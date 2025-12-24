Hùng Dũng ghi tuyệt tác sút phạt knuckleball hơn 30m, CLB Hà Nội ngược dòng chóng vánh (Cúp Tứ hùng)

CLB Hà Nội ra sân với đội hình gần như chỉ toàn các cầu thủ trẻ, do đó họ không có thế trận lấn lướt trong hiệp 1 trước PVF Công an Nhân dân. Dù vậy đội bóng thủ đô vẫn chơi ăn miếng trả miếng về mặt cơ hội, thậm chí số cơ hội dứt điểm nguy hiểm của họ có phần nhiều hơn đối phương.

Dù vậy, phía PVF-CAND lại có bàn dẫn trước ở hiệp 1. Nguyễn Bảo Long đã bỏ lỡ một pha đối mặt thủ môn ở đầu hiệp 1, nhưng ở phút 39 anh lập công với cú sút đổi hướng đi vào lưới Hà Nội, sau khi hàng thủ Hà Nội lúng túng phá bóng từ một quả tạt của Eyenga.

Nhưng sang hiệp 2, Hà Nội chơi áp đảo hoàn toàn trong hơn 20 phút đầu và Hùng Dũng xuất hiện ở gần như mọi nơi. Sau khi Tiến Long sút xa dội xà ở phút 56, đến phút 68 Hùng Dũng đã ôm đầu không tin nổi khi chính anh sút phạt kiểu knuckleball gỡ hòa 1-1 từ cự ly hơn 30m. 3 phút sau Hà Nội còn được quả penalty sau khi Văn Việt để bóng chạm tay trong khu cấm địa của PVF, và Văn Tung đánh bại đồng đội cũ Sỹ Huy trên chấm 11m nâng tỷ số lên 2-1.

Dẫn bàn, Hà Nội lại nhường thế trận cho đối thủ và PVF lẽ ra đã phải gỡ hòa. Noel Mbo đệm trượt cận thành ở phút 80 và sút vọt xà ở góc đá chính diện phút 90+1, Quốc Kiên dứt điểm quá hiền sau một pha lộn xộn ở phút 90+3, và đến phút 90+6 Văn Vinh đã tung cú xe đạp chổng ngược đưa bóng vọt xà cầu môn Hà Nội. Các pha bỏ lỡ đó khiến Hà Nội FC bảo toàn cách biệt 2-1 khi trận đấu kết thúc.

Tỷ số trận đấu: PVF Công an Nhân dân 1-2 Hà Nội (hiệp 1: 1-0) Ghi bàn: - PVF: Bảo Long 39’ - Hà Nội: Hùng Dũng 68’, Văn Tùng 72’ (pen) Đội hình xuất phát: PVF CAND: Sỹ Huy, Đức Anh, Mpande, Bảo Long, Phương Nam, Bá Đạt, Eyenga, Viết Trường, Samson, Văn Việt, Amarildo. Hà Nội: Đình Hải, Xuân Kiên, Anh Tiệp, Tiến Long, Văn Thắng, Đức Hoàng, Văn Toàn, Hùng Dũng, Xuân Tú, Anh Tú, Văn Tùng.

Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng trước HAGL vì sai lầm không đáng có

Thể Công Viettel đối đầu với HAGL tại giải đấu giao hữu cúp Tứ hùng Thái Nguyên 2025. Mặc dù HLV Velizar Popov vắng mặt nhưng Viettel vẫn nhập cuộc rất hứng khởi. Tuy nhiên, HAGL mới là đội có cơ hội ngon ăn trước nhưng Conceicao bỏ lỡ khá vô duyên.

HAGL gặp khó trước Thể Công Viettel

Dần dà, Thể Công chiếm lĩnh được thế trận nhờ khả năng tấn công biên tốt hơn. Bóng liên tục được đưa xuống đáy biên rồi đưa vào trong khiến hàng thủ của HAGL khổ sở. Phút 27, vòng cấm của HAGL hỗn loạn sau quả phạt góc, Damian Vũ Thanh câu bóng ngược lại và Danh Trung có mặt đúng lúc để đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Cuối hiệp một, tỉ số suýt nữa là 2-0 cho Thể Công Viettel nhưng Nhâm Mạnh Dũng lại dứt điểm vào cột dọc ở cự ly gần. Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Thể Công Viettel vẫn là đội chủ động tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của họ tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm.

Ở chiều hướng ngược lại, HAGL tỏ ra khá yếu ớt trong khâu lên bóng. Họ gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của đối thủ. Tưởng như trận đấu sẽ không có thêm bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 85, thủ thành Văn Phong của Thể Công Viettel có động tác thừa không đáng có khi chuẩn bị ném bóng phản công.

Tình huống này không che mắt được trọng tài chính và HAGL được hưởng phạt đền. Conceicao không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m qua đó giúp HAGL có được trận hòa đầy may mắn.