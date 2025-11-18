Tin mới nhất bóng đá sáng 18/11: Bruno Fernandes là người ép Joao Neves đá phạt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đức vs Slovakia 18/11/25 - Trực tiếp
Logo Đức - GER Đức
0
Logo Slovakia - SVK Slovakia
0
Montenegro vs Croatia 18/11/25 - Trực tiếp
Logo Montenegro - MNE Montenegro
1
Logo Croatia - CRO Croatia
0
Malta vs Ba Lan 18/11/25 - Trực tiếp
Logo Malta - MLT Malta
0
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
0
Hà Lan vs Lithuania 18/11/25 - Trực tiếp
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
0
Logo Lithuania - LTU Lithuania
0
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Điểm tin bóng đá
Bản tin bóng đá sáng 18/11: Bruno Fernandes được tiết lộ là người đã ép Joao Neves đá phạt ở trận gặp Armenia.

Bruno Fernandes là người ép Joao Neves đá phạt

Trả lời phỏng vấn cho tờ A Bola, HLV Roberto Martinez cho biết bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp của Joao Neves trước Armenia là do Bruno Fernandes đã ép cầu thủ này đá. “Sau buổi tập cuối cùng diễn ra trước trận, chính là Bruno đã bảo Joao Neves phải thực hiện đá phạt khi vào trận. Bàn thắng ấy cho thấy bầu không khí tích cực mà chúng tôi có trong phòng thay đồ”, HLV Martinez nói.

Joao Neves và Bruno Fernandes cùng lập hat-trick trước Armenia

Joao Neves và Bruno Fernandes cùng lập hat-trick trước Armenia

Alan Shearer nghĩ MU trả quá đắt cho Sesko

Tiền đạo huyền thoại Alan Shearer cho rằng MU đã trả quá nhiều cho Benjamin Sesko trong khi năng lực của tiền đạo này chưa đáng mức giá 70 triệu bảng. “Tôi nghĩ Sesko là một tiền đạo giỏi nhưng đến 70 triệu bảng thì không, tôi không chờ đợi gì nhiều ở cậu ta nhưng ghi có 2 bàn từ đầu mùa giải vẫn là quá ít so với số tiền bỏ ra.

PSG hỏi giá Alvarez

Tờ L’Equipe cho biết Paris Saint-Germain đang thăm dò việc chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez và họ đã một mặt tiếp cận chân sút này, một mặt thăm dò giá cả với Atletico Madrid. Trong khi Alvarez để ngỏ cửa với khả năng chuyển sang PSG, Atletico đã đòi mức giá 120 triệu euro và PSG không mặn mà với con số này.

Napoli muốn có Chiesa

Nhà báo Emanuele Cammaroto chuyên tin tức về Napoli cho biết CLB này đã tiếp xúc với Federico Chiesa để mời anh trở lại Italia thi đấu, trong bối cảnh Chiesa vẫn không được HLV Arne Slot tin dùng dù chơi rất nỗ lực mỗi khi vào sân. Napoli đã đề nghị mượn Chiesa vào tháng 1 tới rồi sau đó mua đứt, được biết Liverpool sẽ cân nhắc vụ này nhưng họ muốn điều khoản mua đứt phải là bắt buộc.

Bernabeu có thể được đăng cai chung kết Champions League mùa sau

Sau khi sân Bernabeu được cải tạo vừa tổ chức một trận đấu bóng bầu dục của giải nhà nghề Mỹ NFL, mới đây UEFA đã bàn về việc có thể tổ chức một trận chung kết Champions League ở sân này trong tương lai. UEFA hy vọng có thể tiến hành luôn vào mùa sau do họ bị ấn tượng bởi chất lượng nâng cấp công trình và sự tiện lợi của sân Bernabeu sau cải tạo. Được biết sự kiện NFL vừa qua có thể thu về tới 80 triệu euro doanh thu cho thành phố Madrid.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright cho rằng những người công kích Jude Bellingham "chẳng có gì hay ho hơn để bàn".

Cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright cho rằng những người công kích Jude Bellingham “chẳng có gì hay ho hơn để bàn”.

18/11/2025 00:22 AM (GMT+7)
