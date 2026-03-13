Tin mới nhất bóng đá sáng 13/3: Yamal bỏ tập, đại diện Haaland bác bỏ liên hệ Barcelona

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Stuttgart vs Porto 13/03/26 - Trực tiếp
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
0
Logo Porto - POR Porto
2
Bologna vs Roma 13/03/26 - Trực tiếp
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Logo Roma - ROM Roma
0
Lille vs Aston Villa 13/03/26 - Trực tiếp
Logo Lille - LIL Lille
0
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
Panathinaikos vs Real Betis 13/03/26 - Trực tiếp
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
0
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 13/3: Yamal bỏ tập, đại diện Haaland bác bỏ liên hệ Barcelona

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 13/3: Sau trận hòa Newcastle ở Cúp C1, Barcelona đã trở lại tập luyện mà không có sự góp mặt của Lamine Yamal.

Yamal vắng mặt trên sân tập

Barcelona đã trở lại tập luyện hôm 12/3 sau trận hòa Newcastle tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù vậy, buổi tập không có sự góp mặt của Lamine Yamal. Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), nhiều khả năng cầu thủ 18 tuổi vẫn kịp bình phục để ra sân trong trận gặp Sevilla vào cuối tuần này.

Yamal hiện được cho là&nbsp;đang bị sốt

Yamal hiện được cho là đang bị sốt

Yamal hiện đang bị sốt, nhưng tình trạng này không được cho là quá nghiêm trọng và khó có khả năng ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha.

Đại diện Haaland bác bỏ tin đồn liên hệ với Barcelona

Trả lời chương trình El Chiringuito, người đại diện của Erling Haaland, bà Rafaela Pimenta, đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn rằng Barcelona đã có động thái tiếp cận tiền đạo người Na Uy.

Bà Pimenta khẳng định: “Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi dành rất nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho Barcelona. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cuộc liên hệ nào, dù là với Haaland, với người đại diện của cậu ấy từ phía Barcelona, hay liên quan đến bất kỳ khả năng chuyển nhượng nào.

Cậu ấy đã gia hạn hợp đồng cách đây vài tháng. Haaland đang rất hạnh phúc tại Man City, thi đấu tốt và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Khi mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, chúng tôi thực sự không có gì để bàn về chuyện chuyển nhượng”.

Chelsea đối mặt án phạt từ UEFA

Cầu thủ chạy cánh Pedro Neto nhiều khả năng sẽ phải nhận án kỷ luật từ UEFA sau khi xô đẩy cậu bé nhặt bóng ở những phút cuối trận thua 2-5 Chelsea trước PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thông báo rằng họ đã mở thủ tục kỷ luật liên quan đến vụ việc.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA cho biết: “Thủ tục kỷ luật đã được khởi động đối với… Pedro Neto vì hành vi phi thể thao. Các cơ quan kỷ luật của UEFA sẽ đưa ra quyết định về vụ việc này trong thời gian tới”.

Chi phí sân nhà mới của MU vượt mốc 3 tỷ bảng do chậm tiến độ

Theo Manchester Evening News, chi phí xây dựng sân vận động mới mà MU dự định triển khai sẽ vượt quá 3 tỷ bảng. Khi kế hoạch lần đầu được công bố cách đây một năm, chi phí dự kiến cho dự án vào khoảng 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, quá trình mua lại khu đất phục vụ xây dựng đang gặp nhiều trở ngại. Chủ sở hữu khu đất được cho là yêu cầu tới 400 triệu bảng, gấp 8 lần so với mức 50 triệu bảng mà phía MU đưa ra.

Một lệnh thu hồi đất bắt buộc có thể giúp xác định mức giá cuối cùng và thúc đẩy dự án tiến triển, nhưng việc xây dựng sân vận động mới được dự đoán có thể mất tới 10 năm để hoàn thành. Ban lãnh đạo MU, đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe, rất quyết tâm xây dựng một sân vận động mới sau nhiều năm Old Trafford hứng chịu những chỉ trích.

Tottenham xoa dịu fan giữa nguy cơ xuống hạng

Tottenham đã quyết định gia hạn thời hạn để người hâm mộ gia hạn vé mùa, trong bối cảnh “Gà trống” đang đối mặt với nguy cơ ngày càng lớn phải xuống hạng khỏi Premier League. Trong thông báo gửi tới người hâm mộ, Tottenham cho biết thời hạn gia hạn vé mùa sẽ kéo dài đến ngày 7/6, sau khi mùa giải khép lại. Tottenham cho biết họ nhận thức rõ “tính nghiêm trọng của vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng” và muốn các CĐV có “cái nhìn rõ ràng về mùa giải tới trước khi gia hạn”.

“Chúng tôi tại CLB vẫn kiên định với cam kết tập thể nhằm cải thiện vị trí tại Premier League và kết thúc mùa giải hiện tại theo cách mạnh mẽ nhất có thể”, thông báo của Tottenham nhấn mạnh.

Theo Sỹ Ánh

12/03/2026 23:17 PM (GMT+7)
