Tin mới nhất bóng đá sáng 14/3: Emery được tiến cử cho "ghế nóng" MU, Arsenal gia hạn Rice

Carragher tiến cử Emery cho “ghế nóng” MU

Jamie Carragher cho rằng Unai Emery xứng đáng trở thành HLV tiếp theo của MU, trong bối cảnh chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Aston Villa. Trong bài viết trên The Telegraph, cựu trung vệ Liverpool nhận định: “Unai Emery lẽ ra nên đến Old Trafford cuối tuần này với tư cách ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng MU.

Hợp đồng của Emery với Aston Villa còn thời hạn đến năm 2029

Đáng tiếc cho Emery, và may mắn cho Aston Villa, ông ấy thường được nhìn nhận là người vượt quá kỳ vọng ở những CLB muốn thách thức nhóm tinh hoa, nhưng lại bị xem là chưa đạt yêu cầu tại những đội bóng vốn coi mình đã thuộc nhóm đó. Nếu bạn là một ‘gã khổng lồ đang ngủ quên’, đang vật lộn ở giữa bảng xếp hạng và muốn lọt vào top 4 hay vô địch Europa League, Emery là người phù hợp”.

Arsenal đàm phán gia hạn với Declan Rice

Theo BBC, Arsenal đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Declan Rice về bản hợp đồng dài hạn mới, dù thỏa thuận hiện tại của tiền vệ người Anh vẫn còn 2 năm hiệu lực, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Các cuộc thảo luận đã được khởi động và đề nghị mới dự kiến sẽ bao gồm mức lương tăng đáng kể, nhằm củng cố vị thế của Rice như một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Emirates.

Trước đó, Bukayo Saka đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm rưỡi với mức lương tối thiểu khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại của Rice được cho là có giá trị khoảng 240.000 bảng mỗi tuần.

Arteta khép lại vụ ồn ào với HLV Brighton

HLV Mikel Arteta cho biết ông đánh giá cao việc Fabian Hurzeler chủ động nhắn tin riêng để giải thích những bình luận trước đó nhằm vào Arsenal. Trong buổi họp báo trước trận Arsenal tiếp Everton trên sân nhà, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Không, đó là cuộc trò chuyện cá nhân.

Rõ ràng ông ấy đã công khai một số phát biểu trước đó. Điều đó cho thấy nhiều điều tích cực về con người ông ấy và tôi trân trọng điều đó. Còn lại, tôi nghĩ ông ấy là HLV tuyệt vời. Công việc ông ấy đang làm tại Brighton là thực sự rất, rất tốt. Mọi thứ đều ổn”.

David Moyes bảo vệ Arteta

HLV David Moyes của Everton đã lên tiếng bảo vệ người đồng nghiệp Mikel Arteta, cho rằng những chỉ trích nhắm vào phong cách thi đấu của Arsenal là không hợp lý.

Chiến lược gia người Scotland nói: “Có vấn đề gì với những điều mà các bạn nói đâu? Các bạn đang làm như thể đó là vấn đề chỉ vì Arsenal giỏi ở các tình huống cố định. Arsenal là đội bóng mạnh mẽ và giàu thể lực. Tôi không thấy có vấn đề gì với điều đó, đó là một phần của bóng đá.

Bây giờ có quan điểm rằng ai cũng phải chơi thứ bóng đá đẹp, mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng nếu tất cả đều làm như vậy thì bóng đá sẽ trở nên nhàm chán. Chúng ta có những HLV tuyệt vời, và Arteta là một trong số đó. Họ đến đất nước này và cho thấy khả năng của mình. Có thể không phải ai cũng duy trì được điều đó trong thời gian dài, nhưng Arteta đã phát triển đội bóng của mình và đưa họ tiến lên”.

Owen khen Liverpool mạnh nhất Ngoại hạng Anh

Michael Owen cho rằng Liverpool vẫn là “đội bóng mạnh nhất Premier League”, bất chấp phong độ sa sút ở mùa giải này. Trên chương trình The Wayne Rooney Show của BBC, cựu tiền đạo người Anh nhận xét: “Cá nhân tôi nghĩ họ là đội mạnh nhất Premier League.

Mọi người sẽ cười và nói rằng: ‘Họ đang đứng ở đâu? Thứ sáu à?’ Mùa trước họ thống trị cả giải đấu, chỉ là hiện tại họ không chơi tốt. Nhưng nếu lấy màn trình diễn tốt nhất của mọi đội ở Premier League và đặt lên bàn cân, kiểu như ‘đỉnh cao của anh đấu với đỉnh cao của tôi’, thì tôi vẫn nghĩ Liverpool là đội mạnh nhất”.

Tudor kêu gọi Tottenham “chiến đấu” trong cuộc đua trụ hạng

HLV Igor Tudor cho rằng các cầu thủ Tottenham phải đứng dậy và “chiến đấu” nếu muốn tránh nỗi xấu hổ bị rớt hạng khỏi Premier League. Chiến lược gia người Croatia nói: “Bạn có thể khóc hoặc chiến đấu. Bạn có thể trở thành nạn nhân, hoặc nói rằng ‘tôi có thể thay đổi điều gì đó’. Đó là thông điệp tôi muốn bắt đầu và cũng là điều tôi truyền đạt với các cầu thủ”.