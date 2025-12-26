Tin mới nhất bóng đá sáng 26/12: Cole Palmer được khuyên đừng sang Real Madrid & Barcelona.

Cole Palmer được khuyên đừng sang La Liga

Huyền thoại Frank Leboeuf lên tiếng bày tỏ hy vọng rằng Cole Palmer sẽ không rời Chelsea để gia nhập 2 ông lớn Real Madrid & Barcelona ở La Liga, mà thay vào đó biến mình thành một tượng đài ở sân Stamford Bridge. Leboeuf, người đoạt 6 danh hiệu trong 5 năm đá cho Chelsea, nói: “Nếu tôi là Cole, tôi sẽ không thúc giục bản thân đến một CLB vĩ đại bậc nhất thế giới. Tôi sẽ thúc giục mình trở thành tượng đài ở một đội bóng vĩ đại khác. Cậu ấy đến Chelsea vì không có chỗ ở Man City, Chelsea nên là nơi cậu ấy gắn bó lâu dài”.

Cole Palmer

John Robertson, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Nottingham Forest, từ trần ở tuổi 72

Cố danh thủ John Robertson đã qua đời ở tuổi 72 vào ngày 25/12 vừa qua, theo thông báo của CLB Nottingham Forest. Robertson là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử của đội bóng thành Nottingham, thậm chí được bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB vào năm 2015.

Sinh năm 1953, Robertson thi đấu ở các đội trẻ tại quê nhà Scotland trước khi gia nhập Nottingham Forest năm 1970. Ông trải qua 5 năm không có thành tựu gì, thừa cân, nghiện rượu & thuốc lá và sự nghiệp đang trên đà đi xuống, nhưng sự xuất hiện của HLV lừng lẫy Brian Clough tại sân City Ground đã làm thay đổi sự nghiệp Robertson.

Sở hữu lối đi bóng khó lường dù không nhanh nhẹn, Robertson là mũi nhọn chủ lực bên cánh trái của Nottingham dưới thời Clough và đã có chuỗi 243 trận liên tiếp ra sân cho CLB từ 1976 đến 1980. Clough gọi Robertson là “Picasso của bóng đá”, và đội trưởng John McGovern của Nottingham đã gọi Robertson là “Ryan Giggs nhưng thuận cả hai chân”.

1976-1980 cũng là giai đoạn thành công nhất của Nottingham khi CLB này thăng hạng lên giải VĐQG Anh, vô địch Anh ngay mùa đầu tiên thăng hạng, vô địch League Cup 1978 (Robertson ghi bàn quyết định hạ Liverpool ở chung kết) & 1979, và 2 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp các năm 1979 & 1980, trong đó Robertson kiến tạo bàn duy nhất của trận chung kết năm 1979 và ghi bàn duy nhất của chung kết năm 1980.

Robertson kết thúc sự nghiệp với 8 chức vô địch đều đoạt trong màu áo Nottingham, ông thi đấu 514 trận cho CLB ở mọi đấu trường và ghi 95 bàn thắng.

Saliba tin Arsenal sẽ dứt cơn hạn danh hiệu mùa này

Trung vệ William Saliba cho biết với việc Arsenal đang đứng đầu Premier League và vừa vào bán kết League Cup, đây có thể sẽ là mùa giải “Pháo thủ” đoạt danh hiệu trở lại sau 5 năm trắng tay. “Chúng tôi biết mình đá đấu trường nào là có thể vô địch đấu trường đó. Chúng tôi đã tới gần Premier League vài lần và vào bán kết Cúp C1 mùa trước. Giờ là lúc chúng tôi có thể đi hẳn tới vạch đích thay vì phải dừng giữa chừng”, Saliba nói.

Napoli bị hạn chế về chi tiêu

Nhiều nguồn tin tại Italia cho hay trong tháng 1 tới Napoli sẽ phải hạn chế chi tiêu nếu không muốn bị phạt vào mùa hè 2026. Trước mắt Napoli sẽ chỉ có thể mượn cầu thủ, còn nếu muốn mua thì họ phải bán trước. Lúc này chỉ Lorenzo Lucca là cầu thủ Napoli có ý định bán, nhưng phức tạp ở chỗ họ sẽ phải 26 triệu euro cho Udinese để mua đứt quyền sở hữu cầu thủ này rồi mới bán, và chưa chắc họ sẽ có lãi nếu bán Lucca.

Crystal Palace & West Ham săn đón Strand Larsen

Tờ Telegraph cho biết giữa lúc Wolverhampton đang lâm cảnh khó khăn, trung phong Jorgen Strand Larsen của họ lại đang được Crystal Palace và West Ham mời chào. Larsen đã có phong độ ghi bàn rất tốt ở cuối mùa 2024/25 khi thay thế vị trí của Matheus Cunha sắp ra đi, và cựu chân sút của Celta Vigo cũng được nhiều CLB khác để mắt.