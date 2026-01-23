Tin mới nhất bóng đá sáng 23/1: MU cho 2 sao trẻ đi nghiệp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
PAOK vs Real Betis 23/01/26 - Trực tiếp
Logo PAOK - PKT PAOK
1
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Fenerbahçe vs Aston Villa 23/01/26 - Trực tiếp
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
0
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Viktoria Plzeň vs Porto 23/01/26 - Trực tiếp
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
1
Logo Porto - POR Porto
0
Bologna vs Celtic 23/01/26 - Trực tiếp
Logo Bologna - BOL Bologna
2
Logo Celtic - CEL Celtic
2
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Auxerre vs Paris Saint-Germain
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Pisa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 23/1: MU cho 2 sao trẻ đi nghiệp

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Chuyển nhượng mùa Đông

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 23/1: Hai cầu thủ trẻ Harry Amass và Toby Collyer của MU chuẩn bị rời Old Trafford theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

MU cho 2 sao trẻ đi nghiệp

Theo The Athletic, MU chuẩn bị để hai tài năng trẻ Harry Amass và Toby Collyer rời Old Trafford theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, lần lượt gia nhập Norwich City và Hull City.

Harry Amass chuẩn bị rời MU để gia nhập&nbsp;Norwich City&nbsp;theo dạng cho mượn

Harry Amass chuẩn bị rời MU để gia nhập Norwich City theo dạng cho mượn

Bộ đôi này từng chịu nhiều đánh giá và tranh luận về lộ trình phát triển trong giai đoạn HLV Ruben Amorim còn dẫn dắt MU. Sau khi được triệu hồi sớm từ các bản hợp đồng cho mượn trước đó hồi đầu tháng, Amass và Collyer sẽ tìm cách làm mới lại mùa giải của mình tại Championship, với vọng tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và lấy lại đà phát triển.

Van Dijk chỉ trích phóng viên “thiếu tôn trọng” Slot

Trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp Marseille ở Champions League, HLV Arne Slot đã tỏ ra bất ngờ khi bị một phóng viên hỏi liệu Xabi Alonso có liên hệ với ông hay không, sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bị Real Madrid sa thải hồi đầu tháng này.

Dù HLV Arne Slot nhanh chóng bỏ qua câu hỏi gây tranh cãi, trung vệ Virgil Van Dijk cho rằng câu hỏi đó là “thiếu tôn trọng”. Tuyển thủ Hà Lan thẳng thắn nói: “Câu hỏi ấy thật sự là thiếu tôn trọng. Những lời chỉ trích là có thể chấp nhận được nếu nhìn vào những gì chúng tôi đã thể hiện trong mùa giải này, đặc biệt là khi so với mùa trước”.

HLV Tottenham dập tắt tin đồn Van De Ven ra đi

HLV Thomas Frank đã lên tiếng cảnh báo các đội bóng quan tâm trung vệ Micky Van De Ven, khẳng định Tottenham không có ý định để tuyển thủ Hà Lan ra đi.

Trước trận Tottenham gặp Burnley, HLV Frank cho biết: “Tôi nghĩ Van De Ven là cầu thủ xuất sắc, đại sứ tuyệt vời của CLB. Có thể đây là mùa giải hay nhất từ trước đến nay của cậu ấy. Van De Ven đang đạt thể trạng tốt, mạnh mẽ, phòng ngự chắc chắn, ngày càng thể hiện vai trò thủ lĩnh và còn ghi bàn nữa. Cậu ấy là cầu thủ của Tottenham ở hiện tại và cả trong tương lai”.

Chelsea cân nhắc mượn Douglas Luiz

Theo Standard Sport, Chelsea đang cân nhắc “đánh úp” Nottingham Forest trong thương vụ mượn Douglas Luiz, qua đó đưa tiền vệ thuộc biên chế Juventus về Stamford Bridge theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Tiền vệ người Brazil mới ra sân 13 lần cho Nottingham Forest, và tình cảnh thiếu cơ hội thi đấu của anh đã khiến Chelsea chú ý tới khả năng chiêu mộ. Douglas Luiz được xem là phương án phù hợp để bổ sung chiều sâu tạm thời cho khu trung tuyến của “The Blues”.

Nottingham Forest sắp có tiền đạo Napoli

Nottingham Forest chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt với tiền đạo Lorenzo Lucca của Napoli. Tuyển thủ Italia mới gia nhập Napoli hồi tháng 7 năm ngoái từ Udinese theo dạng cho mượn, trong thỏa thuận có kèm điều khoản bắt buộc mua. Chân sút 25 tuổi được cho là đã bay sang Anh hôm 22/1 để hoàn tất các thủ tục chuyển tới Nottingham Forest.

HLV Sean Dyche đang tích cực tìm kiếm một trung phong mới trong bối cảnh Chris Wood vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 12. Ngoài Lucca, Nottingham Forest cũng đang quan tâm tới hậu vệ trái Mathias Olivera, một cầu thủ khác thuộc biên chế Napoli, trong quá trình đánh giá các phương án cho hành lang trái.

