đá sáng 7/5: MU và Atletico tranh giành "hàng hot" Ederson

MU và Atletico tranh giành tiền vệ Ederson

Manchester United và Atletico Madrid đang lao vào cuộc đua chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Ederson của Atalanta. Ngôi sao người Brazil sẵn sàng rời Serie A khi chỉ còn một năm hợp đồng, trong khi đội bóng Italia yêu cầu mức phí khoảng 50 triệu euro.

Song song đó, A Bola tiết lộ “Quỷ đỏ” cũng quan tâm tới Afonso Moreira của Lyon. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1 với 8 bàn và 11 kiến tạo sau 35 trận, và có thể ra đi với giá chỉ 25 triệu euro.

Chelsea quyết chiêu mộ "thần đồng" El Mala

Chelsea đang tiến hành đàm phán chiêu mộ tài năng trẻ Said El Mala từ Cologne, theo nguồn tin của Christian Falk. Cầu thủ 19 tuổi đã ghi 12 bàn và có 4 kiến tạo sau 32 trận Bundesliga mùa này, thu hút sự chú ý lớn từ các đội bóng Anh.

Real Madrid cũng đã nhập cuộc, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Cologne được cho là sẵn sàng bán nếu nhận đủ 50 triệu euro, nhưng cũng để ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng nếu không đạt mức giá mong muốn.

Real Madrid nhắm “viên ngọc” Yildiz để tái thiết hàng công

Real Madrid đang để mắt tới tiền đạo trẻ Kenan Yildiz của Juventus, theo Gazzetta dello Sport. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem cầu thủ 21 tuổi là bản hợp đồng trong mơ nhằm tăng cường sức mạnh sau mùa giải gây thất vọng tại LaLiga và Champions League.

Dù từng được liên hệ với Chelsea, Yildiz mới ký hợp đồng 4 năm hồi tháng 2, giữ anh ở lại Turin đến năm 2030. Điều này khiến thương vụ trở nên khó khăn, nhưng không làm giảm sự quan tâm từ Real.

PSG bị Bayern từ chối vụ Olise, đại gia châu Âu vẫn theo sát

Paris Saint-Germain đã hỏi mua Michael Olise từ Bayern Munich nhưng vấp phải sự từ chối thẳng thừng, theo TEAMtalk. Đội bóng Đức khẳng định không có ý định bán cầu thủ 24 tuổi và đang chuẩn bị một bản hợp đồng mới hấp dẫn để giữ chân anh lâu dài. Olise hiện thu hút sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Barcelona và cả Liverpool – đội đang xem anh là phương án thay thế lâu dài cho Mohamed Salah.

Barcelona nhập cuộc đua Kroupi

Barcelona đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ Junior Kroupi từ Bournemouth, theo Sky Sports. Cầu thủ 19 tuổi đang được theo dõi sát sao và từng lọt tầm ngắm của Manchester City, nhưng đội bóng Anh nhiều khả năng sẽ từ chối mọi đề nghị.

Ở diễn biến khác, TEAMtalk cho biết Barca cũng cân nhắc Goncalo Ramos của PSG như một phương án thay thế Joao Pedro. Tiền đạo 24 tuổi được đánh giá phù hợp với kế hoạch tăng cường hàng công của đội chủ sân Nou Camp.