Tin mới nhất bóng đá 24/3: Bayern Munich tính bán Davies, MU mơ chiêu mộ 

Bayern Munich tính bán Davies, MU mơ chiêu mộ

Bayern Munich sẽ xem xét bán hậu vệ trái Alphonso Davies vào mùa hè này do những vấn đề chấn thương liên tục của anh. Trang Bayern Insider cho biết MU là ứng viên tiềm năng để chiêu mộ hậu vệ người Canada.

Hiện Luke Shaw là hậu vệ trái số một của đội chủ sân Old Trafford, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn cần thêm cầu thủ chất lượng ở vị trí này để xoay tua đội hình. Malacia sẽ rời MU vào hè năm nay, trong khi Dorgu có vẻ phù hợp khi xếp vào sơ đồ có 5 hậu vệ.

Davies đang gặp khó khăn tại Bayern Munich

Điều kiện để De Zerbi dẫn dắt Tottenham

Tờ Telegraph tiết lộ Roberto De Zerbi sẵn sàng đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của Tottenham. Nhưng điều kiện HLV này đặt ra là Spurs phải trụ hạng thành công. Đây không phải điều dễ thực hiện, bởi Spurs xuống phong độ trầm trọng và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng khoảng cách 1 điểm.

Ben White trở lại ĐT Anh

Eberechi Eze và Jarell Quansah đều phải rút lui khỏi ĐT Anh vì lý do chấn thương. Điều này mở ra cơ hội cho Harvey Barnes của Newcastle và Ben White của Arsenal . Phía "Tam sư" đã thông báo sự bổ sung này trên trang chủ của họ. Đáng chú ý với Ben White, anh có lần đầu trở lại ĐT Anh kể từ năm 2022.

Alexander-Arnold bị Real Madrid phạt

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết việc Alexander-Arnold không được góp mặt ở đội hình xuất phát trong trận Real Madrid thắng 3-2 Atletico Madrid là bởi anh đã đi tập muộn. Dẫu vậy, ngôi sao người Anh vẫn được vào sân và tung ra 1 đường kiến tạo. HLV Arbeloa muốn răn đe các cầu thủ, không để học trò xảy ra tình trạng buông thả trong tập luyện.