Mỹ nhân đường chạy 19 tuổi, phải nhập viện cấp cứu vẫn lấy huy chương SEA Games

Từ phòng cấp cứu đến bục huy chương

Kira Ellis đã tạo nên một trong những câu chuyện xúc động nhất tại SEA Games 33. Nữ VĐV 19 tuổi của Philippines, gương mặt xinh đẹp được mệnh danh là “bông hồng thép” khi tham dự triathlon (3 môn phối hợp gồm bơi, đạp xe, chạy), phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm chỉ một ngày trước khi tranh tài nội dung triathlon cá nhân.

Kira Ellis không bỏ cuộc dù gặp sự cố ngộ độc thực phẩm, tấm HCB là thành quả xứng đáng cho VĐV 19 tuổi

Trong bối cảnh thể lực suy kiệt, thiếu ngủ và liên tục nôn ói, tưởng chừng Ellis sẽ không thể góp mặt trên đường đua. Thế nhưng, sáng 19/12, ngày thi đấu tại Rayong (Thái Lan), cô vẫn xuất hiện ở vạch xuất phát, mang theo quyết tâm không bỏ cuộc.

Một mình chiến đấu và tấm HCB nghẹt thở

Trong khi người đồng đội Raven Alcoseba cũng gặp triệu chứng tương tự và buộc phải rút lui, Ellis gần như phải “đơn thương độc mã” đại diện cho Philippines.

Bất chấp thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn, cô vẫn bứt lên mạnh mẽ, là một trong những người đầu tiên thoát nhóm ở phần xe đạp để tạo áp lực lên các đối thủ. Kết quả, Ellis cán đích với thời gian 1 giờ 01 phút 03 giây, chỉ kém nhà vô địch Indonesia Martina Ayu Pratiwi chưa đầy một phút, qua đó giành HCB triathlon sprint (bơi 750 m, đạp xe 20km và chạy 5km) nữ.

“Không được nghỉ ngơi, thi đấu bốn nội dung trước đó rồi còn nôn ói suốt cả tiếng đồng hồ, đó không hề là sự chuẩn bị lý tưởng. Nhưng tôi tin vào quá trình tập luyện của mình và chỉ nghĩ rằng phải làm tốt nhất có thể”, Ellis chia sẻ sau cuộc đua, tấm huy chương mang ý nghĩa lịch sử cho tinh thần không bỏ cuộc của cô gái trẻ.

Khi Kira Ellis thi đấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cô

Khép lại SEA Games bằng bản lĩnh “bông hồng thép”

Trước khi giành HCB cá nhân, Ellis đã cùng đồng đội mang về HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp triathlon (ngày 17/12), qua đó hoàn tất SEA Games 33 với 1 HCV và 1 HCB đầy giá trị.

Từ giường bệnh đến bục vinh quang, cô gái sinh năm 2006 chinh phục huy chương và chinh phục trái tim người hâm mộ. SEA Games 33 đã trở thành nơi “bông hồng thép” khắc họa rõ nét nhất tinh thần vượt khó và bản lĩnh kiên cường của những VĐV tham dự cuộc đua khó bậc nhất thể thao.