Hot girl Hòa "Bưởi" thôi đấu vật với nam giới, sắp "theo chồng bỏ cuộc chơi"?

Mùa vật hội làng 2026 đã đi qua những ngày sôi động nhất. Trong gần một tháng qua, người hâm mộ tại nhiều vùng quê Bắc Bộ liên tục được chứng kiến những sới vật đông nghịt khán giả, nơi các đô vật nổi tiếng trong và ngoài nước so tài như Đào Hồng Sơn, Anh Thơ, Zakhar, Hiếu “Khổng lồ” hay Kim Anh.

Hòa "Bưởi" từng lên truyền hình biểu diễn đấu vật

Thế nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, nhiều khán giả lại nhận ra một sự vắng mặt khá bất ngờ, nữ đô vật Diêm Thị Hòa, người được người hâm mộ quen gọi bằng cái tên thân thuộc Hòa “Bưởi”, gần như không xuất hiện nhiều như các mùa hội trước.

Sự vắng mặt khiến khán giả tò mò

Những năm gần đây, Hòa “Bưởi” là một trong những gương mặt được mong chờ nhất ở các sới vật hội làng. Không chỉ bởi tài năng, cô còn là một trong số rất ít nữ đô vật thường xuyên thi đấu với các đối thủ nam.

Tuy nhiên ở mùa hội 2026, nữ đô vật quê Bắc Giang chỉ xuất hiện tại một vài sự kiện nhỏ và đặc biệt không còn tham gia những trận đấu nam nữ kịch tính như trước. Điều này khiến cộng đồng yêu vật cổ truyền xôn xao.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều giả thuyết được đưa ra. Có người cho rằng Hòa “Bưởi” muốn tránh những tình huống nhạy cảm khi thi đấu với nam giới. Một số ý kiến khác lại nhận định cô đang tập trung cho công việc riêng tại phòng tập, nơi Hòa hiện làm huấn luyện viên thể lực và kỹ thuật cho học viên. Thậm chí cũng có người đùa rằng “có khi Hòa theo chồng nên bỏ cuộc chơi rồi!”.

Hòa "Bưởi" (áo xanh) không lên sới vật nhiều đầu năm 2026

Từ “chiến thần sới vật” đến cô gái dịu dàng ngoài đời

Sinh năm 1998 tại Bắc Giang, Hòa “Bưởi” nổi lên trong giới vật cổ truyền nhờ kỹ thuật tốt và sức mạnh đáng nể. Cô từng tham gia nhiều giải đấu trong nước và trở thành gương mặt quen thuộc tại các hội vật làng miền Bắc.

Một trong những khoảnh khắc khiến tên tuổi Hòa “Bưởi” bùng nổ là chiến thắng trước Đào Hồng Sơn, cựu vô địch SEA Games, trong trận đấu hội làng ngày 8/3/2025. Màn quật ngã đối thủ nam dày dạn kinh nghiệm khiến khán giả bất ngờ và trở thành chủ đề được nhắc lại rất nhiều.

Trên sới vật, Hòa “Bưởi” được ví như một “chiến thần” với những miếng đánh nhanh và mạnh. Nhưng khi bước xuống đời thường, cô lại khiến nhiều người ngạc nhiên bởi hình ảnh dịu dàng, nữ tính.

Trên trang cá nhân, nữ đô vật thường chia sẻ những bức ảnh đời thường với nụ cười tươi, váy áo nhẹ nhàng, khiến không ít người nhận xét rằng cô trông chẳng khác gì một hot girl.

Tin vui từ trang cá nhân

Những ngày gần đây, nguyên nhân cho sự “im ắng” của Hòa “Bưởi” dường như đã dần được hé lộ. Trên trang Facebook cá nhân, nữ đô vật đăng tải loạt hình ảnh về lễ dạm ngõ, đánh dấu việc cô chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bài đăng nhanh chóng thu hút rất nhiều lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới bài viết:

- “Chúc mừng đô Hòa đã cưới được chồng trong năm ngựa này”.

- “Cuối cùng ngày này cũng đến!”.

- “Thế là sắp được ăn cỗ rồi phải không?”

Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người hâm mộ cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Họ lo rằng sau khi lập gia đình, Hòa “Bưởi” có thể sẽ ít xuất hiện hơn ở các sới vật hội làng, nơi từng làm nên tên tuổi của cô.

Bài đăng của Hòa "Bưởi" đang nhận được nhiều lời chúc từ khán giả

Theo chồng có thật sự “bỏ cuộc chơi”?

Trong văn hóa dân gian, câu nói “theo chồng bỏ cuộc chơi” thường được nhắc tới như một cách nói vui khi một cô gái lập gia đình và giảm bớt các hoạt động trước đây. Tuy nhiên, với Hòa “Bưởi”, điều đó có thể chưa hẳn đúng.

Ngoài thi đấu, cô hiện vẫn duy trì công việc huấn luyện viên cá nhân, truyền dạy kỹ thuật và thể lực cho nhiều học viên trẻ. Điều này cho thấy niềm đam mê với thể thao và đặc biệt là vật cổ truyền vẫn còn rất lớn.

Vì vậy, việc Hòa “Bưởi” tạm thời ít xuất hiện tại các sới vật năm nay có thể chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp của cuộc sống cá nhân.