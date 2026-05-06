Tin mới nhất bóng đá sáng 6/5: MU săn đón đàn em Fernandes, là "hàng hot" Ligue 1

MU săn đón đàn em Fernandes, là "hàng hot" Ligue 1

Theo nguồn tin từ A Bola (Bồ Đào Nha), MU đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ ngôi sao chạy cánh trái Afonso Moreira của Lyon. Cầu thủ 21 tuổi người Bồ Đào Nha trưởng thành từ lò đào tạo Sporting Lisbon, gia nhập Lyon vào năm 2025 với mức phí 1,7 triệu bảng.

Afonso Moreira lọt vào tầm ngắm của MU

Mùa này, anh đang trở thành nhân tố quan trọng nhất trên hàng công cựu vương Ligue 1 khi đóng góp 8 bàn, 11 kiến tạo chỉ sau 35 trận. Hiện Afonso Moreira được định giá khoảng 8,6 triệu bảng (10 triệu euro). Ngoài MU, nhiều đội bóng lớn khác cũng đề mắt tới sao trẻ người Bồ Đào Nha.

PSG đấu Bayern, HLV Enrique mượn Nadal để khích lệ học trò

Trả lời truyền thông trước trận bán kết lượt về Champions League gặp Bayern Munich (2h, 7/5), HLV Luis Enrique đã lấy cảm hứng từ huyền thoại tennis Rafael Nadal để khích lệ các cầu thủ PSG: "Nadal, người đồng hương Tây Ban Nha của tôi từng nói rằng ở một thời điểm trong sự nghiệp, những trận đấu với Federer và Djokovic đã tạo thêm động lực cho cậu ấy.

Bạn có xu hướng nâng cao trình độ hơn nữa khi đối đầu những đối thủ mạnh. Tôi cũng đã nói điều tương tự với các học trò của mình. Chúng tôi ngưỡng mộ Bayern vì họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng đó cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực hết mình và tiến bộ hơn nữa".

Sếp Barcelona gặp Gordon, sẵn sàng cạnh tranh với Bayern

Theo RAC1, Barcelona đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo cánh Anthony Gordon (Newcastle). Thậm chí mới đây, Giám đốc thể thao Deco, cùng với cố vấn Bojan Krkic vừa tổ chức cuộc gặp mặt những người đại diện của Gordon tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dù vậy, bên cạnh quyết tâm giữ chân ngôi sao 25 tuổi từ Newcastle, Barca sẽ phải cạnh tranh với Bayern Munich.

Bayern đã tìm người thay thế Kompany?

Trả lời phỏng vấn DAZN, chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness bất ngờ tuyên bố HLV Sebastian Hoeness sẽ trở thành ứng viên sáng giá dẫn dắt "Hùm xám" nếu đội bóng chia tay Vincent Kompany. Nhà cầm quân 43 tuổi vốn là cháu trai của Uli Hoeness, dẫn dắt Stuttgart từ năm 2023 và liên tục đưa đội bóng lọt vào tốp đầu Bundesliga.