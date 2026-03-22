Tin mới nhất bóng đá sáng 22/3: Barcelona “mở cửa” với khả năng bán Kounde

Barcelona “mở cửa” với khả năng bán Kounde

Nguồn tin tại Catalunya cho biết phong độ của hậu vệ Jules Kounde là mối lo của Barcelona mùa này khi anh đã chơi kém đi đáng kể, ngoài ra anh bắt đầu bị chấn thương nhiều hơn. Mặc dù Kounde còn hợp đồng đến 2030 nhưng có khả năng Barca sẽ bán cầu thủ người Pháp nếu thấy được giá.

Ekitike chỉ bị đau nhẹ

Tiền đạo Hugo Ekitike đã phải rời sân sớm sau chưa đầy 10 phút ở trận Brighton – Liverpool. Tuy nhiên thông tin ban đầu về chấn thương này là Ekitike chỉ bị đau nhẹ ở bắp đùi, và thời gian bình phục của Ekitike sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Liverpool có kết quả kiểm tra, nhưng dự kiến anh không phải nghỉ lâu.

FIFA phê chuẩn áo đấu 4 sao của Uruguay tại World Cup 2026

LĐBĐ Uruguay đã cho công bố chính thức mẫu áo đấu của đội tuyển quốc gia ở World Cup 2026, với 4 sao in trên ngực áo. Uruguay mới 2 lần vô địch World Cup (1930 & 1950) nhưng đã đoạt HCV Olympic bóng đá nam tại Olympic 1924 và 1928 trước khi World Cup ra đời, nên FIFA vẫn công nhận 2 danh hiệu này ngang hàng danh hiệu vô địch thế giới cho Uruguay. FIFA thực tế đã công nhận điều đó từ năm 1992 nhưng vài năm trước đã xảy ra vụ một quan chức FIFA yêu cầu xóa bỏ 2 ngôi sao.

Emre Can gia hạn hợp đồng với Dortmund

CLB Dortmund chính thức công bố tiền vệ Emre Can đã gia hạn tới năm 2027, thay thế hợp đồng cũ sẽ đáo hạn cuối mùa giải này. Như vậy Emre Can sẽ có mùa giải thứ 8 khoác áo Dortmund sau khi chuyển tới từ Juventus.

Tottenham hỏi mua một lúc 2 thủ môn

Theo tờ Daily Mail, Tottenham dự định giải quyết vấn đề thủ môn mùa sau bằng việc hỏi mua James Trafford của Man City và Dean Henderson của Crystal Palace. Tottenham sẽ chọn chỉ 1 trong 2 thủ môn này nếu đạt được thỏa thuận đàm phán với cả hai, và họ sẽ bổ sung vị trí thủ môn dự bị với tuyển thủ U21 Đức Noah Atubolu đến từ Freiburg.