Tổng thống Trump cảnh báo ĐT Iran tránh xa World Cup để "đảm bảo an toàn tính mạng"

Sự kiện: World Cup 2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng tình với việc ĐT Iran không nên dự World Cup 2026.

Mỹ và Iran vẫn đang leo thang đầy căng thẳng sau khi đôi bên liên tục có những xung đột về mặt quân sự. Phía Iran đã xác định không để ĐTQG nước này tham dự World Cup 2026 vốn được tổ chức tại xứ sở cờ hoa. 

Bộ trưởng thể thao và thanh niên Iran, Ahmad Donyamali chia sẻ gần đây: "Do những biện pháp ác ý chống lại Iran, chúng tôi buộc phải tham gia hai cuộc chiến trong vòng 8-9 tháng. Hàng nghìn đồng bào của chúng tôi đã thiệt mạng. Vì vậy, chúng tôi không có khả năng tham gia World Cup 2026 trong hoàn cảnh này".

Phía Tổng thống Trump cũng có quan điểm tương tự. Ông chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social: "ĐT Iran được hoan nghênh tham dự World Cup 2026, nhưng tôi thực sự không cho rằng việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì chính sự an toàn và tính mạng của họ. Cảm ơn vì đã chú ý đến vấn đề này".

Tổng thống Trump không hoan nghênh ĐT Iran đến với World Cup 2026

Tổng thống Trump không hoan nghênh ĐT Iran đến với World Cup 2026

Quan điểm này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với tuần trước, khi được hỏi về việc ĐT Iran có nên tham dự World Cup 2026 hay không, ông Trump trả lời: “Tôi thực sự không quan tâm".

World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 và kết thúc vào ngày 19/7. ĐT Iran ban đầu nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Trận mở màn của họ dự kiến gặp New Zealand vào ngày 16/6, nhưng ban tổ chức hiện đối mặt với bài toán thay thế đội tuyển này.

Theo khung quy định, đội có thứ hạng tiếp theo tốt nhất trong cùng khu vực có thể được chọn để lấp vào suất còn trống. Nếu trường hợp này xảy ra, ĐT Iraq sẽ nhận vinh dự từ Iran. 

Hiện Iraq đã góp mặt tại vòng play-off liên lục địa, sau khi đánh bại UAE 3-2 ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Đội bóng do HLV Graham Arnold dẫn dắt dự kiến đối đầu Bolivia hoặc Suriname tại Mexico vào ngày 31/3.

Nếu Iraq nhận suất dự World Cup thay Iran, ĐT UAE có thể được đẩy lên vị trí play-off mà Iraq đang nắm giữ. Giải pháp này giúp Liên đoàn bóng đá châu Á giữ nguyên số lượng đội bóng được phân bổ tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, trợ lý HLV đội tuyển Iraq, Rene Meulensteen tiết lộ có những tin đồn về việc FIFA cân nhắc khả năng chọn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA nhưng chưa giành vé tham dự giải đấu, đó là ĐT Italia.

Iran khả năng không dự World Cup 2026, ĐT Indonesia mơ thế chỗ
Iran khả năng không dự World Cup 2026, ĐT Indonesia mơ thế chỗ

Khủng hoảng tại Trung Đông đang phủ bóng đen lên vòng chung kết World Cup 2026. Trong bối cảnh ĐT Iran cân nhắc rút lui, nhiều CĐV châu Á hy vọng về...

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

13/03/2026 01:44 AM (GMT+7)
