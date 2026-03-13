Tin mới nhất bóng đá sáng 13/3: Yamal bỏ tập, đại diện Haaland bác bỏ liên hệ Barcelona

Yamal vắng mặt trên sân tập

Barcelona đã trở lại tập luyện hôm 12/3 sau trận hòa Newcastle tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù vậy, buổi tập không có sự góp mặt của Lamine Yamal. Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), nhiều khả năng cầu thủ 18 tuổi vẫn kịp bình phục để ra sân trong trận gặp Sevilla vào cuối tuần này.

Yamal hiện được cho là đang bị sốt

Yamal hiện đang bị sốt, nhưng tình trạng này không được cho là quá nghiêm trọng và khó có khả năng ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha.

Đại diện Haaland bác bỏ tin đồn liên hệ với Barcelona

Trả lời chương trình El Chiringuito, người đại diện của Erling Haaland, bà Rafaela Pimenta, đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn rằng Barcelona đã có động thái tiếp cận tiền đạo người Na Uy.

Bà Pimenta khẳng định: “Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi dành rất nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho Barcelona. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cuộc liên hệ nào, dù là với Haaland, với người đại diện của cậu ấy từ phía Barcelona, hay liên quan đến bất kỳ khả năng chuyển nhượng nào.

Cậu ấy đã gia hạn hợp đồng cách đây vài tháng. Haaland đang rất hạnh phúc tại Man City, thi đấu tốt và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Khi mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, chúng tôi thực sự không có gì để bàn về chuyện chuyển nhượng”.

Chelsea đối mặt án phạt từ UEFA

Cầu thủ chạy cánh Pedro Neto nhiều khả năng sẽ phải nhận án kỷ luật từ UEFA sau khi xô đẩy cậu bé nhặt bóng ở những phút cuối trận thua 2-5 Chelsea trước PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thông báo rằng họ đã mở thủ tục kỷ luật liên quan đến vụ việc.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA cho biết: “Thủ tục kỷ luật đã được khởi động đối với… Pedro Neto vì hành vi phi thể thao. Các cơ quan kỷ luật của UEFA sẽ đưa ra quyết định về vụ việc này trong thời gian tới”.

Chi phí sân nhà mới của MU vượt mốc 3 tỷ bảng do chậm tiến độ

Theo Manchester Evening News, chi phí xây dựng sân vận động mới mà MU dự định triển khai sẽ vượt quá 3 tỷ bảng. Khi kế hoạch lần đầu được công bố cách đây một năm, chi phí dự kiến cho dự án vào khoảng 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, quá trình mua lại khu đất phục vụ xây dựng đang gặp nhiều trở ngại. Chủ sở hữu khu đất được cho là yêu cầu tới 400 triệu bảng, gấp 8 lần so với mức 50 triệu bảng mà phía MU đưa ra.

Một lệnh thu hồi đất bắt buộc có thể giúp xác định mức giá cuối cùng và thúc đẩy dự án tiến triển, nhưng việc xây dựng sân vận động mới được dự đoán có thể mất tới 10 năm để hoàn thành. Ban lãnh đạo MU, đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe, rất quyết tâm xây dựng một sân vận động mới sau nhiều năm Old Trafford hứng chịu những chỉ trích.

Tottenham xoa dịu fan giữa nguy cơ xuống hạng

Tottenham đã quyết định gia hạn thời hạn để người hâm mộ gia hạn vé mùa, trong bối cảnh “Gà trống” đang đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn phải xuống hạng khỏi Premier League. Trong thông báo gửi tới người hâm mộ, Tottenham cho biết thời hạn gia hạn vé mùa sẽ kéo dài đến ngày 7/6, sau khi mùa giải khép lại. Tottenham cho biết họ nhận thức rõ “tính nghiêm trọng của vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng” và muốn các CĐV có “cái nhìn rõ ràng về mùa giải tới trước khi gia hạn”.

“Chúng tôi tại CLB vẫn kiên định với cam kết tập thể nhằm cải thiện vị trí tại Premier League và kết thúc mùa giải hiện tại theo cách mạnh mẽ nhất có thể”, thông báo của Tottenham nhấn mạnh.