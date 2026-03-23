Augsburg vs Stuttgart 23/03/26 - Trực tiếp
0
3
Fiorentina vs Inter Milan
-
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
-
-
Việt Nam vs Bangladesh
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
-
-
Italy vs Northern Ireland
-
-
Ukraine vs Thụy Điển
-
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
-
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
-
-
Ba Lan vs Albania
-
-
Slovakia vs Kosovo
-
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
-
-
Brazil vs Pháp
-
-
Colombia vs Croatia
-
-
Iran vs Nigeria
-
-
Chile vs Cabo Verde
-
-
Trung Quốc vs Curaçao
-
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
-
-
Nga vs Nicaragua
-
-
Saudi Arabia vs Egypt
-
-
Hà Lan vs Na Uy
-
-
Anh vs Uruguay
-
-
Thụy Sĩ vs Đức
-
-
Tây Ban Nha vs Serbia
-
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
-
-
Scotland vs Nhật Bản
-
-
Mỹ vs Bỉ
-
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
-
-
Colombia vs Pháp
-
-
New Zealand vs Chile
-
-
Đức vs Ghana
-
-
Iran vs Costa Rica
-
-
Cameroon vs Trung Quốc
-
-
Australia vs Curaçao
-
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
-
-
Serbia vs Saudi Arabia
-
-
Morocco vs Paraguay
-
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
-
-
Algeria vs Uruguay
-
-
Hà Lan vs Ecuador
-
-
Anh vs Nhật Bản
-
-
Áo vs Hàn Quốc
-
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
-
-
Brazil vs Croatia
-
-
Mexico vs Bỉ
-
-
Hải Phòng vs Hà Nội
-
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Manchester City vs Liverpool
-
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Chelsea vs Port Vale
-
-
Southampton vs Arsenal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 23/3: Liverpool nhắm Gordon, sẵn sàng “hy sinh” Gakpo

Theo Daily Mail, Liverpool đang cân nhắc bán Cody Gakpo trong kỳ chuyển nhượng hè nhằm dọn đường chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle.

Theo Daily Mail, Liverpool đang cân nhắc bán Cody Gakpo trong kỳ chuyển nhượng hè nhằm dọn đường chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle. Tiền đạo người Hà Lan đã được chào bán tới nhiều CLB Premier League, trong đó có Tottenham, cùng các đội bóng châu Âu để thăm dò thị trường.

Trong khi đó, Gordon gây ấn tượng mạnh với ban lãnh đạo "The Kop", dù Newcastle kiên quyết giữ chân ngôi sao 25 tuổi. Đáng chú ý, Gordon từng trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool trước khi chuyển sang Everton và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại đây.

Arsenal tăng tốc săn hậu vệ Roma, Ben White có thể ra đi

Arsenal đang đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ hậu vệ phải Wesley Franca của AS Roma, trong bối cảnh Ben White nhiều khả năng rời CLB hè này nếu nhận được đề nghị hợp lý. Cầu thủ 22 tuổi người Brazil gây ấn tượng kể từ khi gia nhập Roma từ Flamengo, đóng góp 4 bàn thắng cùng lối chơi công thủ toàn diện.

Ngoài Franca, “Pháo thủ” còn theo dõi Tino Livramento, Nnamdi Collins và Vanderson. Everton cũng tham gia cuộc đua giành chữ ký của Franca, khiến thương vụ hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt.

Haaland lọt tầm ngắm của Real Madrid và Barcelona

Barcelona và Real Madrid đều đang lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland trong mùa hè, song Manchester City không có ý định để chân sút người Na Uy ra đi. Hợp đồng của Haaland còn thời hạn đến năm 2031 và đội chủ sân Etihad muốn xây dựng đội hình xoay quanh anh.

Dù phong độ gần đây có phần chững lại với chỉ 5 bàn sau 18 trận, Haaland vẫn là mục tiêu hàng đầu của hai “gã khổng lồ” La Liga. Ngoài ra, nếu Pep Guardiola rời ghế HLV, Man City ưu tiên bổ nhiệm Vincent Kompany thay vì các ứng viên khác.

Juventus muốn tái hợp Rudiger, Real Madrid tính gia hạn

HLV Luciano Spalletti của Juventus đang lên kế hoạch chiêu mộ Antonio Rudiger nhằm củng cố hàng thủ, đồng thời cạnh tranh với các CLB Premier League. Hai người từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Roma, và chiến lược gia người Italia xem trung vệ 33 tuổi là mảnh ghép kinh nghiệm lý tưởng.

Rudiger dự kiến hết hợp đồng cuối mùa và có thể ra đi tự do. Tuy nhiên, tình hình bất ngờ xoay chiều khi Real Madrid đang cân nhắc gia hạn, trong bối cảnh HLV Alvaro Arbeloa công khai đánh giá cao vai trò của cầu thủ người Đức.

Atletico Madrid chi đậm vì trụ cột Atalanta

Atletico Madrid đã gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu euro kèm phụ phí để chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Tuy nhiên, đại diện Serie A muốn mức giá gần 40 triệu euro cho ngôi sao người Brazil.

Cầu thủ 26 tuổi là nhân tố chủ chốt giúp Atalanta vô địch Europa League và cán đích trong top 4 Serie A mùa 2023/24. Phong độ ổn định của Ederson khiến anh liên tục lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu trong những năm gần đây. Hợp đồng của anh tại Bergamo sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới.

MU quyết "lột xác’" hành lang cánh, nhắm thay Dalot và Shaw

MU đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hai hành lang cánh nếu muốn trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu. Dù có dấu hiệu khởi sắc, Luke Shaw và...

-23/03/2026 00:36 AM (GMT+7)
