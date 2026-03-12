Tin mới nhất bóng đá sáng 12/3: Henry gửi lời khuyên tới "thần đồng" Yamal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayer Leverkusen vs Arsenal 12/03/26 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 12/3: Henry gửi lời khuyên tới "thần đồng" Yamal

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Huyền thoại người Pháp, Thierry Henry gửi lời khuyên tới Lamine Yamal để cầu thủ này có sự nghiệp bền lâu như Ronaldo hay Messi.

Henry gửi lời khuyên tới Yamal

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Yamal thời gian gần đây, huyền thoại Thierry Henry gửi lời khuyên tới tài năng trẻ người Tây Ban Nha. "Lamine cần phải hiểu được một điều. Đó là để có được sự nghiệp lâu bền, cậu ấy còn phải làm việc cả bên ngoài sân cỏ nữa. Quá trình hồi phục, thức ăn, đồ uống, giấc ngủ đều rất quan trọng. Messi và Ronaldo là hai tấm gương điển hình. Họ có thể thi đấu lâu như vậy là bởi lối sống lành mạnh".

Henry gửi lời khuyên tới Yamal

Henry gửi lời khuyên tới Yamal

Tottenham xác nhận chưa đuổi Igor Tudor

Sau cuộc họp khẩn cấp, ban lãnh đạo Tottenham đã đưa ra quyết định là tạm thời chưa đuổi Igor Tudor. Ông thầy này vẫn sẽ tham dự buổi họp báo trước trận với Liverpool trong ngày thứ Sáu (13/3) và đối đầu với người đồng nghiệp Arne Slot trong ngày Chủ nhật (15/3). Số phận của Tudor dựa hoàn toàn vào kết quả của trận đấu này.

Zirkzee muốn rời MU trong mùa hè này

Theo The Sun, Joshua Zirkzee muốn rời MU trong mùa hè này để được thi đấu nhiều hơn. Cầu thủ người Hà Lan hiện chỉ là lựa chọn thứ 5 trong đội hình tấn công của Michael Carrick. Trước đó, Zirkzee từng từ chối AS Roma hồi tháng 1 với quyết tâm tìm chỗ đứng trong đội hình của "Quỷ đỏ" nhưng không thành công.

Van de Ven bày tỏ sự thất vọng

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, trung vệ Van de Ven bày tỏ sự thất vọng về bản thân cũng như các đồng đội tại Tottenham. "Tôi có thể nói mấy lời dập khuôn sáo rỗng nhưng thực tế, chúng tôi đang không ổn một chút nào. Mọi thứ dường như đang quá khó khăn với chúng tôi. Cuối tuần này, Tottenham sẽ phải đá trận đấu rất quan trọng nhưng tôi không thể thi đấu do bị treo giò. Đây là quãng thời gian tồi tệ với chúng tôi".

Bayern Munich lại đau đầu vì chấn thương

Sau buổi kiểm tra y tế trong sáng ngày 11/3, Bayern Munich xác nhận Alphonso Davies bị tái phát chấn thương gân kheo sau chỉ 20 phút thi đấu và phải nghỉ 3-4 tuần. Trong khi đó, Musiala tiếp tục gặp vấn đề với mắt cá chân trái. Cầu thủ này từng bị gãy chân hồi hè trong cuộc đối đầu với PSG tại FIFA Club World Cup.

Tin mới nhất bóng đá tối 11/3: Hazard nghĩ Vinicius sẽ giải nghệ sớm
Tin mới nhất bóng đá tối 11/3: Hazard nghĩ Vinicius sẽ giải nghệ sớm

Eden Hazard cho rằng Vinicius sẽ bỏ bóng đá ở tuổi 30 hoặc hơn do quá nhiều tranh cãi bủa vây.

Bấm xem >>

