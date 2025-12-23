Tin mới nhất bóng đá sáng 23/12: Endrick chính thức rời Real, PSG mời Enrique hợp đồng trọn đời

Endrick chính thức rời Real, gia nhập Lyon

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano,Lyon đã đạt thỏa thuận mượn Endrick từ Real Madrid theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026. Giao kèo không có điều khoản mua đứt vì Endrick chắc chắn trở lại Real vào tháng 6.

Đội bóng nước Pháp sẽ chia trả 50% đãi ngộ tiền đạo 19 tuổi, kèm theo điều khoản cụ thể về số trận đá chính được đảm bảo cho anh. Mùa giải 2025/26, Endrick mới chơi tổng cộng 3 trận cho Real Madrid.

Endrick chính thức gia nhập Lyon dưới dạng cho mượn

PSG mời HLV Enrique ký hợp đồng trọn đời

Theo nhà báo Jose Felix Díaz (Marca), PSG đang nghiêm túc xem xét việc trao cho HLV Luis Enrique bản hợp đồng trọn đời. Ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp hoàn toàn hài lòng với công việc của 55 tuổi, trong khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng hoàn toàn hài lòng với sự hậu thuẫn từ câu lạc bộ.

Quyết định này được đưa ra sau mùa giải lịch sử của PSG khi họ giành cú "ăn 6" trong năm 2025 (Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp, Champions League , Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa). Hồi tháng 2, đôi bên từng đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng tới năm 2027.

Neville dự đoán chỉ Arsenal, Man City đủ sức đua vô địch

Bình luận trên Mirror, cựu hậu vệ Gary Neville đã thẳng thừng gạt bỏ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của Aston Villa. Thầy trò Unai Emery đang đạt phong độ cao và chễm chệ trong top 3, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm:

"Aston Villa đang ở nhóm dẫn đầu và cần được tôn trọng, nhưng họ sẽ không vô địch giải đấu. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra, ngoai trừ khirất nhiều điều không như ý muốn phải xảy ra với Arsenal và Man City. Giải đấu này thật kỳ lạ, không phải 2 đội dẫn đầu, mà bạn luôn không chắc chắm lắm khi đánh giá nhóm còn lại".

Khủng hoảng hàng thủ, Chelsea tính gọi lại sao trẻ từ Dortmund

Theo Goal, Chelsea đang cân nhắc gọi lại Aaron Anselmino, trung vệ khoác áo Dortrmund dưới dạng cho mượn ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh "The Blues" đối mặt khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ, khi Wesley Fofana, Levi Colwill và dàn sao không thể duy trì thể trạng tốt.

Theo hợp đồng cho mượn, Chelsea có quyền gọi lại Anselmino nếu hậu vệ 20 tuổi không đạt đủ số phút thi đấu tối thiểu đã thỏa thuận với Dortmund. Từ đầu mùa, sao trẻ 20 tuổi chơi 10/22 trận đấu chính thức, thi đấu tổng cộng 564 phút.