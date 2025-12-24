MU có giải pháp lý tưởng "chữa cháy" tuyến giữa, đầu tư vào là ngon luôn

⚠️ Fernandes chấn thương, MU lo sốt vó

MU phải đón nhận cú sốc khi Bruno Fernandes dính chấn thương gân kheo trong trận thua Aston Villa 1-2. Thậm chí nhiều khả năng, ngôi sao người Bồ Đào Nha phải ngồi ngoài 1 tháng. Chưa bao giờ, MU mất Fernandes lâu đến vậy kể từ khi anh gia nhập vào đầu năm 2020. Vì vậy, sự thiếu vắng ngôi sao 31 tuổi sẽ để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Ruben Neves là phương án "ngon, bổ, rẻ" giúp MU giải bài toán tiền vệ trung tâm

Ngoài Fernandes, chấn thương của Kobbie Mainoo cũng khiến sức mạnh tuyến giữa của MU suy giảm rõ rệt. Trả lời truyền thông sau trận gặp Aston Villa, HLV Ruben Amorim không loại trừ khả năng đội bóng sẽ chiêu mộ thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Thời gian qua, MU đã tích cực liên hệ với hàng loạt tiền vệ trung tâm hàng đầu Ngoại hạng Anh như Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest). Dù vậy, những cầu thủ này đều bị CLB chủ quản "hét" giá cao, thậm chí lên tới 100 triệu bảng và việc chi số tiền lớn đến vậy cho thương vụ giữa mùa mang đến vô vàn rủi ro.

Trước tình cảnh đó, một phương án lí tưởng hơn dành cho MU bất ngờ xuất hiện, đó là Ruben Neves.

💰 Vấn đề tiền lương và tính khả thi của thương vụ

Ruben Neves vốn nằm trong tầm ngắm của MU từ lâu. Tháng trước, nguồn tin từ United in Focus cho biết đội chủ sân Old Trafford vẫn duy trì sự quan tâm dành cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Hợp đồng của anh với Al Hilal sẽ hết hạn vào mùa hè 2026 và theo The Times, cầu thủ 28 tuổi sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng nhả người nếu nhận được 18 triệu bảng, rẻ hơn rất nhiều so với Baleba, Wharton hay Anderson.

Trở ngại duy nhất nằm ở mức lương của Ruben Neves. Nhiều nguồn tin cho biết, anh đang hưởng khoảng 350.000 bảng/tuần tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, nếu các bên có thể thống nhất chế độ đãi ngộ hợp lý, đây được xem là bản hợp đồng hợp lý trên nhiều khía cạnh.

Những cầu thủ có nhiều lần cướp bóng thành công nhất Ngoại hạng Anh giai đoạn 2018-2023

Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng ngoài vòng cấm địa nhất Ngoại hạng Anh giai đoạn 2018-2023

🔝 Không chỉ là giải pháp ngắn hạn

Ngoài yếu tố tiền bạc, Ruben Neves sẽ mang đến giá trị thiết thực về chuyên môn. Không chỉ ở độ tuổi sung sức nhất sự nghiệp (28), anh còn sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh nhờ từng thi đấu tại "Xứ sở sương mù" trong màu áo Wolverhampton giai đoạn 2017-2023 (1 mùa đá ở Championship, 5 mùa đá ở Ngoại hạng Anh).

Trong quãng thời gian này, anh từng sát cánh với tiền đạo Matheus Cunha (mùa 2022/23). Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều năm sát cánh cùng Bruno Fernandes ở ĐT Bồ Đào Nha. Trường hợp Fernandes trở lại sau chấn thương, ý tưởng kết hợp siêu sao 31 tuổi với Ruben Neves cũng là giải pháp đầy hứa hẹn dành cho Amorim.

🧩 Ruben Neves có thể được sử dụng như thế nào tại MU?

Thời gian gần đây, HLV Amorim đã cho thấy sự linh hoạt về chiến thuật, khi luân phiên sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc và hệ thống phòng ngự 4 người. Trong trận gặp Aston Villa, Mason Mount được kéo xuống chơi trong hàng tiền vệ 3 người. Nếu gia nhập đội bóng, Ruben Neves sẽ trở thành lựa chọn chất lượng khác cho khu trung tuyến.

Ruben Neves có 7 năm thi đấu ở Anh, sát cánh với nhiều ngôi sao MU như Cunha hay Fernandes

Ngay cả khi đá trong hệ thống 2 tiền vệ trụ, anh vẫn có thể chơi bên cạnh Casemiro và đảm nhận vai trò thường thuộc về Fernandes nhờ khả năng khả năng tịnh tiến bóng cũng như hỗ trợ phòng ngự tốt.

HLV Amorim không muốn MU chỉ ký những bản hợp đồng mang tính tạm thời. Rõ ràng, Ruben Neves chứng minh anh không chỉ là phương án "chữa cháy", mà còn có thể gia tăng đáng kể chất lượng đội hình cho MU trong tương lai.