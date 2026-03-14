Alcaraz vượt kỷ lục của Nadal, đại chiến Medvedev ở bán kết Indian Wells

Chuỗi phong độ thăng hoa của Carlos Alcaraz tiếp tục được kéo dài tại Indian Wells 2026. Tay vợt số 1 thế giới đánh bại Cameron Norrie với tỷ số 6-3, 6-4 ở tứ kết, qua đó giành vé vào bán kết Indian Wells năm thứ 5 liên tiếp và thiết lập cột mốc lịch sử mới vượt qua Rafael Nadal.

Chiến thắng này giúp Alcaraz nâng chuỗi thắng của mình lên 16 trận liên tiếp, đồng thời hoàn tất màn “đòi nợ” trước Norrie sau thất bại trước tay vợt người Anh tại Paris vào cuối năm ngoái.

Alcaraz vượt kỷ lục Nadal

Cuộc đối đầu với Norrie không hề dễ dàng như tỷ số thể hiện. Tay vợt người Anh gây ra nhiều khó khăn với lối chơi khó chịu, kết hợp giữa cú thuận tay topspin rất nặng và cú trái tay bóng bạt đi thấp khiến nhịp độ bóng thay đổi liên tục.

Set đầu tiên chứng kiến thế trận giằng co khi hai tay vợt liên tục bẻ game giao bóng của nhau ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn là người tận dụng cơ hội tốt hơn để khép lại set đấu với chiến thắng 6-3.

Sang set hai, Norrie khởi đầu đầy tự tin khi dẫn trước 2-0. Nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng được thể hiện. Alcaraz thắng liền 4 game liên tiếp để xoay chuyển thế trận trước khi kết thúc trận đấu sau 1 giờ 33 phút.

Theo thống kê, tay vợt người Tây Ban Nha tạo ra 10 cơ hội break-point và chuyển hóa thành công 4 lần. Anh cũng ghi tới 19 điểm winner bằng cú thuận tay, minh chứng cho khả năng tấn công mạnh mẽ từ cuối sân.

Chiến thắng này giúp Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất trong kỷ nguyên Masters 1000 (từ năm 1990) vào bán kết một giải đấu 5 năm liên tiếp, vượt qua cột mốc trước đó của Nadal tại Monte Carlo.

Tại Indian Wells, anh cũng gia nhập nhóm những huyền thoại từng làm được điều tương tự gồm Nadal và Novak Djokovic.

Chờ “đại chiến” Medvedev

Sau khi vượt qua Norrie, thử thách tiếp theo của Alcaraz sẽ là cuộc đối đầu với Daniil Medvedev ở bán kết.

Đây được xem là cặp đấu duyên nợ của quần vợt nam trong vài năm gần đây. Alcaraz hiện đang dẫn 6-2 về thành tích đối đầu, đồng thời thắng 4 lần chạm trán gần nhất trước tay vợt người Nga.

Đáng chú ý, Alcaraz cũng từng đánh bại Medvedev trong hai trận chung kết Indian Wells 2023 và 2024, qua đó giành hai danh hiệu Masters 1000 liên tiếp tại California. Điều đó khiến cuộc tái đấu ở bán kết năm nay càng trở nên đáng chờ đợi. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào sáng ngày 15/3 theo giờ Việt Nam.

Ở tuổi 22, Alcaraz đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ 9 trong sự nghiệp, đồng thời nuôi tham vọng lập hat-trick vô địch tại Indian Wells.