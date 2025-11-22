Tin mới nhất bóng đá sáng 22/11: MU nhắm "Đội trưởng Mỹ", Yamal bị cảnh báo

MU tính gây sốc với Pulisic

Theo Fichajes, MU đang lên kế hoạch đưa Chrisian Pulisic (AC Milan) trở lại Ngoại hạng Anh vào năm 2026. Cầu thủ người Mỹ từng có quãng thời gian khoác áo Chelsea (2019-2023) trước khi gia nhập Milan và thi đấu chói sáng. Fichajes nhấn mạnh, Pulisic đáp ứng tiêu chí "cầu thủ sáng tạo và có khả năng thay đổi cục diện trận đấu" của MU, qua đó giúp đội bóng xây dựng đội hình có thể củng cố tham vọng tham dự cúp châu Âu.

Hiện Pulisic còn ràng buộc hợp đồng với Milan tới năm 2027 (kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng) nhưng anh vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng mới. Ngoài MU, Aston Villa cũng dành sự quan tâm cho "Đội trưởng Mỹ".

MU muốn đưa Pulisic trở lại Ngoại hạng Anh

Yamal được cảnh báo về bóng đá đỉnh cao

Trả lời phỏng vấn Flashscore, cựu tiền vệ Barcelona, Ivan Rakitic đã lên tiếng cảnh báo Lamine Yamal về những mặt trái trong bóng đá đỉnh cao như chấn thương và áp lực dư luận. Hiện tại, tiền đạo 18 tuổi đang vật lộn với chấn thương háng.

"Mọi thứ đang đi đúng hướng và Yamal đã nhận ra rằng bóng đá có những mặt trái, chẳng hạn như chấn thương và áp lực mà cậu ấy phải đối mặt. Tôi nghĩ cậu ấy phải đi theo con đường riêng của mình; tôi sẽ không so sánh cậu ấy với Messi, Suarez hay Neymar. Chúng ta cần giúp cậu ấy học cách chịu đựng áp lực. Cậu ấy thực sự là cầu thủ đặc biệt", trích lời Rakitic.

Ngoại hạng Anh 2026/27 khởi tranh muộn vì World Cup

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận, mùa giải 2026/27 sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tuần so với thông thường nhằm bảo vệ "quyền lợi của cầu thủ" vào thời điểm lịch thi đấu bóng đá đang ngày càng quá tải. Cụ thể, giải đấu diễn ra từ 22/8/2026 tới 30/5/2027. Trong khi đó, mùa 2025/26 diễn ra từ 15/8/2025 đến 24/5/2026, trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

Pogba sắp đá trận đầu tiên sau 26 tháng

Mới đây, CLB Monaco đã công bố đội hình tham dự trận gặp Rennes ở vòng 13 Ligue 1, trong đó Paul Pogba cũng góp mặt. Nếu ra sân, tiền vệ người Pháp sẽ chính thức có lần đầu tiên tái xuất sau 26 tháng kể từ án cấm thi đấu vì dính doping. Dù gia nhập Monaco từ mùa hè, vấn đề thể lực khiến Pogba chưa thể đá trận ra mắt đội bóng Công quốc.

Bayern từng suýt chiêu mộ Antony vào mùa hè

Phát biểu trên Sky Sports, giám đốc thể thao Christoph Freund của Bayern Munich xác nhận, câu lạc bộ đã cố gắng chiêu mộ Antony trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trước đó, cầu thủ người Brazil tiết lộ HLV Vincent Kompany đã đích thân gọi điện cho anh vào đêm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, trước khi anh chọn Real Betis.

Flick nói về khả năng Messi trở lại Barca

Trong cuộc họp báo trước thềm vòng 13 La Liga, HLV Hansi Flick đã được truyền thông hỏi về khả năng Barcelona tái hợp Lionel Messi. Đáp lại, nhà cầm quân người Đức hài hước tuyên bố: "Messi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong 10 năm qua, nếu không muốn nói là hơn.

Tôi luôn thích xem cậu ấy thi đấu, cậu ấy thật tuyệt vời, những gì cậu ấy đã làm thật đáng kinh ngạc. Hợp đồng của cậu ấy kết thúc vào năm 2028, của tôi vào năm 2027 và việc huấn luyện cậu ấy không phải là việc của tôi".