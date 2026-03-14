Nóng nhất thể thao sáng 14/3: Alcaraz gây phấn khích vì hóa thân thành con ong

Alcaraz gây phấn khích vì mặc trang phục đàn ong

Sau khi đánh bại Norrie ở tứ kết Indian Wells 2026, Alcaraz đã gây chú ý lớn khi tiến đến chỗ người hâm mộ mặc bộ đồ con ong và tự mình mặc bộ đồ đó. Trang phục con ong là cách trêu đùa vui vẻ về sự cố đàn ong xâm chiếm sân năm 2024, khiến trận đấu Alcaraz – Alexander Zverev bị tạm dừng.

Hình ảnh thú vị của Alcaraz

Alcaraz chia sẻ vê quyết định thú vị kể trên của bản thân: "Tôi thấy vui vì đặc biệt ở Indian Wells, lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện như vậy trên sân. Từ đó, nhiều người đến cổ vũ với trang phục ong. Hôm trước tôi đã tương tác chút ít với họ. Hôm nay họ mang trang phục cho tôi và hô "mặc đi, mặc đi".. Tôi phải làm vậy vì họ cổ vũ từ điểm đầu đến cuối. Thật thú vị".

Rusedski dự báo Eala lọt top 10 thế giới

Tay vợt người Philippines Eala có phong độ cao trong năm 2026. Cựu tay vợt Greg Rusedski dự đoán Eala sẽ có bước tiến lớn trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới năm nay: "Tôi thấy Eala còn rất nhiều tiềm năng. Cô ấy là tay vợt tôi muốn hợp tác để cải thiện giao bóng. Tôi nghĩ cô ấy có thể lọt top 10 thế giới năm nay nhờ tư duy chiến thuật xuất sắc".

Anthony Joshua chuyển nơi cư trú sang Dubai

Võ sĩ quyền Anh gốc Nigeria Anthony Joshua chính thức trở thành cư dân Dubai, trong lúc một số người nước ngoài vội vã rời UAE. Việc di chuyển được cho là nhằm tránh nghĩa vụ đóng thuế tại Anh. Không giống nhiều thành phố khác, Dubai không đánh thuế thu nhập cá nhân, khiến nơi đây trở nên hấp dẫn với giới thượng lưu muốn giảm gánh nặng tài chính.

Swiatek sắp tụt khỏi top 2 WTA

Iga Swiatek đang trải qua giai đoạn đáng lo ngại khi sắp rời khỏi top 2 thế giới, tương tự tình cảnh năm ngoái. Phong độ của tay vợt này không đạt đỉnh cao trong những tháng gần đây, thể hiện rõ qua việc thua toàn bộ 5 trận gần nhất trước các đối thủ top 10.