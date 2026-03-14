Bán kết tennis đỉnh cao: Sabalenka "giải mã" hiện tượng, Svitolina thách thức Rybakina

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: Khoảng 6h, 14/3 (bán kết đơn nữ Indian Wells)

Với phong độ cực cao từ đầu mùa, Sabalenka được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Noskova đang nổi lên như một ẩn số nguy hiểm tại Indian Wells năm nay.

Sabalenka (bên trái) là bài test cực đại với Noskova (bên phải)

Sabalenka tiến vào bán kết sau chiến thắng 7-6(0), 6-4 trước Victoria Mboko, trong đó cô tạo dấu ấn với loạt tie-break hoàn hảo khi thắng 7 điểm liên tiếp. Thống kê cho thấy bản lĩnh đáng nể của tay vợt Belarus, kể từ đầu mùa 2025, cô thắng tới 25/28 loạt tie-break. Phong độ năm 2026 của Sabalenka cũng cực kỳ ổn định khi thắng 15/16 trận, chỉ thua Elena Rybakina ở chung kết Australian Open. Vũ khí quan trọng nhất của cô là cú giao bóng uy lực với 23 lần ăn điểm trực tiếp tại giải và thành tích thắng 37/38 game giao bóng.

Trong khi đó, Noskova đang có một tuần thi đấu ấn tượng. Tay vợt 21 tuổi người CH Séc lần lượt vượt qua Jessica Bouzas Maneiro, Sorana Cirstea, Alexandra Eala và gần nhất là Talia Gibson để vào bán kết. Điểm mạnh của Noskova nằm ở khả năng giao bóng hiệu quả, với tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới gần 80%, cao nhất giải. Đây cũng là lý do giúp cô nhiều lần kéo đối thủ vào các set đấu giằng co.

Hai tay vợt mới gặp nhau một lần trong sự nghiệp, tại chung kết Adelaide International 2023, khi Sabalenka thắng 6-3, 7-6. Tuy nhiên, sau ba năm, Noskova đã tiến bộ rõ rệt và đủ khả năng gây khó khăn cho tay vợt số 1 thế giới.

Xét về sức mạnh, kinh nghiệm và sự ổn định, Sabalenka vẫn là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào chung kết. Nếu duy trì chất lượng giao bóng hiện tại, tay vợt Belarus nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận dù Noskova có thể tạo ra những game đấu căng thẳng.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-0.

Elena Rybakina - Elina Svitolina: Khoảng 8h, 14/3 (bán kết đơn nữ Indian Wells)

Bán kết còn lại là cuộc đối đầu cân bằng giữa hạt giống số 3 Elena Rybakina và hạt giống số 9 Elina Svitolina. Thành tích đối đầu của hai tay vợt hiện đang hòa 3-3, trong đó lần gặp gần nhất tại Madrid Open 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Svitolina.

Cặp đấu duyên nợ giữa hai người đẹp quần vợt, Rybakina (bên trái) và Svitolina (bên phải)

Rybakina vẫn được đánh giá rất cao ở các trận đấu lớn. Tay vợt Kazakhstan đã thắng 11 trận liên tiếp trước các đối thủ Top 10, trong đó có tới 7 chiến thắng chỉ sau hai set. Cô cũng là một trong số ít tay vợt đang thi đấu sở hữu thành tích dương trước Top 10 (35 thắng, 27 thua), cùng với Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và huyền thoại Venus Williams. Đáng chú ý, ngoài các giải Grand Slam, Indian Wells cũng là nơi Rybakina thi đấu rất thành công với 15 trận thắng trong sự nghiệp.

Ở phía bên kia lưới, Svitolina đang có mùa giải ấn tượng. Tay vợt Ukraine vừa tạo cú sốc khi loại Iga Swiatek sau ba set (6-2, 4-6, 6-4), trận đấu mà cô thắng 94-82 điểm và buộc đối thủ mắc tới 42 lỗi tự đánh hỏng. Đây đã là chiến thắng thứ 19 của Svitolina từ đầu mùa, nhiều nhất trên WTA hiện tại và cô vẫn đang bất bại trong các trận đấu kéo dài ba set (6-0). Sau khi trở lại thi đấu với vai trò một người mẹ, Svitolina cũng chủ động thay đổi lối chơi theo hướng tấn công hơn, thay vì chỉ phòng ngự phản công như trước.

Với Rybakina, chìa khóa vẫn là cú giao bóng uy lực, vũ khí giúp cô thường xuyên chiếm ưu thế trước các đối thủ mạnh. Trong khi đó, Svitolina sở hữu khả năng phòng ngự bền bỉ và đọc trận đấu tốt, yếu tố có thể khiến trận bán kết trở nên giằng co.

Dự đoán kết quả: Rybakina thắng 2-1.