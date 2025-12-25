Tin mới nhất bóng đá sáng 25/12: Chiếc ghế của Alonso tại Real Madrid vẫn bấp bênh

Chiếc ghế của Alonso tại Real Madrid vẫn bấp bênh

The Athletic tiết lộ, chiếc ghế của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid vẫn chưa được đảm bảo, bất chấp việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa khép lại năm 2025 với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thực tế, HLV Alonso sẽ chỉ thực sự an toàn khi Real Madrid cho thấy sự cải thiện rõ rệt về mặt lối chơi và màn trình diễn tổng thể. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn đội phải tiến bộ một cách đồng bộ, bởi chỉ riêng những kết quả tích cực là chưa đủ.

HLV Xabi Alonso buộc phải nhường bộ trong phòng thay đồ Real Madrid

HLV Alonso còn phải duy trì mối quan hệ tốt với các trụ cột, trong đó có Vinicius và Federico Valverde, đồng thời chấp nhận nhường bớt quyền kiểm soát cho phòng thay đồ. Bên cạnh đó, cựu HLV Bayer Leverkusen cũng phải điều chỉnh đáng kể cách tiếp cận chiến thuật và chính sách xoay tua, trở nên mềm mỏng và linh hoạt hơn, đặc biệt là trong cách sử dụng Vinicius.

Ba sao MU bị chỉ trích

Tim Sherwood, cựu HLV của Tottenham và Aston Villa, đã đưa ra những đánh giá hết sức gay gắt về 3 cầu thủ của MU trong triều đại HLV Ruben Amorim. Theo Sherwood, hai trung vệ Leny Yoro và Matthijs De Ligt không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi tiền đạo Benjamin Sesko cũng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Sherwood thẳng thắn cho biết: “Tôi thực sự chưa thấy được điều gì ở Yoro vào lúc này. Tôi luôn nghĩ rằng các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ đến từ châu Âu, cần thời gian để thích nghi với Premier League, nhưng với cậu ấy thì tôi không thấy tín hiệu tích cực. Điều tương tự cũng xảy ra với De Ligt, tôi không nghĩ cậu ấy là lời giải cho MU.

Tôi cũng không bị thuyết phục bởi Sesko. Dù không có quá nhiều cơ hội, nhưng tôi kỳ vọng ít nhất cũng phải thấy được điều gì đó vào lúc này. Hiện tại thì tôi không thấy gì cả. Nếu cậu ấy là một cầu thủ trưởng thành từ học viện MU và thể hiện như vậy, có lẽ bạn sẽ không bao giờ còn thấy cậu ấy nữa và chắc chắn sẽ không được trao thêm cơ hội. Vì lợi ích của MU, tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiến bộ, nhưng vào lúc này, tôi không thấy điều đó”.

Isak bỏ qua cho Van De Ven sau vụ gãy chân

Trung vệ Micky Van De Ven của Tottenham tiết lộ rằng Alexander Isak dường như đã bỏ qua cho anh sau pha vào bóng dẫn đến chấn thương gãy chân của tiền đạo Liverpool. Phát biểu với Sky Sports, Van De Ven chia sẻ: “Vâng, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy, tất nhiên rồi. Tôi gửi tin nhắn vì tôi không hề muốn làm cậu ấy bị chấn thương. Tôi không bao giờ có ý định làm đau đối phương.

Tôi chỉ cố gắng cản cú sút, và tôi nghĩ đó là tình huống không may khi chân của cậu ấy tiếp đất đúng vào giữa hai chân tôi. Vì vậy, tôi đã nhắn tin chúc cậu ấy sớm bình phục. Cậu ấy thực sự trân trọng tin nhắn đó và đã hồi âm cho tôi”.

Chelsea đón tin vui về Estevao và Liam Delap trước đại chiến Aston Villa

Chelsea đã nhận cú hích lớn trước trận đấu quan trọng tại vòng 18 Ngoại hạng Anh với, khi HLV Enzo Maresca xác nhận cả Estevao lẫn Liam Delap đều sẵn sàng ra sân ở cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân Stamford Bridge.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Maresca cho biết: “Estevao đã trở lại và sẵn sàng cho trận đấu tới. Cả Estevao lẫn Liam Delap đều đã bình phục. Chúng tôi không chắc Liam sẽ phải nghỉ bao lâu, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng ra sân, và chúng tôi rất vui khi có cả hai trong đội hình”.

Atletico Madrid xác nhận bán hậu vệ cho đối thủ La Liga

Atletico Madrid thông báo hậu vệ cánh trái Javi Galan sẽ chấm dứt quãng thời gian gắn bó kéo dài 2 năm rưỡi với CLB khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Đội bóng thủ đô Madrid đã đạt thỏa thuận để cầu thủ 31 tuổi chuyển sang khoác áo Osasuna với mức phí 500.000 euro. Ngoài ra, với mỗi mùa giải mà Osasuna trụ hạng La Liga và Galan vẫn còn thi đấu cho đội bóng xứ Pamplona, Atletico Madrid sẽ nhận thêm 500.000 euro. Hợp đồng hiện tại của Galan có thời hạn đến hết mùa giải.