Tin mới nhất bóng đá sáng 23/11: Jude Bellingham được chọn vào đội hình tiêu biểu Birmingham City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Le Havre
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
3
Logo Le Havre - HAC Le Havre
0
Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 23/11: Jude Bellingham được chọn vào đội hình tiêu biểu Birmingham City

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 23/11: Jude Bellingham đá chỉ 1 mùa cho Birmingham City nhưng vẫn được chọn vào đội hình tiêu biểu lịch sử CLB.

Jude Bellingham được chọn vào đội hình tiêu biểu Birmingham City

CLB Birmingham City mới đây đã công bố đội hình tiêu biểu trong lịch sử CLB, và gây bất ngờ là sự xuất hiện của Jude Bellingham dù đá chỉ 1 mùa giải cho đội. Bellingham đã rời Birmingham từ năm 17 tuổi và CLB cho treo áo số 22 của anh vĩnh viễn do Bellingham đã giúp CLB thoát phá sản nhờ vụ chuyển nhượng sang Dortmund. Tuy nhiên fan Birmingham cho rằng Bellingham góp mặt trong đội hình này là quá mức, họ ngoài ra cũng chỉ trích một số lựa chọn khác trong đội hình đó.

Jude Bellingham góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Birmingham City dù đá chỉ 1 mùa giải

Jude Bellingham góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Birmingham City dù đá chỉ 1 mùa giải

Cunha vắng mặt trong buổi lễ bật đèn Giáng sinh

Theo tin địa phương, tiền đạo Matheus Cunha của MU đã vắng mặt trong buổi lễ bật đèn Giáng sinh tổ chức ở Altrincham hôm thứ Bảy vừa qua. Cunha đã được mời đến dự sự kiện này, nhưng anh đã không đến được do gặp một tai nạn nào đó chưa rõ ràng xảy ra trên sân tập Carrington. Hiện chưa có thêm tin tức cụ thể, nhưng các fan MU đang lo ngại Cunha đã gặp chấn thương trước khi MU thi đấu vòng này.

Laporta thắc mắc về vụ điều tra Tebas

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona mới đây đã bày tỏ sự bất ngờ và ngờ vực của ông sau khi chủ tịch Javier Tebas của La Liga bị điều tra do cáo buộc làm tiết lộ tài liệu quan trọng của tổ chức khác. Laporta nói: “Cuộc điều tra nhắm vào Tebas không phải tin tốt, mối quan hệ giữa chúng tôi với La Liga gần đây đang tốt lên. Tôi không biết ý đồ xóa bỏ Tebas khỏi vị trí lãnh đạo đến từ đâu”.

Bayern Munich tố bị cảnh sát Paris đe dọa

CEO Jan-Christian Dreesen của Bayern Munich đã công bố rằng CLB này sẽ không chấp nhận những biện pháp an ninh mà cảnh sát Paris tự ý đưa ra dành riêng cho fan của Bayern, sau khi đã xảy ra một vài sự cố trước trận PSG – Bayern Munich ở Champions League gần đây. Mặc dù không nói cụ thể, nhưng Dreesen cho hay cảnh sát Paris đã đe dọa rằng lần sau họ sẽ không cho fan của Bayern vào sân nếu Bayern đến Paris thi đấu.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá tối 22/11: Mourinho lại phát biểu gây sốc
Tin mới nhất bóng đá tối 22/11: Mourinho lại phát biểu gây sốc

Bản tin bóng đá cập nhật tối 22/11: HLV Jose Mourinho lại gây sốc khi tuyên bố một số cầu thủ Benfica "phản bội".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 03:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN