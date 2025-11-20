Tin mới nhất bóng đá sáng 20/11: Liverpool nhắm Vinicius, mơ chiêu mộ siêu sao của Real

Liverpool nhắm Vinicius, mơ chiêu mộ siêu sao của Real

Theo Fichajes, Liverpool đang chuẩn bị một đề nghị táo bạo để chiêu mộ Vinicius Junior từ Real Madrid. Đội chủ sân Anfield khởi đầu khá chệch choạc trong hành trình bảo vệ ngôi vương, dù họ đã chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Vinicius có thể rời Real Madrid

Ở chiều ngược lại, Vinicius đang trải qua giai đoạn bất ổn tại Madrid. Quá trình đàm phán hợp đồng mới rơi vào bế tắc, khiến tương lai của ngôi sao người Brazil trở nên khó đoán.

Roma đàm phán chiêu mộ “người thừa” của Tottenham

AS Roma đang tiến hành thương thảo để mượn tiền đạo Mathys Tel từ Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Phía "Spurs" không tính tới phương án bán đứt, nhưng sẵn sàng để anh ra đi theo dạng cho mượn đến cuối mùa, nhất là khi họ vừa hoàn tất hợp đồng sở hữu Tel hồi mùa hè.

Roma buộc phải tìm gấp một mũi nhọn mới sau khi cả Evan Ferguson lẫn Artem Dovbyk đều không đáp ứng kỳ vọng. Bối cảnh này khiến hàng công đội bóng rơi vào cảnh thiếu một phương án tấn công đáng tin cậy.

Chelsea muốn đưa “người cũ” trở lại Stamford Bridge

Tình hình của Antonio Rudiger tại Real Madrid đã thay đổi chóng mặt trong vài tháng gần đây. Từ chỗ là lựa chọn mặc định nơi trung tâm hàng thủ, trung vệ người Đức chứng kiến vai trò của mình thu hẹp rõ rệt kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản và tái thiết hệ thống phòng ngự. Những chấn thương đầu mùa càng khiến tương lai của Rudiger trở nên mờ mịt.

Real Madrid hiểu rằng hợp đồng của Rudiger sẽ hết hạn vào cuối mùa và gần như không còn khả năng gia hạn. Bởi vậy, CLB đang nghiêm túc cân nhắc việc bán anh ngay trong tháng 1 để tránh mất trắng vào mùa hè.

Trong bối cảnh đó, Chelsea nổi lên như ứng viên số một. Đội bóng thành London đã duy trì liên hệ với người đại diện và phía Real Madrid để xem xét khả năng đưa Rüdiger trở lại Stamford Bridge – nơi anh từng để lại dấu ấn mạnh mẽ. The Blues được cho là đã gửi đề nghị đầu tiên trị giá khoảng 8 triệu euro.

Tuchel tiết lộ kế hoạch gọi điện cho 60 cầu thủ Anh

Thomas Tuchel cho biết ông dự định sẽ gọi điện trực tiếp tới 60 cầu thủ Anh không được triệu tập. Trong bối cảnh HLV trưởng ĐT Anh đã có kế hoạch sơ bộ cho đội hình hướng tới World Cup 2026, việc Tuchel gọi điện có thể tạo cú hích cho tất cả cùng nỗ lực, mở ra cơ hội cho họ trong chặng đường còn lại của mùa giải 2025/26.

Sau khi hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2026 “hoàn hảo” với tám trận thắng và không để thủng lưới bàn nào, chiến lược gia người Đức tiết lộ nhiệm vụ tiếp theo của ông không phải chiến thuật, mà là… trò chuyện với các cầu thủ.

Thiago Silva có thể tái ngộ Pulisic ở AC Milan

Theo báo chí, AC Milan muốn đưa Thiago Silva trở lại San Siro, với mục tiêu tái hợp trung vệ người Brazil cùng cựu đồng đội Chelsea là Christian Pulisic. Tờ La Repubblica đưa tin "Rossoneri" đang xem xét khả năng chiêu mộ Silva, khi họ cần một trung vệ giàu kinh nghiệm trước kỳ chuyển nhượng tháng 1. Ở tuổi 41, Thiago Silva hiện đang khoác áo CLB Fluminense của Brazil. Trong năm 2025, Silva đã chơi 41 trận, ghi 3 bàn thắng cho CLB này.