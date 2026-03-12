Tin mới nhất bóng đá sáng 12/3: Henry gửi lời khuyên tới "thần đồng" Yamal

Henry gửi lời khuyên tới Yamal

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Yamal thời gian gần đây, huyền thoại Thierry Henry gửi lời khuyên tới tài năng trẻ người Tây Ban Nha. "Lamine cần phải hiểu được một điều. Đó là để có được sự nghiệp lâu bền, cậu ấy còn phải làm việc cả bên ngoài sân cỏ nữa. Quá trình hồi phục, thức ăn, đồ uống, giấc ngủ đều rất quan trọng. Messi và Ronaldo là hai tấm gương điển hình. Họ có thể thi đấu lâu như vậy là bởi lối sống lành mạnh".

Tottenham xác nhận chưa đuổi Igor Tudor

Sau cuộc họp khẩn cấp, ban lãnh đạo Tottenham đã đưa ra quyết định là tạm thời chưa đuổi Igor Tudor. Ông thầy này vẫn sẽ tham dự buổi họp báo trước trận với Liverpool trong ngày thứ Sáu (13/3) và đối đầu với người đồng nghiệp Arne Slot trong ngày Chủ nhật (15/3). Số phận của Tudor dựa hoàn toàn vào kết quả của trận đấu này.

Zirkzee muốn rời MU trong mùa hè này

Theo The Sun, Joshua Zirkzee muốn rời MU trong mùa hè này để được thi đấu nhiều hơn. Cầu thủ người Hà Lan hiện chỉ là lựa chọn thứ 5 trong đội hình tấn công của Michael Carrick. Trước đó, Zirkzee từng từ chối AS Roma hồi tháng 1 với quyết tâm tìm chỗ đứng trong đội hình của "Quỷ đỏ" nhưng không thành công.

Van de Ven bày tỏ sự thất vọng

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, trung vệ Van de Ven bày tỏ sự thất vọng về bản thân cũng như các đồng đội tại Tottenham. "Tôi có thể nói mấy lời dập khuôn sáo rỗng nhưng thực tế, chúng tôi đang không ổn một chút nào. Mọi thứ dường như đang quá khó khăn với chúng tôi. Cuối tuần này, Tottenham sẽ phải đá trận đấu rất quan trọng nhưng tôi không thể thi đấu do bị treo giò. Đây là quãng thời gian tồi tệ với chúng tôi".

Bayern Munich lại đau đầu vì chấn thương

Sau buổi kiểm tra y tế trong sáng ngày 11/3, Bayern Munich xác nhận Alphonso Davies bị tái phát chấn thương gân kheo sau chỉ 20 phút thi đấu và phải nghỉ 3-4 tuần. Trong khi đó, Musiala tiếp tục gặp vấn đề với mắt cá chân trái. Cầu thủ này từng bị gãy chân hồi hè trong cuộc đối đầu với PSG tại FIFA Club World Cup.