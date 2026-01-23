Tin mới nhất bóng đá sáng 23/1: MU cho 2 sao trẻ đi nghiệp

MU cho 2 sao trẻ đi nghiệp

Theo The Athletic, MU chuẩn bị để hai tài năng trẻ Harry Amass và Toby Collyer rời Old Trafford theo dạng cho mượn đến hết mùa giải, lần lượt gia nhập Norwich City và Hull City.

Harry Amass chuẩn bị rời MU để gia nhập Norwich City theo dạng cho mượn

Bộ đôi này từng chịu nhiều đánh giá và tranh luận về lộ trình phát triển trong giai đoạn HLV Ruben Amorim còn dẫn dắt MU. Sau khi được triệu hồi sớm từ các bản hợp đồng cho mượn trước đó hồi đầu tháng, Amass và Collyer sẽ tìm cách làm mới lại mùa giải của mình tại Championship, với vọng tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và lấy lại đà phát triển.

Van Dijk chỉ trích phóng viên “thiếu tôn trọng” Slot

Trong buổi họp báo trước trận Liverpool gặp Marseille ở Champions League, HLV Arne Slot đã tỏ ra bất ngờ khi bị một phóng viên hỏi liệu Xabi Alonso có liên hệ với ông hay không, sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha bị Real Madrid sa thải hồi đầu tháng này.

Dù HLV Arne Slot nhanh chóng bỏ qua câu hỏi gây tranh cãi, trung vệ Virgil Van Dijk cho rằng câu hỏi đó là “thiếu tôn trọng”. Tuyển thủ Hà Lan thẳng thắn nói: “Câu hỏi ấy thật sự là thiếu tôn trọng. Những lời chỉ trích là có thể chấp nhận được nếu nhìn vào những gì chúng tôi đã thể hiện trong mùa giải này, đặc biệt là khi so với mùa trước”.

HLV Tottenham dập tắt tin đồn Van De Ven ra đi

HLV Thomas Frank đã lên tiếng cảnh báo các đội bóng quan tâm trung vệ Micky Van De Ven, khẳng định Tottenham không có ý định để tuyển thủ Hà Lan ra đi.

Trước trận Tottenham gặp Burnley, HLV Frank cho biết: “Tôi nghĩ Van De Ven là cầu thủ xuất sắc, đại sứ tuyệt vời của CLB. Có thể đây là mùa giải hay nhất từ trước đến nay của cậu ấy. Van De Ven đang đạt thể trạng tốt, mạnh mẽ, phòng ngự chắc chắn, ngày càng thể hiện vai trò thủ lĩnh và còn ghi bàn nữa. Cậu ấy là cầu thủ của Tottenham ở hiện tại và cả trong tương lai”.

Chelsea cân nhắc mượn Douglas Luiz

Theo Standard Sport, Chelsea đang cân nhắc “đánh úp” Nottingham Forest trong thương vụ mượn Douglas Luiz, qua đó đưa tiền vệ thuộc biên chế Juventus về Stamford Bridge theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Tiền vệ người Brazil mới ra sân 13 lần cho Nottingham Forest, và tình cảnh thiếu cơ hội thi đấu của anh đã khiến Chelsea chú ý tới khả năng chiêu mộ. Douglas Luiz được xem là phương án phù hợp để bổ sung chiều sâu tạm thời cho khu trung tuyến của “The Blues”.

Nottingham Forest sắp có tiền đạo Napoli

Nottingham Forest chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt với tiền đạo Lorenzo Lucca của Napoli. Tuyển thủ Italia mới gia nhập Napoli hồi tháng 7 năm ngoái từ Udinese theo dạng cho mượn, trong thỏa thuận có kèm điều khoản bắt buộc mua. Chân sút 25 tuổi được cho là đã bay sang Anh hôm 22/1 để hoàn tất các thủ tục chuyển tới Nottingham Forest.

HLV Sean Dyche đang tích cực tìm kiếm một trung phong mới trong bối cảnh Chris Wood vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng 12. Ngoài Lucca, Nottingham Forest cũng đang quan tâm tới hậu vệ trái Mathias Olivera, một cầu thủ khác thuộc biên chế Napoli, trong quá trình đánh giá các phương án cho hành lang trái.