MU đại tu tuyến giữa: Nhắm chiêu mộ "Rodri 2.0" và thần đồng Barcelona

MU nhắm chiêu mộ "Rodri 2.0"

Felix Nmecha, người từng được tuyển trạch viên Ben Mattinson của Como so sánh với Rodri của Man City, đã gia nhập Borussia Dortmund năm 2023 từ Wolfsburg. Trước đây, anh có quãng thời gian trưởng thành ở học viện Man City. Nmecha nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng Đức.

Nmecha đang thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB ở Ngoại hạng Anh. Theo tờ TEAMtalk, MU là một trong những đội theo dõi sát sao tình hình của anh trước phiên chợ hè 2026.

Với khả năng lên công về thủ ấn tượng cùng kỹ thuật cá nhân tốt, Nmecha được đánh giá sẽ nhanh chóng thích nghi với bóng đá Anh và mang lại chất lượng vượt trội cho đội hình "Quỷ đỏ" vào mùa giải tới. Tuy nhiên, Dortmund không muốn mất trụ cột và đã đặt mức giá 60 triệu euro để thách thức các đội bóng khác.

Nmecha được MU săn đón

Hợp đồng của Nmecha kéo dài đến hè năm 2028 mà không có điều khoản giải phóng, giúp Dortmund nắm lợi thế đàm phán. Họ thậm chí đang cân nhắc gia hạn với ngôi sao sinh năm 2000 trước phiên chợ hè 2026.

Hợp đồng của Casemiro sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2025/26, trong khi Ugarte dường như khó trụ lại MU sau màn trình diễn chưa thuyết phục. Một tiền vệ có khả năng phòng ngự chắc chắn nhưng vẫn có khả năng hỗ trợ tấn công sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho đội chủ sân Old Trafford và Nmecha hoàn toàn phù hợp.

Dù vậy, riêng Nmecha chưa đủ. Kết hợp cùng bản hợp đồng bom tấn khác, việc nâng cấp tuyến giữa có thể đưa MU lên tầm cao mới vào mùa tới.

MU gạ mua "thần đồng" của Barcelona

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) tiết lộ MU đã chính thức đề nghị hỏi mua Marc Casado. Anh được đánh giá là 1 trong những tiền vệ trụ xuất sắc và thông minh nhất lò La Masia. Cầu thủ này không chỉ thu hút sự quan tâm đến từ MU mà còn được Wolves theo đuổi.

Casado được nội bộ Barca đánh giá cao nhờ sự trưởng thành so với tuổi 22 của mình, khả năng pressing thông minh và thu hồi bóng tốt.

Casado liệu có rời Barcelona?

Dự kiến MU thực hiện phi vụ này trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 thay vì phiên chợ đông 2026. Ban lãnh đạo MU quyết định không thực hiện các thương vụ lớn cho đến khi bổ nhiệm HLV chính thức vào hè năm nay, sau sự ra đi của Ruben Amorim và việc Michael Carrick lên làm HLV tạm quyền.