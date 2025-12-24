Tin mới nhất bóng đá sáng 24/12: Camavinga làm rõ "sự cố" với Vinicius

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 24/12: Camavinga làm rõ "sự cố" với Vinicius

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 24/12: Camavinga đã lên tiếng làm rõ về video được cho là quay lại cảnh anh mắng Vinicius.

Camavinga làm rõ "sự cố" với Vinicius

Sau khi video xuất hiện cảnh Eduardo Camavinga được cho là đang mắng bỏ Vinicius trong trận thắng Sevilla 2-0 của Real Madrid, mới đây đích thân Camavinga đã làm rõ nội dung của sự việc. Anh khẳng định trên mạng xã hội: “Để Vini yên, tôi đâu có nói gì với cậu ấy”.

Vinicius &amp; Camavinga

Vinicius & Camavinga

Endrick chính thức được Lyon mượn

CLB Lyon công bố họ đã chính thức đón tiền đạo Endrick gia nhập dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Chân sút người Brazil sẽ được mượn cho tới hết mùa giải trước khi trở lại Madrid và hai CLB không có thỏa thuận mua đứt. Endrick sẽ ra mắt Lyon vào ngày 29/12 và sau đó bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới.

Pedri mong lại được đá với Messi

Tiền vệ Pedri cho biết với việc Barcelona đã trở lại sân Nou Camp sau khi cải tạo và nâng cấp xong, anh hy vọng mình cũng sẽ được trở lại thi đấu cùng Lionel Messi như trước đây. Pedri nói anh không biết Messi gần đây đột ngột trở lại thăm sân cũ, “tôi đột nhiên thấy ảnh Lionel trên khắp mạng xã hội. Tôi ước gì có thể gặp anh ấy dù chỉ vài phút, và nếu anh ấy trở lại thi đấu ở đây? Quá tuyệt, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”, Pedri nói.

“Cherki đáng lẽ đã sang PSG”

Cựu chủ tịch John Textor của CLB Lyon tiết lộ rằng Rayan Cherki đáng lẽ đã chuyển sang Paris Saint-Germain thay vì Man City. “Cherki có điều khoản gia nhập PSG với mức giá chỉ 15 triệu euro. Đó là một điều khoản vô cùng bất thường, nó không phải một điều khoản phá hợp đồng thực sự nhưng vẫn cho cậu ấy điều kiện ra đi khi muốn. Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể khi thu về 30 triệu euro từ việc cậu ấy sang Man City”, ông Textor nói.

Monaco sẽ không mua Ansu Fati

Nhà báo Romain Molina người Pháp cho hay tiền đạo Ansu Fati sẽ không được Monaco mua đứt sau mùa giải này. Fati đã ghi 5 bàn trong 3 trận đầu ra sân cho Monaco nhưng tới 3 bàn trong đó là penalty, và từ đó tới nay Fati không làm được gì khi ra sân do ở trạng thái thể lực không đạt yêu cầu. Điều khoản mua đứt Fati là 12 triệu euro nhưng Monaco cho rằng con số đó cũng không đáng bỏ ra.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/12: Bellingham hy sinh vì Real Madrid
Tin mới nhất bóng đá tối 23/12: Bellingham hy sinh vì Real Madrid

Tờ AS tiết lộ Jude Bellingham đã thi đấu với Sevilla dù không đảm bảo 100% sức khỏe.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

23/12/2025 23:45 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá
