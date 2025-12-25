Tin mới nhất bóng đá sáng 25/12: Chiếc ghế của Alonso tại Real Madrid vẫn bấp bênh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 25/12: Chiếc ghế của Alonso tại Real Madrid vẫn bấp bênh

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 25/12: Tương lai của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid vẫn chưa an toàn dù khép lại năm 2025 với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Chiếc ghế của Alonso tại Real Madrid vẫn bấp bênh

The Athletic tiết lộ, chiếc ghế của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid vẫn chưa được đảm bảo, bất chấp việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa khép lại năm 2025 với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thực tế, HLV Alonso sẽ chỉ thực sự an toàn khi Real Madrid cho thấy sự cải thiện rõ rệt về mặt lối chơi và màn trình diễn tổng thể. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn đội phải tiến bộ một cách đồng bộ, bởi chỉ riêng những kết quả tích cực là chưa đủ.

HLV Xabi Alonso buộc phải nhường bộ trong&nbsp;phòng thay đồ Real Madrid

HLV Xabi Alonso buộc phải nhường bộ trong phòng thay đồ Real Madrid

HLV Alonso còn phải duy trì mối quan hệ tốt với các trụ cột, trong đó có Vinicius và Federico Valverde, đồng thời chấp nhận nhường bớt quyền kiểm soát cho phòng thay đồ. Bên cạnh đó, cựu HLV Bayer Leverkusen cũng phải điều chỉnh đáng kể cách tiếp cận chiến thuật và chính sách xoay tua, trở nên mềm mỏng và linh hoạt hơn, đặc biệt là trong cách sử dụng Vinicius.

Ba sao MU bị chỉ trích

Tim Sherwood, cựu HLV của Tottenham và Aston Villa, đã đưa ra những đánh giá hết sức gay gắt về 3 cầu thủ của MU trong triều đại HLV Ruben Amorim. Theo Sherwood, hai trung vệ Leny Yoro và Matthijs De Ligt không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi tiền đạo Benjamin Sesko cũng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Sherwood thẳng thắn cho biết: “Tôi thực sự chưa thấy được điều gì ở Yoro vào lúc này. Tôi luôn nghĩ rằng các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ đến từ châu Âu, cần thời gian để thích nghi với Premier League, nhưng với cậu ấy thì tôi không thấy tín hiệu tích cực. Điều tương tự cũng xảy ra với De Ligt, tôi không nghĩ cậu ấy là lời giải cho MU.

Tôi cũng không bị thuyết phục bởi Sesko. Dù không có quá nhiều cơ hội, nhưng tôi kỳ vọng ít nhất cũng phải thấy được điều gì đó vào lúc này. Hiện tại thì tôi không thấy gì cả. Nếu cậu ấy là một cầu thủ trưởng thành từ học viện MU và thể hiện như vậy, có lẽ bạn sẽ không bao giờ còn thấy cậu ấy nữa và chắc chắn sẽ không được trao thêm cơ hội. Vì lợi ích của MU, tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiến bộ, nhưng vào lúc này, tôi không thấy điều đó”.

Isak bỏ qua cho Van De Ven sau vụ gãy chân

Trung vệ Micky Van De Ven của Tottenham tiết lộ rằng Alexander Isak dường như đã bỏ qua cho anh sau pha vào bóng dẫn đến chấn thương gãy chân của tiền đạo Liverpool. Phát biểu với Sky Sports, Van De Ven chia sẻ: “Vâng, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy, tất nhiên rồi. Tôi gửi tin nhắn vì tôi không hề muốn làm cậu ấy bị chấn thương. Tôi không bao giờ có ý định làm đau đối phương.

Tôi chỉ cố gắng cản cú sút, và tôi nghĩ đó là tình huống không may khi chân của cậu ấy tiếp đất đúng vào giữa hai chân tôi. Vì vậy, tôi đã nhắn tin chúc cậu ấy sớm bình phục. Cậu ấy thực sự trân trọng tin nhắn đó và đã hồi âm cho tôi”.

Chelsea đón tin vui về Estevao và Liam Delap trước đại chiến Aston Villa

Chelsea đã nhận cú hích lớn trước trận đấu quan trọng tại vòng 18 Ngoại hạng Anh với, khi HLV Enzo Maresca xác nhận cả Estevao lẫn Liam Delap đều sẵn sàng ra sân ở cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân Stamford Bridge.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Maresca cho biết: “Estevao đã trở lại và sẵn sàng cho trận đấu tới. Cả Estevao lẫn Liam Delap đều đã bình phục. Chúng tôi không chắc Liam sẽ phải nghỉ bao lâu, nhưng cậu ấy đã sẵn sàng ra sân, và chúng tôi rất vui khi có cả hai trong đội hình”.

Atletico Madrid xác nhận bán hậu vệ cho đối thủ La Liga

Atletico Madrid thông báo hậu vệ cánh trái Javi Galan sẽ chấm dứt quãng thời gian gắn bó kéo dài 2 năm rưỡi với CLB khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Đội bóng thủ đô Madrid đã đạt thỏa thuận để cầu thủ 31 tuổi chuyển sang khoác áo Osasuna với mức phí 500.000 euro. Ngoài ra, với mỗi mùa giải mà Osasuna trụ hạng La Liga và Galan vẫn còn thi đấu cho đội bóng xứ Pamplona, Atletico Madrid sẽ nhận thêm 500.000 euro. Hợp đồng hiện tại của Galan có thời hạn đến hết mùa giải.

LĐBĐ châu Á bác tin đã xử Malaysia thua Việt Nam 0-3
LĐBĐ châu Á bác tin đã xử Malaysia thua Việt Nam 0-3

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John cho biết các quyết định chỉ được đưa ra sau khi có kết luận từ Tòa Trọng tài Thể thao...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/12/2025 00:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN