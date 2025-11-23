Tin mới nhất bóng đá sáng 23/11: Jude Bellingham được chọn vào đội hình tiêu biểu Birmingham City

Jude Bellingham được chọn vào đội hình tiêu biểu Birmingham City

CLB Birmingham City mới đây đã công bố đội hình tiêu biểu trong lịch sử CLB, và gây bất ngờ là sự xuất hiện của Jude Bellingham dù đá chỉ 1 mùa giải cho đội. Bellingham đã rời Birmingham từ năm 17 tuổi và CLB cho treo áo số 22 của anh vĩnh viễn do Bellingham đã giúp CLB thoát phá sản nhờ vụ chuyển nhượng sang Dortmund. Tuy nhiên fan Birmingham cho rằng Bellingham góp mặt trong đội hình này là quá mức, họ ngoài ra cũng chỉ trích một số lựa chọn khác trong đội hình đó.

Jude Bellingham góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Birmingham City dù đá chỉ 1 mùa giải

Cunha vắng mặt trong buổi lễ bật đèn Giáng sinh

Theo tin địa phương, tiền đạo Matheus Cunha của MU đã vắng mặt trong buổi lễ bật đèn Giáng sinh tổ chức ở Altrincham hôm thứ Bảy vừa qua. Cunha đã được mời đến dự sự kiện này, nhưng anh đã không đến được do gặp một tai nạn nào đó chưa rõ ràng xảy ra trên sân tập Carrington. Hiện chưa có thêm tin tức cụ thể, nhưng các fan MU đang lo ngại Cunha đã gặp chấn thương trước khi MU thi đấu vòng này.

Laporta thắc mắc về vụ điều tra Tebas

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona mới đây đã bày tỏ sự bất ngờ và ngờ vực của ông sau khi chủ tịch Javier Tebas của La Liga bị điều tra do cáo buộc làm tiết lộ tài liệu quan trọng của tổ chức khác. Laporta nói: “Cuộc điều tra nhắm vào Tebas không phải tin tốt, mối quan hệ giữa chúng tôi với La Liga gần đây đang tốt lên. Tôi không biết ý đồ xóa bỏ Tebas khỏi vị trí lãnh đạo đến từ đâu”.

Bayern Munich tố bị cảnh sát Paris đe dọa

CEO Jan-Christian Dreesen của Bayern Munich đã công bố rằng CLB này sẽ không chấp nhận những biện pháp an ninh mà cảnh sát Paris tự ý đưa ra dành riêng cho fan của Bayern, sau khi đã xảy ra một vài sự cố trước trận PSG – Bayern Munich ở Champions League gần đây. Mặc dù không nói cụ thể, nhưng Dreesen cho hay cảnh sát Paris đã đe dọa rằng lần sau họ sẽ không cho fan của Bayern vào sân nếu Bayern đến Paris thi đấu.