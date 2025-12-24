Tin mới nhất bóng đá sáng 24/12: Camavinga làm rõ "sự cố" với Vinicius

Camavinga làm rõ "sự cố" với Vinicius

Sau khi video xuất hiện cảnh Eduardo Camavinga được cho là đang mắng bỏ Vinicius trong trận thắng Sevilla 2-0 của Real Madrid, mới đây đích thân Camavinga đã làm rõ nội dung của sự việc. Anh khẳng định trên mạng xã hội: “Để Vini yên, tôi đâu có nói gì với cậu ấy”.

Vinicius & Camavinga

Endrick chính thức được Lyon mượn

CLB Lyon công bố họ đã chính thức đón tiền đạo Endrick gia nhập dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Chân sút người Brazil sẽ được mượn cho tới hết mùa giải trước khi trở lại Madrid và hai CLB không có thỏa thuận mua đứt. Endrick sẽ ra mắt Lyon vào ngày 29/12 và sau đó bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới.

Pedri mong lại được đá với Messi

Tiền vệ Pedri cho biết với việc Barcelona đã trở lại sân Nou Camp sau khi cải tạo và nâng cấp xong, anh hy vọng mình cũng sẽ được trở lại thi đấu cùng Lionel Messi như trước đây. Pedri nói anh không biết Messi gần đây đột ngột trở lại thăm sân cũ, “tôi đột nhiên thấy ảnh Lionel trên khắp mạng xã hội. Tôi ước gì có thể gặp anh ấy dù chỉ vài phút, và nếu anh ấy trở lại thi đấu ở đây? Quá tuyệt, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”, Pedri nói.

“Cherki đáng lẽ đã sang PSG”

Cựu chủ tịch John Textor của CLB Lyon tiết lộ rằng Rayan Cherki đáng lẽ đã chuyển sang Paris Saint-Germain thay vì Man City. “Cherki có điều khoản gia nhập PSG với mức giá chỉ 15 triệu euro. Đó là một điều khoản vô cùng bất thường, nó không phải một điều khoản phá hợp đồng thực sự nhưng vẫn cho cậu ấy điều kiện ra đi khi muốn. Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể khi thu về 30 triệu euro từ việc cậu ấy sang Man City”, ông Textor nói.

Monaco sẽ không mua Ansu Fati

Nhà báo Romain Molina người Pháp cho hay tiền đạo Ansu Fati sẽ không được Monaco mua đứt sau mùa giải này. Fati đã ghi 5 bàn trong 3 trận đầu ra sân cho Monaco nhưng tới 3 bàn trong đó là penalty, và từ đó tới nay Fati không làm được gì khi ra sân do ở trạng thái thể lực không đạt yêu cầu. Điều khoản mua đứt Fati là 12 triệu euro nhưng Monaco cho rằng con số đó cũng không đáng bỏ ra.