Tin mới nhất bóng đá sáng 24/1: Vì một chai nước, Chelsea bị phạt 150.000 bảng

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 24/1: Chelsea đã bị phạt 150.000 bảng chỉ vì một chai nước sau sự cố ở trận gặp Aston Villa.

Vì một chai nước, Chelsea bị phạt 150.000 bảng

FA đã công bố xử phạt Chelsea sau khi một thành viên ban huấn luyện của đội bóng này ném chai nước về khu vực kỹ thuật của Aston Villa sau trận đấu diễn ra ngày 27/12/2025. Chelsea đã thừa nhận sai phạm và sẽ đóng phạt 150.000 bảng, đáng nói là vụ này diễn ra khi Enzo Maresca vẫn đang dẫn dắt Chelsea.

Ban huấn luyện Aston Villa bị phía Chelsea ném chai nước

Ban huấn luyện Aston Villa bị phía Chelsea ném chai nước

Tsimikas sẽ trở lại LIverpool

AS Roma đã cho phép hậu vệ trái Kostas Tsimikas trở lại Liverpool sau khi Andy Robertson bắt đầu cuộc đàm phán với Tottenham. Tsimikas không được trọng dụng ở Roma và việc Robertson sắp ra đi khiến Liverpool cần Tsimikas để dự bị cho Milos Kerkez.

Ethan Nwaneri chính thức về Marseille

Tiền vệ tấn công Ethan Nwaneri đã chính thức gia nhập Marseille từ Arsenal dưới dạng cho mượn. Cầu thủ trẻ này có rất ít cơ hội ra sân ở đội 1 Arsenal do đã có Martin Odegaard và Eberechi Eze nắm các vị trí tiền vệ công, trong khi Marseille có ý định sử dụng cầu thủ này ở vai trò hộ công sở trường.

Arbeloa bác tin đồn Valverde yêu cầu không được đá hậu vệ phải

Trước tin đồn rằng Federico Valverde đã kêu với các sếp lớn Real Madrid để không xếp anh đá hậu vệ phải thay vì tiền vệ, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định tin đồn không đúng sự thật. Ông nói: "Tôi có thể khẳng định là các cầu thủ rất muốn được giúp đỡ tập thể và họ đặt tập thể lên trên hết. Federico chẳng yêu cầu gì cả và cậu ấy vừa đá rất hay trước Monaco ở vị trí hậu vệ phải".

Unai Emery xác nhận Bailey sẽ lại thi đấu cho Aston Villa

HLV Unai Emery cho biết Leon Bailey sẽ lại thi đấu cho Aston Villa sau khi bị trả về từ Roma. Cầu thủ người Jamaica không được ra sân nhiều ở Roma do hay đi hộp đêm, nhưng HLV Emery nói ông cần tận dụng mọi nhân sự có trong tay vì lịch thi đấu của đội sắp nhiều lên.

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 02:31 AM (GMT+7)
