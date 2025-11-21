Tin mới nhất bóng đá sáng 21/11: Hé lộ khả năng Barca đổi tên sân nhà thành Messi

Hé lộ khả năng Barca đổi tên sân nhà thành Messi

Trả lời phỏng vấn COPE, cựu hậu vệ Barcelona, Jordi Alba đã gạt bỏ khả năng đội bóng cũ đổi tên sân nhà Nou Camp thành Lionel Messi để tri ân siêu sao người Argentina. Trước đó, Barca lên nhiều ý tưởng để tôn vinh huyền thoại như dựng tượng anh tại Nou Camp hay tổ chức trận đấu giao hữu đặc biệt.

"Đặt tên Leo Messi cho Nou Camp ư? Tôi không nghĩ Leo muốn điều đó. Cái tên Nou Camp vẫn ổn, tất nhiên bất cứ điều gì diễn ra xung quanh Leo đều tốt cho tất cả người hâm mộ Barca", Alba cho hay.

Liệu Barca có cân nhắc đổi tên sân thành Lionel Messi?

Trước đó, Phó chủ tịch Barca, Elena Fort cũng bày tỏ sự quan ngại cho ý tưởng này khi chia sẻ với Cadena SER: "Ở Barcelona, ​​chúng tôi cố gắng không cá nhân hóa quá nhiều cơ sở vật chất và không gian, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Đúng là có sân vận động Johan Cruyff hay có nỗ lực đặt tên sân vận động theo tên Gamper, người sáng lập đội bóng nhưng chính người hâm mộ Barcelona không chấp nhận. Có nhiều cách tốt hơn nhiều để tri ân, hơn là thay thế tên Nou Camp bằng tên Leo Messi".

Rooney ví Harry Kane với Ronaldo, có thể vĩ đại nhất bóng đá Anh

Chia sẻ trên Overlap, cựu tiền đạo Wayne Rooney tin rằng Harry Kane có thể vượt qua nhiều huyền thoại như Bobby Moore, Boby Charlton, Alan Shearer hay Gary Lineker trên bảng xếp hạng GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời).

“Chỉ cần nhìn vào những bàn thắng và màn trình diễn của Harry Kane là đủ. Cậu ấy sẽ tiếp tục phá kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG. Sự tiến bộ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy làm tôi nhớ đến Ronaldo thời còn ở MU. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ Anh xuất sắc nhất lịch sử. Những con số thống kê cậu ấy đạt được thật đáng kinh ngạc".

Cựu sao Man City chính thức treo giày

Trên truyền thông, tiền vệ kỳ cựu Fernandinho xác nhận sẽ giải nghệ sau khi trở thành cầu thủ tự do từ tháng 1. Ngôi sao 40 tuổi trải qua sự nghiệp lẫy lừng với 14 danh hiệu cùng Shakhtar Donetsk (thi đấu từ 2005-2013), 14 danh hiệu cùng Man City (2013-2022), bên cạnh chức vô địch U20 World Cup và Copa America với đội tuyển Brazil. Đội bóng gần nhất mà Fernandinho khoác áo là Athletico Paranaense (2022-2024).

Từ chối lên tuyển Italia, sao Liverpool bị cảnh báo

Trên Sky Sports, HLV đội tuyển Italia, Gennaro Gattuso đã cảnh báo Federico Chiesa về tương lai ở đội tuyển quốc gia, sau khi ngôi sao Liverpool 2 lần từ chối lệnh triệu tập, trong bối cảnh Italia chuẩn bị dự vòng play-off World Cup:

"Các bạn biết rõ điều đó. Các bạn biết vấn đề của Chiesa. Các bạn luôn hỏi tôi cùng một câu hỏi. Tôi gọi Chiesa trong mỗi lần triệu tập; tôi luôn nói chuyện với cậu ấy. Vấn đề không phải ở tôi hay ban huấn luyện. Cậu ấy có vấn đề, không phải chúng tôi".